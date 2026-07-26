Franco Colapinto: el bajón por el 15° puesto en Hungría, a la espera de una decisión sobre su futuro

BUDAPEST (Hungría).- El campeón Lando Norris logró en Hungaroring su primera victoria del año en la Fórmula 1 y volvió a festejar tras la obtención del campeonato en 2025. El británico terminó imponiéndose a un siempre combativo Max Verstappen (Red Bull). La recuperación de los McLaren contrasta con el hundimiento del equipo Alpine, cuyos dos pilotos, Pierre Gasly (12º) y Franco Colapinto (15º), no tuvieron armas con las que luchar.

Nada o casi nada resultó favorable este domingo para el argentino en el Gran Premio de Hungría. Ya sabía el equipo Alpine que llegar a los puntos iba a ser muy difícil. Si bien Gasly pudo acabar en la posición de largada, la 12ª, por utilizar neumáticos blandos tras una tercera parada aprovechando un coche de seguridad virtual, Colapinto se vio perjudicado por una estrategia que lo mantuvo con el compuesto duro por dos tandas hasta el final.

La estrategia de neumáticos no favoreció a Franco Colapinto durante el GP de Hungría Clive Rose - Getty Images Europe

El cada vez más menguante ritmo del A526 respecto de sus rivales inmediatos ha quedado otra vez en evidencia. Los dos Audi y los Racing Bulls ya resultan inalcanzables. Peor aún: desde el fondo del pelotón donde estaba hundido apareció Aston Martin. Profundamente mejorados los AMR26, con cualquier tipo de neumáticos tanto Lance Stroll (13º) como Fernando Alonso (14º) llegaron a superar por momentos el ritmo de Gasly y, con claridad, ganarle a Colapinto, que se resignó a la 15ª posición. Si su resultado fue decepcionante, el mismo Franco lo mostró en su rostro cuando recibió al enviado de LA NACION junto a otros colegas de la prensa internacional.

-Terminaste un par de puestos más atrás de donde arrancaste, así que no estarás muy contento...

-No, no, no muy contento, claro. Creo que fue una tarde realmente complicada. En general, nos faltó mucho ritmo. Después de las primeras vueltas empecé a patinar mucho con el auto. Después de eso, nunca se recuperó del todo. Incluso en el aire libre, seguíamos muy lejos del ritmo y muy lentos. Así que creo que necesitamos entender por qué pasó. Hacía bastante frío, y el balance y el tipo de agarre que sentí fueron muy, muy débiles.

Franco Colapinto cuenta con el respaldo de los patrocinadores. Entre los datos positivos, terminó todas las carreras en lo que va del año ANDREJ ISAKOVIC - AFP

-Las banderas azules fueron un problema para todos. El sistema no estaba funcionando bien. ¿Eso te agarró un poco desprevenido?

-Sí, tuvimos banderas azules todo el tiempo. Fue medio una aventura. Igual podríamos manejarlo un poco mejor.

-El equipo ha estado perdiendo terreno frente a algunos de sus rivales y ahora Aston Martin es también una amenaza. ¿Qué tan preocupante es eso?

-Bueno, creo que se los vio realmente fuertes en las curvas. Muestra que nosotros también podemos dar un gran paso adelante en las carreras.

Colapinto dio un paso hacia atrás, se volvió hacia la pantalla de televisión para observar brevemente las entrevistas a los ocupantes del podio y se marchó.

Momento de hacer balance

No tendrá vacaciones inmediatas Colapinto, porque el martes y el miércoles próximos probará en el Hungaroring los neumáticos Pirelli para la temporada de 2027. Después disfrutará de un merecido descanso, pero en el equipo y quizás él, harán su balance de media temporada con vistas al futuro, ya que está pendiente su renovación para 2027.

En la primera temporada que Franco está presente desde el primer Gran Premio, su estadística exhibe altos y bajos. En las pruebas de clasificación, Pierre Gasly le gana 8 a 3, aunque para las carreras sprint están 2-2. Esta cifra no lo dice todo. Lo que habla bastante a favor de Franco es la escasa diferencia de promedio en pruebas de clasificación que Gasly le lleva si se toman los ocho últimos Grandes Premios. Se considera a partir de Miami, que fue cuando Colapinto tuvo un chasis con el mismo peso y componentes que su compañero. Menos de una décima a favor del francés ratifican la velocidad del argentino que, eso sí, debe continuar evolucionando.

Las estadísticas entre Franco Colapinto y Pierre Gasly muestras números parejos en distintos rubros a lo largo del primer semestre Clive Mason - Getty Images Europe

Otro dato positivo: Franco concluyó todas las carreras este año y redujo notablemente su porcentaje de salidas de pista en entrenamientos o clasificación. En carrera Gasly, lo supera 7 a 4 y en las sprint, 3 a 1. Pero en todas, menos en la última de Hungaroring, su ritmo de marcha resultó igual y a veces superior que el de Gasly. Hay un corredor fuerte ahí y lo ha demostrado con sus excelentes largadas y fulminantes adelantamientos, como el de hace una semana en Spa sobre el mismo Gasly y Liam Lawson en Silverstone.

Franco es muy confiable en carrera y consiguió puntos en seis ocasiones contra siete de Gasly. Alpine tiene ahí un tipo fuerte si le dan el coche adecuado, pero está faltando un poco, muy poco, en clasificación. El argentino tiene a su favor, además, una alta capacidad de recuperación durante los tropiezos. No es un piloto que nunca se cae, pero sí uno que siempre se levanta.

Franco Colapinto supo que no podría ante la mejora del rendimiento de los Aston Martin; de hecho, no pudo supera a Lance Stroll, al que persiguió durante largos pasajes Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Motivos para una decisión

Flavio Briatore, el mandamás del equipo Alpine, dijo hace unas semanas que iba a tomar una decisión sobre sus dos pilotos en el receso vacacional que se terminará el jueves 20 de agosto en Países Bajos.

De todos los factores antes mencionados, cabe preguntarse: ¿A qué prestará más atención el empresario devenido en jefe de equipo? ¿Buscará razones, hechos, actitudes que lo entusiasmen? Él y su team tienen más datos para juzgar a Colapinto y a cualquier otro piloto.

Flavio Briatore se la jugó por Colapinto en Alpine; en este receso, tomará una decisión respecto de su continuidad ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Mientras tanto, los rumores que circulan por Argentina aseguran que los patrocinantes de Franco están “a muerte” con él. Que el apoyo es irrestricto, aunque con las debidas proporciones comerciales, claro. Y que solo se espera una llamada desde un yate anclado en el Mediterráneo. Ese fuerte respaldo no puede ser ignorado por Briatore. No hay precio fijo para asegurarle a un piloto una butaca en la Fórmula 1. Entre 17 y 20 millones de dólares puede ser el mínimo. Las cifras siempre se suponen o extrapolan de diferentes fuentes, pero jamás se anuncian oficialmente.

Estrategia discutible

Los managers se ocupan del dinero. Y Franco piensa en lo que él puede controlar, lo que hace detrás de un volante lleno de botones y lucecitas. Y a eso se había dedicado en el Hungaroring, en una carrera que fue desilusionante para él, mientras Gasly y Bortoleto se alejaban tras la segunda parada.

Ambos pilotos de Alpine tenían un juego nuevo de neumáticos blandos. Fernando Alonso había mostrado el aguante, durante 29 rondas, de ese compuesto que ya había probado por 22 vueltas Franco el sábado. Aun así, no se lo instalaron a Colapinto, pero sí consideraron útil que Gasly hiciera una tercera parada aprovechando un coche de seguridad virtual para montarle las gomas rojas, que utilizó durante 14 vueltas hasta el final. Condenado con dos juegos de duros, Colapinto no llegó incluso a superar en tiempo casi nunca a los molestos Aston Martin con sus blandos ya bastante gastados.

A tough end to a positive start in 2026...



Today is a reminder that we can't and won't be giving up. There's one week until the summer break and we will be pushing all the way. pic.twitter.com/S0FxGEuslQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 26, 2026

También contribuyó a su estancamiento detrás de los Aston Martin el hecho de perder dos posiciones, pasando de la 13ª a la 15ª en la primera vuelta, en la que lo adelantaron Gabriel Bortoleto y Esteban Ocon. En ese giro, el francés rozó al Alpine de Franco, quien tuvo que circular fuera de la pista brevemente, pero eso bastó para perder las posiciones.

Que los A526 no estaban para grandes hazañas quedó ratificado además, porque Gasly llegó a situarse hasta 25 segundos, más de una parada en boxes, por detrás del Audi de Gabriel Bortoleto, quien terminó 11º. El francés, tras que le montasen los blandos, avanzó rápidamente hacia la posición del brasileño, que paró solo una vez y dio 40 vueltas con el calzado duro.

Lo que viene

Lo próximo es el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. Se espera que allí Alpine presente profundas modificaciones. Será mejor que funcionen, porque si no, Flavio no llamará a los pilotos de su temida oficina. Llamará a los ingenieros de diseño. Sabe muy bien este tipo de decisiones drásticas, que si se quiere un cambio, repetir lo que se estaba haciendo no dará un final distinto. Adrian Newey, el mejor diseñador de la historia de la F1, se equivocó con la primera versión del Aston Martin AMR26. Cambió todo su concepto aerodinámico y avanzó más de dos segundos, y ahora se mezcla con los Alpine. Ese ejemplo debe tenerse en cuenta.

Colaboración: Orlando Ríos