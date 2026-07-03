Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña, en vivo
Durante la mañana, el argentino terminó 11° en la única práctica y desde las 12.30 participa en la clasificación para la carrera sprint; televisan Disney+ y Fox Sports
Colapinto, 10°
Colapinto registra un primer tiempo de 1m31s, para conseguir el 10° mejor registro de la SQ1. Los 16 primeros avanzarán la segunda fase de clasificación para la carrera sprint.
Los primeros registros
Todos los pilotos salieron en la SQ1 con neumáticos medios. Franco Colapinto viene de conseguir el 11° mejor tiempo en la única práctica y aspira, lógicamente, a meterse en la SQ2. Kimi Antonelli sobrasalió con un mejor tiempo de 1m29818 en el arranque.
Ya rugen los motores
Arrancó la prueba de clasificación para la carrera sprint, que durará 30 minutos en un circuito de 5891 metros de extensión. Cientos de carpas y casas rodantes se distribuyen alrededor del circuito, bajo una temperatura elevada, superior a los 30 grados, pero de todas maneras tolerable. En 2021 se corrió la primera sprint en el trazado inglés y la ganó Max Verstappen. Así se distribuyen los tres momentos de la clasificación.
- SQ1: 12 minutos.
- SQ2: 10 minutos.
- SQ3: 8 minutos.
Un regalo especial para Hamilton
Durante los eventos en Silverstone para los fans, un hincha logró emocionar a Lewis Hamilton, al regalarle un peluche del perro Roscoe. Fue en alusión a un famoso bulldog inglés adoptado en 2013, que acompañó al piloto inglés en múltiples carreras y eventos, convirtiéndose en el favorito del paddock. Tras complicaciones de salud, Roscoe falleció a los 12 años de edad.
A fan's Roscoe teddy put a huge smile on Lewis' face 😃#F1 #BritishGP pic.twitter.com/z9uoCAEeLA— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
La ilusión por mejorar
Franco Colapinto, que viene de quedar 16° en el GP de Austria, buscará mejorar su actuación pensando en la prueba del domingo, desde las 11. “Estoy listo para Silverstone”, dijo en diálogo con la página web de Alpine. “Espero sentirme más cómodo con el auto”, afirmó. “Este fin de semana tenemos que ser rápidos desde el viernes porque hay carrera sprint y dos oportunidades de puntuar. Espero poder volver a los puntos”, completó.
Por un buen lugar en la carrera sprint
Bienvenidos al minuto a minuto de la clasificación para la carrera sprint del sábado en el circuito de Silverstone, en una nueva fecha de la Fórmula 1. La última sesión del día se disputará desde las 12.30 de nuestro país, con televisación de Disney+ y Fox Sports. Franco Colapinto viene de concluir 11° en la única práctica del día en el trazado británico, mientras que el local Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo. En tanto, Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, figuró muy retrasado, en el 21° lugar de la clasificación.
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