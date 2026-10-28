Horarios de la Fórmula 1 para el GP de México 2026

La gira por América de la Fórmula 1 (F1) continuará este fin de semana con el Gran Premio (GP) de México en el circuito Hermanos Rodríguez, donde se disputará la fecha 19 de un calendario que consta de un total de 24 pero de las cuales se disputan 23 porque el GP de Arabia Saudita se canceló a raíz de la Guerra en Medio Oriente.

La actividad comenzará este viernes 29 de octubre con los primeros dos entrenamiento, a las 15.30 y a las 19 (hora argentina). El sábado, en tanto, será la última práctica a las 14.30 y la clasificación a las 18, en la que los monoplazas se ordenarán para la grilla de partida para la carrera del domingo 1° de noviembre a las 17.

Cronograma del GP de México

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 30 de octubre

15.30: Práctica 1.

19: Práctica 2.

Sábado 31 de octubre

14.30: Práctica 3.

18: Clasificación.

Domingo 1° de noviembre

17: Carrera.

El campeonato 2026 de la Fórmula 1 puede decidirse en México este fin de semana Moises Castillo - AP

Todas las instancias se podrán ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

¿Se definen los títulos?

En la Ciudad de México se puede sentenciar la temporada 2026, tanto en la tabla de pilotos como la de constructores. En la primera, Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el GP de Estados Unidos el domingo pasado y quedó a un paso del título porque amplio su ventaja por sobre sus perseguidores.

Si bien no pudo levantar el trofeo en el Circuito de las Américas porque Lewis Hamilton (Ferrari) fue quinto y George Russell (Mercedes), octavo; es muy probable que lo haga en México porque tiene 365 puntos y le lleva 123 a su compañero de escudería y 124 al británico con 125 en juego.

Kimi Antonelli necesita dos puntos para ser campeón de la Fórmula 1 CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué necesita para ser campeón? Sumar apenas dos unidades en el trazado Hermanos Rodríguez. Para no depender de nadie necesita ubicarse noveno o más adelante. Si termina décimo, sumará un tanto y logrará el título siempre que Russell no gane la carrera. Pero también puede coronarse sin obtener puntos, lo que significaría que clasificó undécimo o más atrás. En ese caso, si la prueba no la ganan Russell ni Hamilton, igual será campeón.

De concretarse, Antonelli logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años y se convertirá en el más joven de la historia en hacerlo.

Por equipos, Mercedes también está a un paso de la corona y la puede lograr en México. Actualmente lidera con 607 puntos contra 474 de Ferrari y necesita obtener al menos 40 unidades más que la escudería de Maranello para levantar el trofeo.

George Russell y Kimi Antonelli están a un paso de darle el título de constructores a Mercedes TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, abandonó en Austin por segunda ocasión seguida y tercera en las últimas cuatro pruebas del calendario a raíz de un problema en su monoplaza y lo único positivo en el pronunciado bajón que atraviesa es que se mantiene 12° en la general con 27 unidades.

El pilarense buscará en México cortar la mala racha justo antes del GP de San Pablo en Interlagos, donde se esperan miles de compatriotas para alentarlo por tratarse de la pruebas más próxima a la Argentina.

Franco Colapinto atraviesa una racha adversa con tres abandonos en las últimas cuatro carreras CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Lando Norris fue el campeón de la Fórmula 1 en 2025, pero cederá el trono David Davies - PA Wire

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1

2025: Lando Norris - McLaren

Lando Norris - McLaren 2024: Max Verstappen - Red Bull

Max Verstappen - Red Bull 2023 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2022 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2021 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2020 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2019 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2018 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2017 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2016: Nico Rosberg - Mercedes

Títulos de pilotos por equipos