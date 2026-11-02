Franco Colapinto se mostró feliz por haber sumado en una de “sus casas” y felicitó al campeón Antonelli

Franco Colapinto cerró una gran carrera en el Gran Premio de México. El argentino finalizó en el octavo lugar en el circuito Hermanos Rodríguez, aunque todavía no está confirmada su posición final debido a las investigaciones que están en curso. En este contexto, el piloto de Alpine se mostró muy feliz por lo hecho este domingo. Se refirió a su gran largada, a sus primeros puntos en un circuito que considera “su casa” y felicitó al flamante campeón de la temporada Kimi Antonelli y con la posibilidad de lograrlo el próximo año.

En el inicio de la carrera, Colapinto volvió a exhibir una de sus mejores virtudes, su habilidad en las partidas: consiguió avanzar cuatro puestos en la vuelta inicial y sobre eso, se mostró muy contento: “Fue muy buena. Pasé a Norris, a Pierre (Gasly) y a algún otro más.

La largada del argentino fue uno de los mejores momentos de su actuación individual ALFREDO ESTRELLA - AFP

Luego confesó cómo se sintió en la carrera: “Ejecuté todo perfecto. En general fue un buen día, hubo muchos momentos para cometer errores o que podía costar, pero hice toro perfecto, así que estoy contento con la performance. Creo que volvimos a donde teníamos que estar así que fue un buen primer paso”, respondió ante la primera consulta.

Todavía no está claro en qué puesto finalizó el argentino, que volvió a sumar puntos. Con la culminación de la carrera, se ubicó en el octavo lugar, sin embargo, fue incluido en una investigación por una posible infracción durante una de las etapas de banderas amarillas. La misma situación involucra a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien cruzó la meta décimo. Además, Oscar Piastri que terminó séptimo, tiene pendiente la revisión de un incidente diferente: el contacto que dejó afuera a Arvid Lindblad en el tramo final de la prueba.

Franco Colapinto junto al campeón Kimi Antonelli; el argentino felicitó al flamante campeón de la Fórmula 1 LLUIS GENE - POOL

Ante esta posibilidad, en la que el argentino es optimista, se enfocó en cómo la pasó durante la carrera: “Se disfrutó. Cuando estás luchando por los puntos toda la carrera, cuando estás peleando con Norris, Piastri, Lindblad, que iban muy rápido, es muy positivo”. Luego, hizo referencia a lo que le genera correr en México y también lo que será Brasil el próximo fin de semana: “Son mis primeros puntos en acá, que también es como mi casa junto con Brasil. Amo México y la verdad es que disfruto mucho correr acá”, expresó.

Por último, se refirió al título que logró Kimi Antonelli. Con 20 años, el italiano se convirtió en el piloto más joven en logar un campeoanto de fórmula 1 y Colapinto lo elogió: “Contento por él. Muchísimas felicitaciones. Es increíble salir campeón a esa edad. La performance que tuvo, más allá de tener uno de los mejores autos del año, es para destacar. Su consistencia y con su edad, haber liderado un campeonato de principio a fin, es muy complicado mantenerse en ese nivel. Eso es lo más difícil. Son muchas carreras, es mucha presión, mucho peso encima de él y del equipo”. En el cierre, se tomó el tiempo para bromear y entre risas, respondió: “Lo felicito y nosotros intentaremos ganar el año que viene”.

La acción de la Fórmula 1 no tendrá pausa. La próxima carrera será el fin de semana venidero en la ciudad de San Pablo, en el Gran Premio de Brasil. Todo comenzará el viernes con los dos primeros entrenamientos. Luego seguirá el sábado con la última sesión de práctica y la clasificación para la carrera que será el domingo en el circuito de Interlagos.