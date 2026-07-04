Franco Colapinto fue 12° en la carrera sprint del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1
El piloto argentino mejoró dos lugares tras largar 14° en la primera competencia del fin de semana en Gran Bretaña; al mediodía será la clasificación
El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, logró este sábado su primera victoria en una carrera sprint de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Silverstone, la novena fecha de la temporada. Tras largar 14°, Franco Colapinto llegó 12°, justo detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly.
¡Ganó Antonelli!
Antonelli cruza la línea de meta marcando récord de vuelta y gana por primera vez una carrera Sprint. “Impresionante”, dice por la radio el italiano, que lidera el campeonato. Colapinto cruza 12°, dos puestos por delante de su lugar de largada.
¡Ultima vuelta!
En la última vuelta no hay cambios adelante. La pelea sigue siendo por el 8° lugar. Franco se mantiene 12°, delante de Hulkenberg.
Vuelta 16: Hulkenberg, advertido
Hulkenberg, advertido por ganar terreno por fuera de la pista, se acerca a Colapinto, que se mantiene 12°. Hadjar se queja de la defensa de Lawson, que se cerró muy peligrosamente.
Vuelta 15: la pelea es por el 8° lugar
Domina Antonelli por 1,4s sobre Hamilton, que mantiene en su poder la mejor vuelta. No hay cambios detrás. Hadjar intenta quitarle el 8° lugar a Lawson.
Vuelta 13: ¿cuidan sus lugares?
Un giro sin variantes. Antonelli le saca casi dos segundos a Hamilton. Detrás, Norris, Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri y Lawson. Son los ocho que suman puntos por ahora. Los Alpine se mantienen 11° (Gasly) y 12° (Colapinto).
Vuelta 11: nuevos sobrepasos
Hamilton quiere insistir sobre Antonelli. Detrás, Russell y Leclerc superan a Verstappen, que quiere volver a la carga. Norris se mantiene 3°. Colapinto está 12°, detrás de Gasly.
Vuelta 9: Antonelli, nuevo líder
Antonelli sigue presionando a Hamilton y lo supera antes de cumplir la octava vuelta. Lo superó casi sin resistencia en ese último sector y le sacó rápido un segundo. Se comunica la penalidad de 10 segundos para Pérez, que igualmente pasó por boxes y está último.
¡KIMI VUELA EN SILVERSTONE! ANTONELLI PASÓ A HAMILTON Y ES EL NUEVO LÍDER DE LA SPRINT.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026
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Vuelta 7: Hadjar supera a Franco
Sigue dominando Hamilton, asediado por Antonelli, que le muestra el auto en algunos sectores. Hadjar supera a Colapinto y lo deja 12°. Está en estudio un incidente entre Pérez y Alonso.
Vuelta 6: cede Gasly
Antonelli se le acerca a Hamilton por momentos y ahí está la pelea principal ahora, por la punta, seis segundos delante de Norris, el tercero. Gasly cedió dos lugares y queda 10°, delante de Colapinto, que se defiende de Hadjar.
Vuelta 4: pelea por el tercer lugar
Hamilton mantiene nueve décimas sobre Antonelli. Detrás de ellos, alejados, Norris, Verstappen, Piastri y Russell pelean por el tercer puesto, con varios sobrepasos. Franco sigue 11°, delante de Hadjar.
Vuelta 2: tiempo de sobrepasos
Hamilton corre al frente, delante de Antonelli. Verstappen reacciona y se pone 5°. Colapinto está 11° al cruzar la primera vuelta. Hay muchos sobrepasos.
¡Largaron!
Se larga en Silverstone. La primera de las 17 vueltas está en curso: Hamilton mantuvo la punta, Verstappen cedió tres lugares, Norris pelea con Antonelli. Gasly avanzó al 7° y Colapinto pasó del 14° al 9°.
¡HAMILTON MOVIÓ BIEN Y ES PUNTERO EN EL ARRANQUE DE LA SPRINT EN SILVERSTONE!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026
🇦🇷 COLAPINTO SUBIÓ DE LA P14 A LA P11
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Vuelta de calentamiento
Se apagan las cinco luces rojas, se despeja la grilla, hay luz verde, los autos se ponen en movimiento y ya giran en la vuelta de calentamiento de la cuarta carrera sprint del año, en la novena fecha de la temporada. Ya llega la prueba de velocidad del Gran Premio de Silverstone, con mucho viento en el trazado. Alex Albon saldrá desde los boxes.
AMIGOS DE AMÉRICA: ¡SPRINT TIME EN SILVERSTONE!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026
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El puntaje de la carrera Sprint
Van subiéndose a los F1 los pilotos en Silverstone, tras los últimos detalles. La carrera otorga puntos sólo a los ocho primeros clasificados: el primer lugar recibe 8, el segundo 7, el tercero 6, y así sucesivamente hasta el octavo lugar, que se lleva 1.
Se viene la carrera Sprint en Silverstone
Los autos están en la grilla y algunos shows aéreos sobre el circuito acompañan la previa de la primera carrera del fin de semana. Se viene la carrera sprint.
A few more clouds around today at Silverstone and the wind has picked up 💨#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/g5TNMrlyvN— Formula 1 (@F1) July 4, 2026
Colapinto: "En la qualy, el auto no estaba estable"
“Fue un día difícil. La práctica estuvo un poco mejor que la clasificación, porque sentía el auto un poco más estable. En la qualy perdí mucho grip atrás, el auto se iba bastante de costado y tenemos que entender por qué”, comentó Colapinto luego de quedar 14°.
"UN DÍA DIFÍCIL QUE COSTÓ BASTANTE", el análisis de Franco Colapinto tras la performance del viernes en Silverstone.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
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Qué dijo Hamilton tras hacer la pole
“El ritmo fue bueno, no fue mucho lo que hicimos en la práctica 1... Lo cierto es que no me acuerdo la última vez que largué en la primera fila en Silverstone”, mencionó Hamilton, después de quedar primero en la clasificación para la carrera sprint. Cuando tenés detrás a estos muchachos que pueden seguirte con esta potencia extra... bueno, veremos", finalizó el británico, que se siente en el patio de su casa.
¡EN EL PATIO DE SU CASA! Tras quedarse con la pole en la Qualy de la Sprint, Lewis Hamilton fue a saludar a sus fanáticos en Silverstone.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
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La grilla de partida de la carrera sprint
Lewis Hamilton ratificó su estatus de ídolo local en el Gran Premio de Gran Bretaña al adueñarse de la pole para la carrera sprint en Silverstone. El piloto de Ferrari, quien protagonizó una jornada impecable el viernes al liderar además el único entrenamiento libre y los tres segmentos cronometrados, marcó un tiempo de 1m28s376/1000. A su lado saldrá el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), y detrás de ellos estarán Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari). Serán 17 vueltas al circuito de 5.892 metros.
THE STARTING GRID FOR #F1SPRINT 👀— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
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Cómo le fue a Colapinto el viernes
Para Colapinto, el balance del viernes tuvo tintes agridulces. Tras lograr el 11° tiempo en la única práctica y avanzar a la SQ2 en el inicio de la clasificación, el piloto de Alpine no pudo capitalizar su rendimiento para progresar en la grilla y quedó 14°, con un registro de 1m29s983/1000. Su compañero, Pierre Gasly, saldrá del 11° lugar.
Bienvenidos a la cobertura de la carrera sprint del GP de Silverstone
Este sábado, desde las 8 (hora argentina), Franco Colapinto participará de la carrera Sprint del Gran Premio de Silverstone, por la novena fecha del campeonato de Fórmula 1. Transmite en vivo Disney+ y desde este espacio, en LA NACION, se hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.