Franco Colapinto, en vivo: la clasificación del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1, minuto a minuto

El trazado del Gran Premio de Silverstone, donde se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, tiene una longitud de 5,891 kilómetros, con 18 vueltas, y se disputará a 52 vueltas. La clasificación consta de tres segmentos, con eliminaciones previas al cabo de 18 minutos (Q1) y de 15 minutos (Q2) antes de definir la pole en los últimos 12 minutos (Q3). la carrera principal es el domingo, a las 10 (hora argentina).