Franco Colapinto lidia en Monza con un Alpine actualizado pero desconcertante

MONZA, Italia.- Cuando se acercaba a los molinetes de ingreso al paddock del autódromo de Monza, Franco Colapinto vio la réplica de un auto que lo sorprendió. Muy espontáneamente y con alegría por lo que estaba viendo, exclamó: “¡Ah, si es Rayo McQueen!”. Se refirió al coche héroe de la película de animación Cars, de 2006. Lo retrajo un instante a su infancia. Cualquier hazaña del dibujo animado que se parecía mucho al Trueno Naranja con el que Carlos Pairetti fue campeón de Turismo Carretera en 1968 le hacía pensar que él podría repetirla. Y en eso anda.

Durante las vacaciones de agosto, el Mel Brooks de Alpine hizo un brainstorming. A la producción con la pintura que marcó la renovación del contrato con Franco Colapinto sumó este fin de semana una comedia “a la italiana”. Franco y Pierre Gasly, que vive en Milán, tenían que acertar el nombre de los formatos de pasta que les llevaban a la mesa. Llevaba ventaja el francés. Un poco resignado, Franco arrojaba “fusilli”, “rigatoni” y “farfalle” a la cámara. Eso sí: sugería salsas, mencionando que conoce bien la “bolognesa”, “il pomodoro” y el “pesto”.

“¡Ah, si es Rayo McQueen!”, se sorprendió el piloto argentino de 23 años en Monza; después lidió con el coche de verdad en la pista. NurPhoto - NurPhoto

Era jueves y uno de esos típicos momentos de distensión de cuando no hay actividad inminente en la pista. Pierre quería seducir a la prensa italiana diciendo: “Es una buena sensación despertarse en la propia cama antes de ir al autódromo y desayunar en casa, una sensación diferente. Para mí, [Monza] es como la carrera de casa. También gané mi primer gran premio aquí [con AlphaTauri, en 2020], así que es especial para mí”.

Esa noche, en muy bien servidas mesas puestas a la mitad de la recta principal, pilotos, miembros de equipos y periodistas, por gentileza de uno de los patrocinadores de la Fórmula 1, degustaron una cena con los tipos de pastas que habían tratado de identificar Pierre y Franco. ¡Ah, la creatividad italiana!

Pero llegó el viernes y la sonrisa desapareció del rostro del francés y de los directivos de Alpine a las 12 del mediodía, cuando FIA confirmó lo que LA NACION había sugerido el jueves: la Corte Internacional de Apelaciones aceptó los recursos presentados por Racing Bulls y McLaren respecto a la clasificación del Gran Premio de Mónaco de 2026. Gasly, tercero en la pista, había sido sancionado tras la llegada con dos recargos de 5 segundos cada uno por excesos de velocidad en el pit lane. Alpine apeló y le restituyeron el tercer puesto, pero Racing Bulls y McLaren, desplazados por Gasly, apelaron esa decisión y la Corte ahora les ha dado la razón. De esa manera, el normando descendió a la séptima posición en el resultado de Mónaco e Isack Hadjar subió a la tercera; Oscar Piastri (McLaren), a la cuarta; Liam Lawson (Racing Bulls), a la quinta, y Arvid Lindblad (Racing Bulls), a la sexta.

Se complican los objetivos

Las consecuencias negativas son importantes para el equipo de Enstone: de repente Racing Bulls amplía su ventaja en el campeonato de Constructores. Era de 3 puntos después de la carrera de Países Bajos y ahora es de 16.

Así que el rostro de Pierre era todo un sombrío poema junto a las pantallas de telemetría cuando su chasis salió a afrontar la FP1 de Monza en manos del piloto de reserva, el estonio Paul Aron. A su lado, igualmente disgustado, estaba Flavio Briatore, que ya estaba rumiando lo que iba a decir en la conferencia de prensa de jefes de equipo de un par de horas más tarde.

El A526 número 43 funcionó mejor en la primera práctica del Gran Premio de Italia que en la segunda; este sábado afrontará la prueba de clasificación. @AlpineF1Team

Franco iba a ser, aunque sea momentáneamente, el que diera referencia del potencial del A526 para el fin de semana. ¿Las actualizaciones presentadas en Zandvoort, que alcanzaron para reducir la diferencia de velocidad a una vuelta respecto a los Racing Bulls, serían igualmente eficaces en el veloz Monza? Franco ya disponía de la misma configuración aerodinámica que el coche de Gasly.

Al cabo del primer ejercicio, Colapinto quedó noveno, habiendo utilizado para su mejor tiempo neumáticos de compuesto medio (banda amarilla). Apenas 4 vueltas había dado con los blandos (roja), sintiéndose incómodo. Había más de 50° en la pista y eso, según el argentino, estaba afectando la adherencia.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue el más veloz de ese parcial y dejó a Franco a 1s28/1000. Lo más importante era, sin embargo, que el argentino quedó a 22/1000 del octavo, Gabriel Bortoleto (Audi), que había utilizado gomas blandos, y a 226/1000 de Lindblad. Las modificaciones que Gasly había utilizado en Zandvoort para acercarse mucho a los Racing Bulls funcionaban también en el trazado superrápido italiano. No alcanzaban de momento para superar a los rivales directos por esa preciada quinta posición en el Mundial de Constructores.

Lo que funciona no se toca

Antes de devolver el auto a Gasly para la FP2, el estonio Aron giró con caucho medio 4,5 décimas por encima del tiempo de Colapinto. Nada que haga enarcar las cejas. Y a último momento, cuando el argentino hacía tandas largas con neumáticos medios, Paul montó blandos para dejar un tiempo 149/1000 más lento que el de Franco (también con medios) y resultó 10º.

En el mundo de la competición se suele decir que aquello que funciona no se toca. Pero si uno no toca o prueba cosas nuevas, ¿cómo sabe si ha llegado al límite de lo que un chasis puede dar? Así que los ingenieros de Colapinto “tocaron” el auto de Franco.

Colapinto circula en Monza, el circuito de más alta velocidad en la Fórmula 1 y donde debutó en la categoría, en 2024 con un Williams. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

¿El resultado? Poco satisfactorio, según el piloto. Marcó con blandos en una tanda de 13 vueltas (para probar duración) 1m23s519/1000 y figuró 11º, mientras Gasly, que se había perdido la primera sesión, fue 154/1000 más lento y quedó en la 14ª ubicación. Entre él y su compañero rioplatense se insertaron Lawson y Nico Hülkenberg (Audi).

Franco no estaba del todo satisfecho cuando habló con Juan Fossaroli, de ESPN.

–¿Cómo sentiste las mejoras?

–En la FP1 muy bien; salí y en cuatro vueltas hice el tiempo. Después tuve un problema con el motor, estando con poco combustible, y con los blandos, pero tendría que haber mejorado medio segundo. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor. En la FP2 estábamos un poquito perdidos. Creo que dimos un paso atrás. Hay que entender por qué, si es la temperatura... Hizo más calor. El auto iba un poco suelto [se movía atrás], no tenía agarre en la mitad de la curva. Iba de trompa y después, a la salida [de las curvas] se movía más... Siento que empeoramos bastante... La tanda larga había sido muy buena; con las medias había hecho un tiempo muy rápido.

Lo bueno para Alpine es que está muy cerca de lo que puede dar Racing Bulls, aunque ha aparecido ahora el equipo Haas. Presentó una profunda actualización en sus coches y eso explica por qué Oliver Bearman se ha metido en la lucha; su octava posición en las prácticas es indicio de que el chico inglés será otro escollo por superar para la escuadra francesa.

Max Verstappen, noveno con problemas en su Red Bull, debería estar mucho más adelante el sábado. Seguramente habrá batalla con el Racing Bulls de Yuki Tsunoda. Y Lawson (reemplazante de Hadjar en Red Bull) tiene coche como para ser más ambicioso.

Colaboración: Orlando Ríos