Franco Colapinto, en vivo: la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, minuto a minuto

Para el líder del campeonato, Kimi Antonelli, la clasificación será un momento atípico, ya que sabe con anticipación que largará desde el fondo de la parrilla el Gran Premio de Italia después de que Mercedes decidiera reemplazar todos los componentes de su unidad de potencia. La escudería aceptó una penalización que condicionará la carrera en Monza, donde competirá ante su público. En principio, largará al lado de Alexander Albon (Williams), otro que poco importará lo que haga en la qualy: se debe a los 20 puestos de sanción debido al quinto cambio de motor de combustión interna (ICE) y a la cuarta unidad de control electrónico (PU-CE) utilizada en la temporada, lo que representa dos penalizaciones de 10 puestos.