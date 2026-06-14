Franco Colapinto: “Es un día histórico para el deporte y la Fórmula 1″

Franco Colapinto tuvo una jornada positiva en el caluroso circuito de Barcelona-Cataluña. Un 8° puesto quizás imprevisto pero muy bienvenido, después del pesimismo y flojos rendimientos con Alpine durante las prácticas del viernes y sábado y la clasificación, que lo había depositado al 13° de la grilla.

El argentino se refirió primero a la controvertida decisión de la escudería francesa de cambiar posiciones con Pierre Gasly en la vuelta 20: “No sé, fue una decisión del equipo. Ellos tienen una... pueden ver la carrera desde otro lado y supongo que tienen alguna lógica. Y nada, sumamos puntos y fue un día muy positivo.

Además, Colapinto describió un momento de poca fortuna durante la carrera: “Obviamente, mala suerte con el safety car, que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar a muchos autos y perdí mucho tiempo ahí en la posición, con cinco o seis vueltas con la goma dura. Pero bueno, no pasa nada, creo que igualmente fue una carrera positiva, dentro de todo, obviamente contento con la performance del equipo”.

Por otro lado, opinó sobre el histórico triunfo de Lewis Hamilton con Ferrari: “La verdad que es una locura, él estaba llorando. Se emocionó y seguramente habrá emocionado a muchos. Es un día histórico para el deporte, para la Fórmula 1, más allá de que ya había hecho podios con Ferrari. Creo que es la marca con más trayectoria de la Fórmula 1 y más ahora el piloto, que tiene los mejores números en la historia de la categoría″.

Franco finalizó: “Es un día que muchos celebrarán para la historia del deporte, mientras que nosotros tendremos que seguir trabajando para la próxima carrera, en Austria. Que sea mejor, que se sienta un poco mejor el auto y seguir buscando para adelante”.

El pedido de cambio de posiciones con Gasly

La vuelta 20 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 dejó un momento incómodo para el piloto argentino de Alpine, Colapinto. Mientras iba en el decimosegundo lugar y, su compañero Pierre Gasly decimotercero, el pilarense escuchó por radio al ingeniero del equipo que le pidió dejar pasar al francés.

“Pero si está a uno o dos segundos. ¡Ni siquiera está empujando!”, respondió Colapinto, molesto. En el equipo Alpine lo hicieron convencidos de que Gasly estaba en mejores condiciones y con más ritmo para superar a Nico Hülkenberg (Audi), en el puesto 11°. El argentino aceptó la instrucción y cambiaron posiciones. Poco después de la indicación, Hülkenberg ingresó en boxes y abandonó.