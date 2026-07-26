Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, tras el triunfo de Lando Norris en el GP de Hungría

Lando Norris (McLaren) se impuso este domingo en el Gran Premio de Hungría, que se realizó en el circuito de Hungaroring y correspondió a la décimotercera fecha del calendario de la Fórmula 1, y con su primera victoria en la temporada se arrimó a los líderes de la tabla de posiciones que sigue dominando Kimi Antonelli (Mercedes).

El británico, último campeón del Gran Circo, hizo la pole position el sábado y largó desde el primer lugar. No obstante, no lo sostuvo durante las 70 vueltas y debió trabajar a destajo para llevarse el triunfo por encima de Max Verstappen (Red Bull) y Antonelli, que es el primero del escalafón de pilotos con 219 puntos. Su nuevo escolta es Lewis Hamilton (Ferrari). El multicampeón inglés concluyó quinto y acumula 169 unidades, nueve más que George Russell (Mercedes) porque este abandonó.

Quien no pudo sumar puntos por tercera vez seguida fue Franco Colapinto (Alpine). El argentino largó décimotercero y llegó dos posiciones por detrás en una carrera en la que no tuvo ritmo y cedió posiciones desde la largada, donde habitualmente sobresa rivales. Su compañero Pierre Gasly se ubicó 12° y tampoco consiguió tantos para la escudería francesa.

Mercedes sigue dominando la tabla de constructores con 379 puntos gracias a Antonelli y Russell. Por detrás continúa Ferrari con 307 tantos mientras que Alpine marcha sexto con 61.

Mercedes lidera el campeonato de constructores de la Fórmula 1 CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en el receso por el verano de Europa y no hay actividad casi un mes. La próxima carrera será el GP de Países Bajos en Zandvoort el fin de semana del domingo 23 de agosto.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA), además, informó este domingo que el que Gran Premio de Bahréin, que se suspendió en su momento por el conflicto bélico en Medio Oriente, se programó para entre el 2 y 4 de octubre en el circuito de Sepang en Malasia. Así, solo queda saber si el GP de Arabia Saudita también se disputa en otro trazado.