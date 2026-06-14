Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en vivo

Franco Colapinto se mostró pesimista con su auto tras la clasificación del sábado. "No hubo una mejora. Hemos puesto el coche patas arriba un par de veces este fin de semana. El coche no hace nada, no hace lo que yo quiero", mencionó el pilarense, que graficó: “En mi vuelta de Q2 intenté apretar para pasar a la Q3, pero al empujar,el coche simplemente no responde… casi hago un trompo tres veces en mi vuelta. No logro acomodarlo y no puedo mantener vivos los neumáticos ni por una sola vuelta. Es un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero".

Franco Colapinto, reflexivo por un auto que hasta el sábado no le respondió Fatima Shbair - AP