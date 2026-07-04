Franco Colapinto fue 12° en la carrera sprint del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1

“El ritmo fue bueno, no fue mucho lo que hicimos en la práctica 1... Lo cierto es que no me acuerdo la última vez que largué en la primera fila en Silverstone”, mencionó Hamilton, después de quedar primero en la clasificación para la carrera sprint. Cuando tenés detrás a estos muchachos que pueden seguirte con esta potencia extra... bueno, veremos", finalizó el británico, que se siente en el patio de su casa.

¡EN EL PATIO DE SU CASA! Tras quedarse con la pole en la Qualy de la Sprint, Lewis Hamilton fue a saludar a sus fanáticos en Silverstone.



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