Franco Colapinto habló antes del GP de Cataluña y en tono mundialista: “No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa”

MONTMELO.- Con su carisma, Franco Colapinto siempre da el matiz pintoresco en la Fórmula 1. En esta ciudad española, entendió que no podía perderse la oportunidad en plena fiebre mundialista: apareció en el circuito catalán con una camiseta de la selección argentina y jugó al fútbol con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en una gramilla instalada para el Media Day. Un momento de distensión previo a otro gran desafío en la máxima categoría, el Gran Premio de Cataluña, después de su 14° puesto en Mónaco. Y también, cómo no, palpitando el debut del equipo de Messi ante Argelia, el próximo martes.

Entre todas sus actividades del día, también se vio movilizarse a Colapinto en scooter por el paddock a la par del español Carlos Sainz y los dos charlaron animadamente. La escena tiene su trascendencia, porque sobre el cierre de la carrera de Mónaco, el argentino tocó con su auto al Williams y lo llevó al abandono, aunque el monoplaza ya “iba roto”, como confirmó el propio Sainz, que antes se había tocado con el Audi de Nico Hulkenberg.

What a way to 𝘬𝘪𝘤𝘬 off Media Day 🙌⚽️ pic.twitter.com/bEGiEfTka1 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 11, 2026

Claro, después no faltarían para Franco las respuestas relacionadas con el fútbol, en la entrevista oficial de la F1: al ser interrogado sobre el posible ganador de la próxima Copa del Mundo, el piloto apeló a las clásicas cábalas del deporte nacional para esquivar la pregunta directa. “Argentina suele rendir muy bien cuando hay presión. No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa, pero espero que hagamos un gran Mundial”, lanzó entre risas el deportista, manteniendo el carisma que lo caracteriza frente a los medios internacionales.

De cara a la actividad en pista, Colapinto valoró positivamente el dibujo del circuito de Barcelona, el que calificó como uno de sus favoritos dentro del calendario. “Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión”.

Franco Colapinto llegó a Cataluña Gentileza: @CarburandoTV

Una apelación importante

A las 13 en punto de este jueves, representantes de Alpine y de otros ocho equipos de la Fórmula 1, algunos de ellos también recargados aparentemente de manera irregular, asistieron a una reunión con la FIA, en la víspera del Gran Premio de Barcelona. La entidad evaluó las pruebas presentadas por el team de Flavio Briatore, aceptó rever el caso y muy probablemente devuelva el podio a Pierre Gasly que había sido clasificado en la séptima posición de Mónaco. Si la situación se extiende a Franco Colapinto -y a otros de los pilotos sancionados-, el argentino adelantaría a Nico Hulkenberg (Audi), con lo que pasaría de la 14ª a la 13ª posición.

El sistema de cálculo de la velocidad aplicado en Mónaco tenía una falla: consideraba una distancia que los pilotos sancionados redujeron al entrar y salir del pit lane de manera legal, utilizando una “geografía” favorable en esas zonas. Por eso, el sistema registraba una velocidad superior a los 60 km/h permitidos. La FIA reconoció esas pruebas y la telemetría del equipo y dará su veredicto a corto plazo.

World Cup jersey and an A390... sounds pretty good to us 🤭 pic.twitter.com/udo4A5Rtcf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 11, 2026

Otro tema de polémica surgió en la semana, cuando se divulgó que la autoridad deportiva había establecido que el motor de combustión V6 con más empuje y potencia de la F1 actual sería el de Red Bull Power Trains. Algo difícil de comprender cuando Mercedes ha ganado las seis carreras disputadas hasta el momento. Y sería la casa de la estrella la que podría aumentar la potencia de su motor favoreciendo también a Alpine.

Alpine en Montmeló

La actividad en las instalaciones del equipo que dirige Flavio Briatore comenzaron temprano en Montmeló. En la segunda planta del hospitality de Alpine hay una cómoda terraza con suelo de teka y muebles de jardín. Había quedado lista en la madrugada de este jueves, ya que es lo último que en menos de 48 horas se monta de todo el edificio modularizado y acristalado del equipo, trasladado apresuradamente desde Mónaco en las primeras horas del lunes 8 de junio.

Eran las 12.35 y el sol barcelonés, o mejor dicho, el de Montmeló a 25 kilómetros del centro de la ciudad, ya comenzaba a calentar los almohadones claros de los sillones tejidos del chill out. Franco Colapinto se acomodó apoyándose en la balustrada de la terraza dejando al fondo las montañas cercanas con sus laderas verde claras u oscuras, según el ángulo de las luz primaveral recibida. Era el momento de las teles.

Pierre Gasly, en su anterior participación en Mónaco Tom Baigent - Prensa ALPINE F1

Los periodistas de medios escritos tenían otra cita a esa hora con Pierre Gasly. El francés junto con el equipo habían apelado a la doble sanción de 10 segundos que en el G.P, de Mónaco le había impuesto la FIA por excederse, supuestamente, en los límites de velocidad al entrar al pit lane en dicha carrera. Recargo de tiempo que, por cinco segundos y el mismo motivo recibió Franco.

Una treintena de “escribas” subió por los escalones entre plateados y dorados según incidieran los les estratégicamente ubicados. En esa planta, desde afuera llegaba el sonido apagado del pitido de alarma de las carretillas elevadoras que todavía movían componentes pesados en el paddock. Adentro dominaba el aroma del café italiano, el preferido por Flavio Briatore, que se preparaba al fondo de la sala. Los periodistas rodearon la mesa de entrevistas, situaron sus grabadoras frente a Pierre y se dispusieron a escucharlo:

-Tras la carrera de Mónaco y ese podio que estás defendiendo ante la FIA, qué crees que puede pasar con Alpine este fin de semana?

-Creo que Barcelona será la referencia (para nosotros). Mónaco para nada es un circuito favorable al tipo de coche que tenemos. En Mónaco puedes llevar el coche con tres ruedas, con la rueda delantera levantada, derrapando por todas partes. Se trataba principalmente de sobrevivir al fin de semana.

Flavio Briatore, en la disputa por la polémica decisión de la FIA Fatima Shbair - AP

-¿En qué se diferencia para Alpine Mónaco de Montmeló?

Barcelona es un circuito mucho más tradicional. Tenemos tres sesiones y veremos la confirmación de todo lo que hemos hecho desde Canadá hasta Mónaco. Los chicos cambiaron muchas piezas y creo que realmente funcionan, pero la confirmación llegará mañana aquí. Hay más curvas de alta velocidad, debería favorecer más el paquete (técnico-aerodinámico) que tenemos en este momento.

Pierre Gasly tiene razón. Barcelona se parece en la composición dominante de curvas de media y alta velocidad –desde 150 hasta 270/280 km/h)- al trazado de Suzuka donde el francés clasificó 7º aquel sábado. Desde Miami Alpine ha montado en el A526 una mejoras aerodinámicas con las que Franco se ha sentido más cómodo.

Si en Mónaco, con las limitaciones especiales que hubo para el despliegue de potencia eléctrica y la facilidad para recuperar energía, el tema eléctrico ni se mencionó, aquí si deberían notarse grandes diferencias de velocidad según el estado de carga de las baterías entre los coches que combaten. Se retorna a la aerodinámica activa, al modo de potencia adicional para pasar y la reducción de energía a partir de 290 km/h.

¿Motor mejorado para Colapinto?

Alpine es un equipo cliente y su rendimiento depende en gran parte de lo que sucede con los motores Mercedes. Red Bull protestó ante la FIA (no formalmente, aunque sí con sus propios argumentos) cuando se le informó de los resultados de los cálculos de empuje y potencia de sus motores V6.

El estudio lo situaba como la referencia y por lo tanto, según en reglamento, que permite una mejora al motor que es hasta 2% más “débil” y 2 mejoras este año al que es entre 2 y 4% menos potente, Mercedes, Ferrari, Audi y Honda podrían para modificar los suyos. Ferrari, incluso tendrá dos mejoras admitidas esta temporada.

Según la FIA, Red Bull tiene una ventaja de 10 HP de potencia sobre Mercedes y de 20 sobre Ferrari y los demás motoristas. Los cálculos que se conocen estiman que esos 10 HP equivalen a 2/10 de ventaja por vuelta y que 20 HP equivaldrían a 0,5 segundos aproximadamente.

En la realidad, hasta ahora, los tiempos promedio de las mejores vueltas de clasificación sitúan a Red Bull como el más lento de los cuatro equipos líderes quedando en torno a 6/10 por detrás de Mercedes. Sin embargo, si la FIA oficializa lo que está considerando Red Bull se vería muy perjudicado y Mercedes, que domina escandalosamente, muy favorecido. Realizados los aumentos de potencia permitidos y sin que el equipo de Max Verstappen modifique sus motores, Mercedes pasaría a tener una ventaja de en torno a 9/10 de segundo sobre Red Bull, Ferrari de 7/10 y McLaren de 5/10.

Ante la fuerte oposición de Red Bull Powertrains, la FIA comunicaba hoy que va a revisar nuevamente sus cálculos y procedimientos, aunque aclaraba que había realizado dos veces las comprobaciones y que daría su veredicto final antes del Gran Premio de Austria.

Un austríaco rico

En el hospitality de Mercedes, el gran jefe, Toto Wolff, estaba sonriente. No solo podría verse beneficiado por la FIA sino que se conocía el resultado comercial de su equipo altamente estimulante (para sus bolsillos): facturación 2025, 849 millones de dólares con un beneficio de 223 millones de dólares.

Según fuentes del mismo equipo este año podría superar una facturación de 1000 millones de dólares. Extrañamente a pesar de sus buenas perspectivas, Toto descartó pagar en torno a 700 millones de dólares por el 24% del equipo Alpine y se retiró de cualquier negociación.

En Mónaco, el máximo ejecutivo de Renault que posee el 76% restante del equipo, Francois Provost, declaraba que cualquier negociación en torno a la escuadra quedaba en punto muerto hasta septiembre y que Renault pensaba conservar su porción dominante a largo plazo. Esto parece reforzar la situación de Flavio Briatore que ha aportado recientemente el patrocinio de la marca de lujo Gucci que factura anualmente 6.000 millones de dólares. Dar nombre al equipo Alpine podría situarse en torno a 50-60 millones de dólares, proporción aceptable para el plan de relanzamiento que ha emprendido esa empresa.

En la conferencia de prensa de los pilotos, Colapinto, que acabó 15º el año pasado en este circuito, estaba centrado en temas más inmediatos para él: “Estamos esperando la decisión de la FIA”, declaraba respecto de la apelación respecto a los recargos aplicados en Mónaco por la FIA. Más allá de ello confirmaba que ahora su coche es exactamente igual al de Gasly. Mañana a 08:30 de Argentina la seguirán las comparaciones.