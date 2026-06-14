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Franco Colapinto se quejó por radio tras un pedido de cambio de posiciones con Pierre Gasly en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña

En la vuelta 20, desde los boxes le pidieron al argentino que dejara pasar a su compañero de Alpine

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En Barcelona, Arvid Lindblad superando a Franco Colapinto y Pierre Gasly
En Barcelona, Arvid Lindblad superando a Franco Colapinto y Pierre Gasly Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

La vuelta 20 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 dejó un momento incómodo para el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto. Mientras iba en el decimosegundo lugar y, su compañero Pierre Gasly decimotercero, el pilarense escuchó por radio al ingeniero del equipo que le pidió dejar pasar al francés.

“¡No estoy ni siquiera empujando!“, respondió Colapinto. En el equipo Alpine lo hicieron convencidos de que Gasly está en mejores condiciones y con más ritmo para superar a Nico Hülkenberg (Audi), en el puesto 11°. El argentino aceptó la instrucción y cambiaron posiciones.

Poco después de la indicación, Hülkenberg ingresó en boxes y abandonó.

La reacción de Colapinto ante el pedido del equipo

No es la primera vez que Colapinto se irrita por una instrucción de esta magnitud. Sucedió el año pasado, en el GP de Países Bajos. Colapinto partió desde el puesto 16°, pero tuvo una buena largada. Primero, beneficiado por el retraso en los primeros metros del brasileño Gabriel Bortoletto (Sauber), con lo que trepó hasta el puesto 15°. Pero después, en la quinta vuelta, tuvo el talento para superar a Gasly, que había llegado a la Q2 en la clasificación del sábado y había arrancado desde las 14° posición.

El pilarense esperó la chance y en el quinto giro terminó superando al galo por afuera, en la aceleración de una recta. Pero luego, en la vuelta 16, la escudería francesa le pidió a Colapinto que cediera la posición ante su compañero y el argentino aceptó la directiva, aunque la decisión no le gustó. “¡Está a un segundo!“, se quejó, en referencia al N° 1 de la dupla.

“Un segundo… dios mío, chicos", agregó Colapinto aquel día en Países Bajos.

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