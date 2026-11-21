En cuanto se inició la última parte, la Q3 de la prueba de clasificación para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, un grupo de 10 zorros astutos salió a buscar la presa, o sea la “pole”. Todos procuraban despistar a sus rivales y no darles un remolque aerodinámico. Claro que los dos Alpine, con Franco Colapinto tirando de Pierre Gasly en los primeros metros, no iban a llegar a esa ansiada presa. Esta iba a quedar para Kimi Antonelli, el campeón con Mercedes. Para Colapinto y Gasly se trataba de derrotar, como sea, a los dos Racing Bulls. Y en el juego de acelerar y frenar para conseguir que, desde atrás, un molesto rival no aproveche el rebufo que se iba a producir en las tres rectas del circuito, Colapinto se dejó adelantar por Gasly buscando quedar detrás de ambos Mercedes. Ya en la Q2 el argentino había tirado de él favoreciéndolo porque, según el método preestablecido por el equipo, cuando se gira en sentido contrario a las agujas del reloj, es Franco el que sale primero de boxes con su compañero al rebufo y viceversa. Tenían ambos posibilidades de cazar a lo grande porque Gasly había terminado segundo en la Q2 y Franco séptimo, consiguiendo batir temporalmente a Liam Lawson, aunque el otro VCARB03, el de Arvid Lindblad, se situaba sexto.

En ese desorden, para preparar la vuelta rápida los que habían pasado a la Q3 se jugaban todo y se armó una caravana enloquecida con los coches separados entre 2 y 3 segundos. El que mejor aprovechó la situación fue Kimi Antonelli (Mercedes), que lograba superar a Max Verstappen (Red Bull) y quedarse con la pole (1m3s.893/1000) mientras George Russell (Mercedes) quedaba tercero. El italiano, reciente campeón, retrocederá cinco posiciones en la parrilla de largada por una sanción, así que arrancará desde la sexta plaza con el implacable Verstappen en la pole heredada.

El circuito callejero de Las Vegas, una atracción en sí mismo PETER FOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ambos Racing Bulls se situaban por delante de los Alpine. Lindblad —ayudado por Lawson en las rectas, quedaba sexto (pero largará quinto). El mismo Lawson, cuyo contrato le ha sido renovado para 2027, era octavo con 1m35s090/1000, aunque arrancará séptimo. Gasly se resignaba a ser noveno pero saldrá desde la octava plaza con 1m35s105/1000 después de haber remolcado involuntariamente a Lawson. La décima posición de Franco en la Q3 con 1m35s314/1000 será la novena en la largada por la penalización aplicada a Oscar Piastri (McLaren) por cambio de elementos de motor. Con este resultado Franco ha entrado en la Q3 por sexta vez en esta temporada. Y los antecedentes del año indican que cada vez que lo hizo terminó la carrera en los puntos.

Alpine sabía que sus autos podían rendir bien en Las Vegas por su alta velocidad máxima, pero la lluvia del día anterior, que inutilizó cualquier esfuerzo previo, introducía un elemento de incertidumbre. Sobre todo por la baja temperatura ambiente y de la pista, que iba a afectar a los neumáticos.

Hasta los Elvis tenían frío

En este viernes en Las Vegas el termómetro no iba a superar los 13 ºC a la hora de clasificar. Los imitadores de Elvis que animaban a los visitantes del paddock tiritaban dentro de sus alegóricos disfraces. A los equipos les preocupaba cómo conseguir que los neumáticos de Pirelli funcionaran en un rango de temperatura más favorable para conseguir adherencia, o sea entre 85 y 125 ºC.

Cinco pilotos ya sabían desde el día anterior que tras la prueba de clasificación iban a retroceder en la grilla de largada: Oscar Piastri y Carlos Sainz, 10 posiciones por cambio de componentes en sus motores Mercedes; Kimi Antonelli, cinco casillas por el mismo motivo (todos ellos recibían el nuevo turbocompresor para el V6 de Mercedes), que también están utilizando los Alpine, aunque sin penalizar porque estaban todavía por debajo del límite de reemplazos admitidos. Oliver Bearman, potencial molesto rival para los Alpine, tendrá que largar desde el fondo de la parrilla por cambio de múltiples componentes de motor en su Haas Ferrari. También Lance Stroll (Aston Martin) era penalizado con retroceder 10 puestos por recibir nueva batería y caja de control electrónica.

Kimi Antonelli, a la izquierda, espera la salida de su compañero George Russell de boxes: los Mercedes son una garantía John Locher - POOL AP

Imposibilitados de refinar la puesta a punto en las dos primeras prácticas debido a la pista mojada, los equipos acrecentaron su número de vueltas y ritmo de trabajo en la FP3. En las largas rectas los neumáticos se enfrían aceleradamente y los equipos estaban trabajando para que una mayor cantidad del calor de los frenos se trasladara a través de las llantas a los neumáticos, justo lo contrario de lo que usualmente se procura.

Los dos pilotos de Alpine iniciaron la FP3 con una secuencia larga de vueltas con mucho combustible, para explorar el equilibrio del coche en condiciones de seco. Pierre lo hacía con neumáticos blandos y Franco, con medios. Después pasaron ambos a blandos y con poco combustible simularon las condiciones de clasificación: vuelta de preparación, vuelta lanzada y vuelta de refrigeración. Había mucho tráfico y Max Verstappen, haciendo zigzag a baja velocidad, casi provoca un accidente con Franco, que los comisarios no consideraron penalizable. El holandés recibía igualmente una advertencia por obstaculizar después a Russell cuando este venía en vuelta lanzada. De este ejercicio, en el que Russell fue el más rápido, Franco salía reforzado registrando el quinto mejor tiempo con 1m 35s198/1000, después de que Carlos Sainz (Williams) le arruinara un giro que podría haber sido aún más veloz. Quedaba detrás de Charles Leclerc (Ferrari), cuarto, y por delante incluso de Max Verstappen (Red Bull), sexto, y de Liam Lawson, séptimo. Gasly quedaba noveno, por detrás de Lewis Hamilton, octavo.

Colapinto delante de Gasly: la estrategia de Alpine fue que el argentino le abriera paso al francés en la clasificación Abbie Parr - AP

Un Colapinto disconforme

El sol se ocultaba con su rostro avergonzado en rojo detrás de las Montañas Spring por no haber sido capaz de levantar la temperatura cuando se iniciaba la prueba de clasificación. Sobre las plantas altas de las tres torres del complejo hotelero MGM, visible desde la calle del paddock, se enredaban en dorado sus últimos rayos.

No faltaban personalidades en el paddock. George Lucas, creador de La guerra de las galaxias, el actor Keanu Reeves y la influencer Kim Kardashian estaban entre los invitados. Por Kim, Lewis Hamilton está buscando en la zona de Los Ángeles una residencia para pasar más tiempo con ella.

En este ambiente frío pero semifestivo comenzó la prueba de clasificación.

La primera parte, Q1, dejó cierta inquietud en las huestes de Alpine. Gasly no avanzaba desde la 12ª posición y Franco, que siguió de largo en una curva en la que hubiese sido una vuelta muy rápida, quedó clasificado para la Q2 en la 15ª posición, justo por delante de Gabriel Bortoleto (Audi). Alpine estaba rindiendo menos de lo esperado. Incluso el Williams de Carlos Sainz conseguía ser, en la décima posición, más rápido que Gasly (12º). En esa Q1, el líder era Russell por delante de Kimi Antonelli. Evidentemente, Alpine hizo algunos ajustes y envió a sus dos espadachines a la batalla en mejores condiciones para la Q2, con el resultado comentado más arriba.

El apoyo a Colapinto en las tribunas, experesado en esta bandera PATRICK T. FALLON - AFP

Al terminar la jornada, Colapinto no estaba nada conforme con un resultado que debería permitirle cosechar puntos en la carrera que se largará a la 1 de Argentina, este domingo. Lo afirmaba ante Juan Fossaroli de ESPN:

—No, no, conforme no estoy, obviamente, porque estábamos para mucho más. O sea, es una pena el haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos… siento que en ningún momento de la qualy pusimos nada junto. No tuve un solo intento en Q2 con rebufo y no tenés referencias, es muy difícil cuando no tenés práctica en eso. Después mi segundo (intento de vuelta rápida) fue en la Q3 con ese desorden que se armó en la vuelta de preparación. Traté de quedar atrás de los Mercedes, pero después empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío. Así que nada, las gomas muy frías, patinando… no entraron en temperatura y la vuelta fue un desastre… el potencial estaba, pero bueno, habrá que avanzar en la carrera.

—¿Qué se puede lograr en la carrera? ¿Adelantar a los Racing Bulls será el objetivo?

—Sí, sí, hay que avanzar. Creo que tenemos buena velocidad en la recta, lo cual es positivo obviamente. Hay que avanzar en la largada y después ir para adelante… espero que podamos sumar puntos.

Ese es el objetivo: acabar con una secuencia de resultados muy pobres que, si no deja conforme a Franco, tampoco hace feliz al gran patrón, Flavio Briatore.