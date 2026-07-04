Franco Colapinto, en vivo: la clasificación del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino afronta, en el circuito inglés, la qualy para la competencia principal del fin de semana
Silverstone: cómo es el trazado y a cuántas vueltas se corre
El trazado del Gran Premio de Silverstone, donde se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, tiene una longitud de 5,891 kilómetros, con 18 vueltas, y se disputará a 52 vueltas. La clasificación consta de tres segmentos, con eliminaciones previas al cabo de 18 minutos (Q1) y de 15 minutos (Q2) antes de definir la pole en los últimos 12 minutos (Q3). la carrera principal es el domingo, a las 10 (hora argentina).
Qué dijo Colapinto tras la carrera sprint
“El auto se sentía un poco menos digital, como un mouse, muy sensible, pero estuvimos más firme que en el viernes. La largada fue buena, pero volvimos a la sensación del año pasado. Trataremos de trabajar para la qualy”, manifestó Colapinto luego de su primera carrera del fin de semana en Gran Bretaña.
Antonelli ganó la carrera sprint
El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, logró su primera victoria en una carrera sprint de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Silverstone. Luego de perseguir al poleman Lewis Hamilton (Ferrari) desde la salida, Antonelli consiguió superarlo en la novena vuelta y a partir de ahí se mostró sólido. “Cuando me acerqué al modo de adelantamiento, sabía que tenía chance. Esperé el momento ideal y luego de pasarlo busqué mantener el ritmo”, dijo.
Colapinto fue 12° en la sprint
El inicio del sábado dejó mejores sensaciones para Colapinto con la carrera sprint, donde largó 14° y llegó 12°, tras una gran largada. El argentino llegó a estar noveno en esa primera vuelta y su mejor giro lo hizo en la vuelta final, defendiéndose del asedio de Nico Hulkenberg.
¡LA INFERNAL LARGADA DE FRANCO EN SILVERSTONE! Colapinto partió desde la P14, movió bien en el arranque hasta escalar al 9° lugar y terminó 12° en la Sprint del #BritishGP.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026
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Cómo le fue a Colapinto el viernes
Para Colapinto, el balance del viernes tuvo tintes agridulces. Tras lograr el 11° tiempo en la única práctica y avanzar a la SQ2 en el inicio de la clasificación, el piloto de Alpine no pudo capitalizar su rendimiento para progresar en la grilla y quedó 14°, con un registro de 1m29s983/1000.
Bienvenidos a la clasificación del GP de Silverstone
Este sábado, desde las 12 (hora argentina), Franco Colapinto participará de la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Silverstone, por la novena fecha del campeonato de Fórmula 1. Transmite en vivo Disney+ y desde este espacio, en LA NACION, se hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.