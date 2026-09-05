Franco Colapinto, en vivo: la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino busca una buena posición de salida para la carrera de mañana en Monza
Final de una clasificación histórica
Gasly fue el más veloz y largará adelante en Monza, donde ya ganó en 2020 con Alpha Tauri. Para Colapinto, el 7° puesto será la mejor posición de largara en la F1, por delante de Norris y Lindblad. Detrás del poleman quedaron Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton y Verstappen completando las primeras tres filas de partida.
¡Gasly hizo la pole y Franco larga 7°!
Gasly da el golpe y se queda con la pole en Monza, donde Colapinto marca el 8° mejor tiempo y largará 7° por la sanción a Antonelli, que estuvo apenas décimas delante suyo. Piastri se fue de pista en el inicio del último giro y no pudo completar la vuelta, lo que complicó a su compañero Norris.
Let the celebrations begin! 🎉— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
What an incredible effort from Pierre 💪#F1 #ItalianGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/5JCFCCSpls
Se define la pole en Monza
Todos esperaron hasta último momento para salir y la última vuelta rápida tendrá su riesgo. No hay margen para mejorar ante cualquier contingencia.
Gasly pelea la pole y Franco está 9°
En el primer giro lanzado de la Q3, con un error en medio del tráfico, Colapinto aparece 9° en su primera vuelta rápida, a ocho décimas de Russell, el más veloz, más allá de que se lamenta por el rendimiento de su auto. Gasly está 3°, a 072/1000 del británico. Habrá una vuelta más para cada uno para definir la posición.
La Q3, en acción
Se lanza el último segmento de la clasificación, que incluye a Antonelli, penalizado, que largará desde el fondo. Hay nueve pilotos, entre ellos Colapinto, que definirán los primeros nueve puestos de salida para la carrera de mañana.
Colapinto llegó a la Q3 delante de las Ferrari
Franco mejoró su tiempo, marcó 1m22s400/1000 y llega a la Q3. Estableció el 8° tiempo, por delante de las Ferrari, y cuatro puestos detrás de Gasly. Quedaron eliminados Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Lawson, Sainz y Ocon. Los comisarios examinan un cruce de Piastri a Lawson. Antonelli fue el más veloz.
Piastri finished Q2 in P2 but it looks likely he'll be penalised for this incident involving Lawson#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/RGzzEeqyql— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
Se definen quiénes pasan a la Q3
A tres minutos del final de la tanda, todos los pilotos regresan a la pista. Habrá una vuelta más para cada uno en la Q2.
Primera vuelta de Franco en la Q2: 7°
Tras hacer el récord en el primer parcial, Colapinto cierra su primer giro rápido de la Q2 con 1m22s403/1000, en el séptimo lugar, a menos de cuatro décimas de Piastri, el más veloz. Gasly está 3°. Están complicados Verstappen (10°) y Hamilton (11°).
¡Todos a la pista!
Ahora sí, todos en la pista. Van por su primera vuelta lanzada, con Colapinto en el fondo del grupo.
Pocos autos en la pista en la Q2
Como en la Q1, también en la Q2 se demoran en salir la mayoría de los pilotos. No hay apuro, esta vez. Verstappen marca 1m22s573/1000 en su primer giro lanzado, por delante de Lawson y Sainz.
La Q2, en marcha
Lawson cambió piezas en su Red Bull durante este sábado y es otro penalizado que deberá largar por el fondo, junto a Antonelli y Albon. Se relanza la clasificación: hay 15 minutos por delante para definir a los 10 que pelearán por la pole.
Gran Q1 de Alpine: Gasly, 1°, y Franco, 4°
Se cierra la Q1 con Gasly como el más rápido delante de Verstappen, Norris y Colapinto. Un gran comienzo de la clasificación para el argentino y el equipo Alpine. Quedan eliminados: Tsunoda, Albon, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll.
¡FRANCO TERMINÓ CUARTO EN LA Q1!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 5, 2026
El tiempo de Colapinto ilusiona para lo que viene en la clasificación del #ItalianGP.
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Sólo un auto en la pista
En una situación atípica, sólo un auto gira en Monza en este momento: Liam Lawson. Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, se bajó del auto. Siguen los Alpine entre los más rápidos, con Gasly en el primer lugar y Franco, tercero.
Colapinto, tercero, en su primera vuelta
Colapinto marca 1m22s662/1000 en la primera vuelta lanzada y se ubica tercero, a 050/1000 de Pierre Gasly, su compañero, que establece el mejor tiempo. Entre ellos queda Verstappen (2°).
A la pista los Alpine
Salen los Alpine, después de que 15 pilotos ya marcaron tiempo. A Lando Norris, que se fue de largo en la chicana, se le quitó su registro. Verstappen fue el más veloz en el primer giro.
Piastri's FP3 frustrations continue in qualifying— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
His final attempt at a Q1 flying lap ends at the first corner#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/wPtGSS81IG
Los Alpine esperan en boxes
La mayoría salió casi dos minutos después de la apertura de la pista y está en la vuelta de calentamiento. Los Alpine siguen en el box.
Comienza la Q1 en Monza
Semáforo en verde: los autos ya pueden ir a la pista en Monza, donde hay 56° en la pista, pero nadie salió a hacer la tradicional fila antes del inicio del segmento de 18 minutos. En la Q1, con 22 vehículos, será importante evitar el tráfico y tener un buen trabajo de equipo en el remolque con el compañero para los que sean los más lentos.
Ya llega la clasificación
Todos los pilotos están en sus boxes, listos para subir a los autos. Se viene la qualy, en cinco minutos.
Hamilton y Verstappen, al límite
Lewis Hamilton y Max Verstappen protagonizaron un picante cruce en el final de la última práctica: llegaron casi a la par a la chicana, Verstappen alargó la frenada y Hamilton siguió derecho para evitar tocar al Red Bull, lo que generó un cruce posterior. “Él forzó eso”, se defendió Max, en una acción que despertó algunas sonrisas. Durante la vuelta, el piloto de Ferrari se había adelantado al neerlandés mientras calentaba los neumáticos.
Max 🆚 Lewis— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
Fun and games at the end of FP3 😮#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/bqj9ZRrANt
Cómo le fue a Colapinto en la última práctica
En la tercera tanda de entrenamientos libres, este sábado Colapinto terminó 10°, apenas cinco milésimas por detrás de su compañero, Pierre Gasly (9°), y mostró a ambos Alpine competitivos. Como en la tarde del viernes, el más rápido volvió a ser George Russell (Mercedes).
Antonelli y Albon, sancionados para la carrera
Para el líder del campeonato, Kimi Antonelli, la clasificación será un momento atípico, ya que sabe con anticipación que largará desde el fondo de la parrilla el Gran Premio de Italia después de que Mercedes decidiera reemplazar todos los componentes de su unidad de potencia. La escudería aceptó una penalización que condicionará la carrera en Monza, donde competirá ante su público. En principio, largará al lado de Alexander Albon (Williams), otro que poco importará lo que haga en la qualy: se debe a los 20 puestos de sanción debido al quinto cambio de motor de combustión interna (ICE) y a la cuarta unidad de control electrónico (PU-CE) utilizada en la temporada, lo que representa dos penalizaciones de 10 puestos.
Cómo le fue a Colapinto el viernes
Con un Alpine que tuvo las actualizaciones con las que ya había contado el auto de Pierre Gasly en Países Bajos, hace dos semanas, Colapinto finalizó 9° el viernes en la primera práctica libre, un paso por delante de Paul Aron, el piloto de reserva que se sentó en la butaca del francés. Más tarde, en la segunda tanda, concluyó 11°, tres puestos por delante de su compañero y a poco más de un segundo del más veloz, George Russell (Mercedes).
Cómo es el circuito de Monza
El circuito de Monza, conocido como el Templo de la Velocidad, es un trazado rápido y legendario de 5,793 km de recorrido ubicado cerca de Milán, en la región de Lombardía, famoso por sus largas rectas y 11 curvas, la mayoría de ellas a la derecha. Allí, donde Michael Schumacher y Lewis Hamilton son los más ganadores, con 5 victorias, Juan Manuel Fangio ganó en 1953, 1954 y 1955. Hace dos años, Colapinto debutó en la categoría en esa pista.
Bienvenidos a la clasificación del GP de Italia de F1
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se desarrolla en el tradicional circuito de Monza y será televisada por Disney+, desde las 11. Desde este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.