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Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en vivo

El piloto argentino busca volver a sumar puntos para la escudería Alpine, mientras Antonelli persigue su sexta victoria consecutiva; televisan Disney+ Premium y Fox Sports

Franco Colapinto no está conforme con el Alpine; este domingo se verá el rendimiento de su monoplaza
Franco Colapinto no está conforme con el Alpine; este domingo se verá el rendimiento de su monoplazaJOSEP LAGO - AFP

Se escapan los rivales

El panorama para Alpine y para sus pilotos se presenta muy complicado para este domingo y las carreras siguientes. Los coches que estaban por detrás en la carrera de Miami los han adelantado. Los Racing Bulls se volvieron casi inalcanzables, con Liam Lawson clasificando octavo en la Q2, medio segundo por delante de Colapinto, y Arvid Lindblad, undécimo a 351 milésimas del argentino. Y por si no bastara, Nico Hülkenberg o Gabriel Bortoleto, uno o los dos Audi, se entrometieron justo allí adelante. En esta ocasión fue Bortoleto quien quedaba 12º, por delante de Franco, sacándole 191 milésimas.

Gasly y Leclerc, juntos

Con la alegría del tercer puesto restablecido en Mónaco, el francés Pierre Gasly llegó al circuito catalán en monopatín y compartió un momento de charla con el monegasco Charles Leclerc, que sufrió un accidente en la clasificación del sábado y quedó octavo. “Miren quiénes están juntos de nuevo”, escribió Alpine en sus redes.

Las malas sensaciones del sábado

Franco Colapinto se mostró pesimista con su auto tras la clasificación del sábado. "No hubo una mejora. Hemos puesto el coche patas arriba un par de veces este fin de semana. El coche no hace nada, no hace lo que yo quiero", mencionó el pilarense, que graficó: “En mi vuelta de Q2 intenté apretar para pasar a la Q3, pero al empujar,el coche simplemente no responde… casi hago un trompo tres veces en mi vuelta. No logro acomodarlo y no puedo mantener vivos los neumáticos ni por una sola vuelta. Es un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero".

Franco Colapinto, reflexivo por un auto que hasta el sábado no le respondió
Franco Colapinto, reflexivo por un auto que hasta el sábado no le respondióFatima Shbair - AP

"A correr": el momento de la verdad

“Barcelona, ha llegado el momento. Vamos a correr”, alentó Alpine desde sus redes sociales, con un video alusivo. La escudería conducida por Flavio Briatore no tuvo buen rendimiento hasta ahora en el circuito catalán, pero viene con el antecedente del podio restablecido para Pierre Gasly, que finalmente terminó 3° en Mónaco tras una sanción mal otorgada.

Colapinto y su mate, en la llegada al circuito

Como es habitual, Franco Colapinto llegó al circuito a pura sonrisa y mate en mano. “Después del mate está todo bien, por suerte no hace tanto calor. Necesitamos sumar puntos”, comentó a las redes sociales de Alpine.

El historial en el GP de Barcelona-Cataluña

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria en Barcelona. Los pilotos con más victorias en este circuito, con seis, son el alemán Michael Schumacher (1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004) y el británico Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cuatro saben lo que es ganar en Cataluña: Hamilton, Max Verstappen (2016, 2022, 2023 y 2024), Fernando Alonso (2006 y 2013) y Piastri.

Oscar Piastri, ganador con McLaren en 2025, en Barcelona-Cataluña
Oscar Piastri, ganador con McLaren en 2025, en Barcelona-CataluñaBradley Collyer - PA Images - PA Images

Un circuito con todos los condimentos

El circuito de Cataluña es uno de los trazados más completos del calendario, por lo que fue utilizado para los test de pretemporada a principios de este año. Tiene una combinación de curvas rápidas, sectores de media velocidad y una extensa recta principal. Esa variedad exige un auto equilibrado, capaz de mantener un buen ritmo sin resignar la velocidad punta. Además, la sucesión de curvas largas somete a los neumáticos a una elevada carga lateral, por lo que la gestión del desgaste será clave para sostener el rendimiento a lo largo de la carrera.

Pierre Gasly, en el circuito catalán, durante la clasificación del sábado
Pierre Gasly, en el circuito catalán, durante la clasificación del sábadoAlastair Staley - LAT Images

La grilla de partida

Este sábado, tras la qualy, quedó determinada la parrilla de salida: George Russell (Mercedes) hizo la pole position y largará adelante de todos con Lewis Hamilton (Ferrari) detrás. Antonelli (Mercedes) comenzará tercero. El último campeón, Lando Norris (McLaren), iniciará cuarto por delante del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull). Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó 13°, con un tiempo de 1m16s191. Su compañero Pierre Gasly iniciará detrás de él.

Todos contra Kimi

Los 22 mejores pilotos del mundo intentarán quedarse con el título en uno de los circuitos que no estarán en la temporada 2027 debido a la rotación de sedes que componen actualmente al Gran Circo. Y 21 de ellos, destronar al joven revelación del año: Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano de 19 años fue el ganador de cinco carreras de las seis que tuvo el certamen y es el líder absoluto de la tabla de posiciones.

Kimi Antonelli vive un momento soñado en Mercedes; quiere conseguir su sexto triunfo seguido
Kimi Antonelli vive un momento soñado en Mercedes; quiere conseguir su sexto triunfo seguidoMANAURE QUINTERO - AFP

Barcelona, el desafío para 22 pilotos

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, de Fórmula 1, correspondiente a la séptima fecha de la temporada, con el piloto argentino Franco Colapinto entre sus filas. La carrera de este domingo se iniciará a las 10 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o vía streaming por Disney+ Premium.

Por Orlando Ríos
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