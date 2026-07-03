Horario de la qualy del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026

El Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 comenzó este viernes en el mítico circuito de Silverstone, donde los 22 pilotos de las 11 escuderías compiten en la undécima fecha de un calendario trastocado por la suspensión de dos eventos, los de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

La actividad continuará este sábado con la qualy, que tendrá lugar después de la carrera sprint para la que Lewis Hamilton (Ferrari) hizo la pole position y en la Franco Colapinto (Alpine) largará en la séptima fila. La clasificación será a las 12 y definirá la grilla de partida para la prueba principal del domingo a las 11 (hora argentina).

Kimi Antonellis es el líder del campeonato de la Fórmula 1 Fatima Shbair - AP

La misma no se transmitirá por TV y solo se podrá ver en vivo en la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-. En Fox Sports, en tanto, se emitirán relatos pero sin imágenes de la pista porque se transmitirá luego en diferido.

El líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador de cinco de las ocho carreras que se desarrollaron, con 171 puntos, 40 más que su compañero George Russell. Por ellos, Mercedes domina la tabla de posiciones de constructories con 302 unidades.

George Russell fue el ganador del último GP, el de Austria en Spielberg Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Hamilton, por su parte, marcha tercero con 125 en la general de conductores y sostiene el segundo lugar de Ferrari en la clasificación por equipos con 204 tantos. Los otros 79 los aporta Charles Leclerc.

Colapinto, por su parte, se ubicó 16° en el GP de Austria y quiere volver a demostrar su potencial. En la tabla marcha 12° con 16 puntos mientras que su compañero Pierre Gasly se ubica noveno con 41. Aunque no son protagonistas en la pelea por el título, la escudería francesa tiene un andar mucho más sólido que la temporada anterior y está quinta en la general con 57.

Franco Colapinto quiere volver a sumar puntos en la Fórmula 1 en el GP de Gran Bretaña ERIC ALONSO - Eric Alonso

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así están las principales posiciones del campeonato de pilotos de la F1, con Franco Colapinto

Tabla de posiciones de constructores