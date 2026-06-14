Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en vivo
El piloto argentino busca volver a sumar puntos para la escudería Alpine, mientras Antonelli persigue su sexta victoria consecutiva; televisan Disney+ Premium y Fox Sports
Se escapan los rivales
El panorama para Alpine y para sus pilotos se presenta muy complicado para este domingo y las carreras siguientes. Los coches que estaban por detrás en la carrera de Miami los han adelantado. Los Racing Bulls se volvieron casi inalcanzables, con Liam Lawson clasificando octavo en la Q2, medio segundo por delante de Colapinto, y Arvid Lindblad, undécimo a 351 milésimas del argentino. Y por si no bastara, Nico Hülkenberg o Gabriel Bortoleto, uno o los dos Audi, se entrometieron justo allí adelante. En esta ocasión fue Bortoleto quien quedaba 12º, por delante de Franco, sacándole 191 milésimas.
Gasly y Leclerc, juntos
Con la alegría del tercer puesto restablecido en Mónaco, el francés Pierre Gasly llegó al circuito catalán en monopatín y compartió un momento de charla con el monegasco Charles Leclerc, que sufrió un accidente en la clasificación del sábado y quedó octavo. “Miren quiénes están juntos de nuevo”, escribió Alpine en sus redes.
Guess who's back together 👀💙❤️ pic.twitter.com/xHDzkB3Kv7— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026
Las malas sensaciones del sábado
Franco Colapinto se mostró pesimista con su auto tras la clasificación del sábado. "No hubo una mejora. Hemos puesto el coche patas arriba un par de veces este fin de semana. El coche no hace nada, no hace lo que yo quiero", mencionó el pilarense, que graficó: “En mi vuelta de Q2 intenté apretar para pasar a la Q3, pero al empujar,el coche simplemente no responde… casi hago un trompo tres veces en mi vuelta. No logro acomodarlo y no puedo mantener vivos los neumáticos ni por una sola vuelta. Es un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero".
"A correr": el momento de la verdad
“Barcelona, ha llegado el momento. Vamos a correr”, alentó Alpine desde sus redes sociales, con un video alusivo. La escudería conducida por Flavio Briatore no tuvo buen rendimiento hasta ahora en el circuito catalán, pero viene con el antecedente del podio restablecido para Pierre Gasly, que finalmente terminó 3° en Mónaco tras una sanción mal otorgada.
Barcelona, it’s time 👊— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026
Let’s get racing. pic.twitter.com/ghgK5vccUq
Colapinto y su mate, en la llegada al circuito
Como es habitual, Franco Colapinto llegó al circuito a pura sonrisa y mate en mano. “Después del mate está todo bien, por suerte no hace tanto calor. Necesitamos sumar puntos”, comentó a las redes sociales de Alpine.
We love morning chats 💬🇦🇷🧉 pic.twitter.com/DtAVAaKlDk— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026
El historial en el GP de Barcelona-Cataluña
En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria en Barcelona. Los pilotos con más victorias en este circuito, con seis, son el alemán Michael Schumacher (1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004) y el británico Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cuatro saben lo que es ganar en Cataluña: Hamilton, Max Verstappen (2016, 2022, 2023 y 2024), Fernando Alonso (2006 y 2013) y Piastri.
Un circuito con todos los condimentos
El circuito de Cataluña es uno de los trazados más completos del calendario, por lo que fue utilizado para los test de pretemporada a principios de este año. Tiene una combinación de curvas rápidas, sectores de media velocidad y una extensa recta principal. Esa variedad exige un auto equilibrado, capaz de mantener un buen ritmo sin resignar la velocidad punta. Además, la sucesión de curvas largas somete a los neumáticos a una elevada carga lateral, por lo que la gestión del desgaste será clave para sostener el rendimiento a lo largo de la carrera.
La grilla de partida
Este sábado, tras la qualy, quedó determinada la parrilla de salida: George Russell (Mercedes) hizo la pole position y largará adelante de todos con Lewis Hamilton (Ferrari) detrás. Antonelli (Mercedes) comenzará tercero. El último campeón, Lando Norris (McLaren), iniciará cuarto por delante del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull). Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó 13°, con un tiempo de 1m16s191. Su compañero Pierre Gasly iniciará detrás de él.
The starting grid for Sunday's race 👀#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/P9n9lUILRp— Formula 1 (@F1) June 13, 2026
Todos contra Kimi
Los 22 mejores pilotos del mundo intentarán quedarse con el título en uno de los circuitos que no estarán en la temporada 2027 debido a la rotación de sedes que componen actualmente al Gran Circo. Y 21 de ellos, destronar al joven revelación del año: Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano de 19 años fue el ganador de cinco carreras de las seis que tuvo el certamen y es el líder absoluto de la tabla de posiciones.
Barcelona, el desafío para 22 pilotos
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, de Fórmula 1, correspondiente a la séptima fecha de la temporada, con el piloto argentino Franco Colapinto entre sus filas. La carrera de este domingo se iniciará a las 10 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o vía streaming por Disney+ Premium.
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