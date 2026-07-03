Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña, en vivo

Bienvenidos al minuto a minuto de la clasificación para la carrera sprint del sábado en el circuito de Silverstone, en una nueva fecha de la Fórmula 1. La última sesión del día se disputará desde las 12.30 de nuestro país, con televisación de Disney+ y Fox Sports. Franco Colapinto viene de concluir 11° en la única práctica del día en el trazado británico, mientras que el local Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo. En tanto, Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, figuró muy retrasado, en el 21° lugar de la clasificación.