Norris festejó por primera vez como monarca tras once carreras, mientras que Piastri soltó chispas a McLaren y Sainz Jr.

Ganador en las dos últimas visitas, las predicciones no enseñaban a McLaren como favorito en el Gran Premio de Hungría, el undécimo episodio del calendario, el último antes de que la Fórmula 1 ingrese en el receso de mitad de temporada. Pero la escudería de Woking, que celebró los dos títulos en juego el año pasado, el Mundial de Pilotos y de Constructores, dio el zarpazo: destronó a Ferrari de la pole el sábado por apenas 12 milésima y el domingo se alzó con la victoria en el circuito de Hungaroring.

Con el triunfo de Lando Norris, la Fórmula 1 enseña cinco ganadores distintos en los últimos cinco grandes premios; Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli, completan la lista ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Lando Norris, el campeón vigente, tomó rédito de todas las alternativas que se presentaron el fin de semana: sumó su primer éxito como monarca y McLaren se convirtió en el tercer auto en firmar una victoria en el año, detrás de Mercedes y la Scuderia. Una victoria que tuvo impulso con la detención en boxes y el incidente que protagonizó su compañero Oscar Piastri con Carlos Sainz Jr. (Williams), eje de una polémica que se observó en la pista, pero que el australiano llevó a las entrañas del equipo y también contra el español.

McLaren aterrizó en el circuito enclavado en Mogyoród, a 23 kilómetros de la capital Budapest, con un paquete de actualizaciones con la intención de regresar a la batalla. La carrera en Miami, del 3 de mayo pasado, era la referencia en materia de resultados: Norris, segundo; Piastri, tercero. En las siguiente seis fechas, los autos fueron un híbrido: entre los mejores diez del clasificador –excepto Norris en Mónaco-, pero alejados de la pulseada por la victoria. En Hungría, desde el inicio del cronograma, los coches color papaya se destacaron y el campeón portó la bandera: el más rápido en todos los segmentos de la qualy, que se definió con una última vuelta en la que se multiplicaron los incidentes.

Lando Norris lidera el pelotón en la primera curva del circuito Hungaroring; en la siguiente variante perdería la cabeza de la carrera con su compañero Oscar Piastri Clive Rose - Getty Images Europe

Un giro crítico del que Norris salió airoso. Max Verstappen (Red Bull Racing) hizo un trompo en la última curva, antes de ingresar a la recta principal; Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pasó por la zona con bandera amarilla sin aminorar la velocidad y después de investigarse la maniobra recibió una penalización de tres puestos en la grilla; George Russell (Mercedes) no completó la vuelta y quedó varado en la pista; Lewis Hamilton (Ferrari) interfirió en la trayectoria de Piastri y fue sancionado con tres posiciones... Norris aceleró y se adueñó del mejor tiempo para largar el gran premio desde la mejor posición.

Pero ser la cabeza de la carrera, tras el apagón de los cinco semáforos rojos, duró apenas dos curvas para el británico: Piastri lo adelantó, luego de un error. El australiano impuso el ritmo, gestionó los neumáticos -excepto Ferrari, que montó gomas blandas, el resto de los pilotos que largaron en las cinco primeras filas calzó compuesto medio- y desarrolló un plan para romper con el hechizo de 18 grandes premios sin éxitos, desde Países Bajos 2025.

Lando Norris no ganaba desde el Gran Premio de San Pablo 2025, el 9 de noviembre del año pasado; McLaren venció en las tres últimas visitas al circuito de Hungaroring Darko Bandic - AP

La segunda detención en boxes trastocó el esquema y encendió la chispa en McLaren. El nacido en Melbourne fue devuelto en medio del tráfico a la pista, por detrás de los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Sainz Jr., que estaban por ser doblados por el australiano. Con el ovetense, bicampeón del mundo, superando al madrileño, éste cerró la trayectoria sin observar que Piastri lo estaba sobrepasando. La rueda trasera izquierda del Williams golpeó contra la delantera derecha del McLaren, que se espantó, transitó por fuera de la pista y perdió 2,5 segundos en la maniobra. Un tiempo precioso, que Norris hizo valer para superarlo tras su detención en boxes. Un instante que animó la explosión del australiano.

El enojo de Piastri tuvo varias direcciones. Llamó “idiota” a Sainz Jr. y al ser despojado del primer puesto lanzó el enfado hacia el equipo. “Muy amables de parte de ustedes por haber tenido eso en cuenta; gracias”, dijo con ironía, por la situación de tener que lidiar con autos rezagados, como el Aston Martin y el Williams, que enfrascados en una batalla de escaso relieve –no pulseaban por posiciones de puntos- perjudicaron al entonces puntero. El ingeniero Tom Stallard intentó suavizar y devolver la calma: “Necesitamos que cuides los neumáticos”, apuntó, con el afán de enfocarlo nuevamente en la carrera. Sin embargo, los fantasmas del pasado reaparecieron y Piastri lo hizo saber: “No me vuelvan a hablar”.

El sistema de señales en el volante ofrecía problemas, pero las banderas azules, las que se muestra al piloto que está a punto de ser doblado, quien debe permitir el paso del auto que lo precede sin interferir, se enseñaron en los paneles luminosos que manejan los comisarios. “Que te choque un coche doblado es de las cosas que no pueden suceder en una carrera. La verdad es que no me importa si no me vio, el hecho de que no lo hiciera y de que nadie se lo dijera... Que haya una falta de atención es totalmente inaceptable. Estaba peleando por el último puesto como si fuera el campeonato del mundo. Me costó el liderato de la carrera. Él es bastante crítico con los demás, pero otros ya le han hecho saber que no actúa correctamente. Cuando hacés algo así, creo que debes mirarte un poco en el espejo”, apuntó Piastri sobre Sainz Jr.

El resumen de la victoria de Norris en el GP de Hungría

“No me avisaron de que venía por detrás. Había muchas peleas en mitad de la parrilla, donde estábamos nosotros. Aquí se pueden hacer muchas líneas al ser curvas muy largas. Si se te meten en el ángulo ciego y no te avisan de que hay un coche ahí, quieras o no va a haber contactos. Una pena por él, creo que se ha retirado por otras cosas [un fallo en la caja de velocidad apuró el abandono de Piastri], pero lo podíamos haber hecho mejor”, la respuesta de Sainz Jr., que expuso a los agentes externos como detonante del incidente, exculpándose de responsabilidad. Dirección de Carrera lo penalizó con cinco segundos por la maniobra.

Penalizado en la qualy con tres posiciones, Andrea Kimi Antonelli avanzó y completó el podio en el Gran Premio de Hungría; el italiano es el puntero del campeonato, con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Con todo a favor, Norris firmó la victoria. Con algunos sobresaltos, como cuando transitó por fuera de la pista o bloqueó en la Curva 1. La felicidad por el regreso al triunfo se reflejó en el festejó apenas cruzó la meta y en el podio, ese mismo en donde sin intención rompió en 2023 el trofeo de Verstappen durante la celebración. El neerlandés logró un meritorio segundo puesto, mientras que Antonelli completó la escena de premiación: el joven italiano se sobrepuso a sanciones y se marcha de vacaciones con 50 puntos de ventaja sobre Hamilton en el campeonato.