Franco Colapinto giró sin problemas y terminó 14° la última práctica para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Franco Colapinto tenía cuentas pendientes. Luego de un viernes muy malo, el pilarense debía recuperar parte del tiempo perdido y así lo mostró en la tercera y última práctica libre en Hungaroring: fue el primero en salir a la pista y finalizó 14°, con 1:20.055, muy cerquita de su compañero, Pierre Gasly (12°), en la previa de la clasificación, que será a las 11 de este sábado.

El más rápido fue Lando Norris, seguido por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri y George Russell. El status quo se respetó a rajatabla: los cuatro equipos principales dominaron los mejores tiempos. Los Red Bull ocuparon los puestos 7 y 8.

Colapinto inauguró el entrenamiento y giró en soledad durante varios minutos. Su tiempo de 1:21.747 fue bastante alto, pero lo ayudaba a desbloquear la mala sensación que le dejó el primer día de actividad, donde no fue parte de la FP1 (su lugar lo tomó el reservista Paul Aron, por cuestiones reglamentarias) y se despistó en la FP2, hecho que provocó algunas roturas en su Alpine. Sólo pudo dar 11 vueltas.

Colapinto mantuvo un buen ritmo durante la última práctica en Hungaroring ATTILA KISBENEDEK - AFP

La pista, es cierto, no está en su mejor forma. De hecho, durante la noche se realizaron trabajos de emergencia ordenados por la FIA para reasfaltar algunas zonas que habían sufrido el desgaste de los entrenamientos.

Por eso, la ansiedad de Franco por probar el Alpine, que no dio muestras de inconvenientes a raíz del impacto del día anterior, que rompió el ala trasera. Colapinto giró sin problemas.

El que sí los tuvo fue Checo Pérez, que debió abandonar su Cadillac humeante cuando iban 21 minutos de práctica, algo que provocó la aparición de bandera amarilla e inmediatamente la roja, pues debieron apagar el principio de incendio en la parte trasera del auto antes de retirarlo. Los equipos aprovecharon para volver a los pits.

Fueron seis minutos de detención hasta que los autos pudieron regresar a la pista, donde los McLaren dominaron la primera parte. Hasta que aparecieron los Mercedes, por supuesto. Primero Russell, que quedó muy cerca de Norris, el más rápido. Hamilton mostró sus credenciales y giró rapidísimo para acomodarse con el mejor tiempo a falta de 25 minutos. Antonelli se frustró, pues le quitaron el tiempo por excederse en los límites de la pista.

Mientras tanto, los Aston Martin casi protagonizan el blooper de la jornada: Lance Stroll debió bloquear cuando intentaba pasar por adentro a su compañero, Fernando Alonso, que se cerró peligrosamente. No se tocaron de milagro.

¡PERO SON COMPAÑEROS MUCHACHOS! Stroll encerró a Alonso en la curva y casi protagonizan un accidente en la FP3.



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Finalmente, Antonelli hizo una buena vuelta para ponerse segundo y luego otra que lo depositó en la punta, pero quedó preocupado por un golpe sufrido en la curva 4 que pudo haberle dañado el piso.

A falta de 10 minutos, los Alpine volvieron a los pits. Colapinto, siempre con neumáticos blandos se acercó a Gasly con una vuelta que lo dejó a 332 milésimas. El ritmo de carrera de los compañeros fue similar.