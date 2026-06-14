Franco Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña después de ser sancionado

BARCELONA.- El de Barcelona-Catalunya será recordado como un Gran Premio muy especial para Lewis Hamilton. El que fuera siete veces campeón logró contundentemente su primera victoria con Ferrari. Pasó, además, de contestar preguntas sobre su jubilación a otras propias de un candidato al campeonato. Esta carrera en la que Lewis derrotó a ambos Mercedes dejando a George Russell en la segunda posición y contribuyendo al abandono de Kimi Antonelli (motor en la vuelta 63), también ha sido importante para Alpine.

Pierre Gasly terminaba en la séptima posición y Franco Colapinto, cediendo ante órdenes del equipo, finalizaba octavo en la pista aunque un recargo de 10 segundos por no respetar unas banderas amarillas lo retrocedía a la décima posición final.

La lucha de Colapinto con Gasly en Barcelona-Cataluña Clive Rose - Getty Images Europe

Era significativo el resultado para el equipo porque partiendo desde la 13ª posición Franco y la 14ª Pierre, resultaba poco creíble que ambos pudieran superar a los dos Audi y a los dos Racing Bulls que les precedían en la grilla. De antemano y escuchando a los dos pilotos de los A526, el ritmo no había aparecido el sábado, el coche era inestable y degradaba sus neumáticos; se iba a necesitar una estrategia impecable, que los rivales cometieran errores y que en el momento oportuno algún coche de seguridad, real o virtual, les permitiera ahorrar segundos en un cambio de neumáticos perjudicando el mismo tiempo a los rivales.

La orden del equipo

Y eso fue justamente lo que ocurrió sumando Gasly 6 puntos y acumulando Colapinto otra unidad para el equipo. Aún así, tuvo que tragar una píldora si no amarga, por lo menos agria: en la vuelta 20, después de haber hecho su primera parada en la 12ª para dejar el compuesto blando y recibir duros, Franco, que marchaba con buen ritmo, 12º por delante de Gasly, recibió una orden tajante por radio.

—Esto es una orden. Queremos que cambies posiciones con Pierre en la curva 1.

—Pero si está a uno o dos segundos. Ni siquiera estoy empujando.

Así intentó rebelarse el argentino.

Como él, Pierre había recibido gomas duras en la 15ª vuelta. En teoría, en Alpine creían que tenía que ser Gasly el que superara al Audi de Nico Hülkenberg, que había largado desde la novena posición y marchaba 11º. Los objetivos del equipo estaban definidos a largo plazo y derrotar a autos que habían sido claramente más rápidos en la clasificación, Liam Lawson, lanzado desde la octava posición de la grilla, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto (Audi) que había largado desde la 11ª posición y el ya mencionado Hülkenberg.

La buena ejecución de Alpine

La largada de Colapinto, que se mantuvo por delante de Gasly en los primeros compases, fue impecable. Había que jugar en equipo y no atacarse. El primer rival en caer fue Gabriel Bortoleto, cuyo turbo falló en la largada y perdió seis posiciones. Tuvo después una incursión por la leca y recuperó posiciones pero se resignaba a la 11ª posición final.

También Arvid Lindblad se retrasaba por salirse de pista. Podía seguir pero en una carrera de recuperación que le dejaría al final clasificado noveno al ser sancionado Colapinto.

Los dos Alpine superaban a Hülkenberg en la vuelta 28 y en la siguiente el Audi desaparecía de la escena. Es que Lawson incursionaba por la leca en la curva 12, arrojaba piedras y una de ellas impactaba contra el botón de corte de corriente de emergencia del Audi situado en el arco de seguridad paralizando sin remedio al vehículo del alemán. Lawson cayó detrás de los Alpine por una parada lenta en la vuelta 36 y cuando regresó a pista ya no tuvo ritmo como para atacar a Colapinto y se resignaba a acabar noveno. Gasly y Colapinto se vieron favorecidos también por el primer coche de seguridad virtual suscitado por el abandono del Aston Martin de Fernando Alonso, detenido en la pista.

Franco Colapinto se vio beneficiado por los abandonos de Antonelli y Leclerc, pero luego fue sancionado Clive Mason - Getty Images Europe

Esto les dio un cierto respiro pero en general los dos A526 tuvieron un ritmo de marcha al nivel o inclusive algo superior al de los Racing Bulls que el sábado parecían imbatibles. Una vez que dejó pasar a Gasly, Colapinto se dedicó a vigilar a Lawson “haciéndole la goma”, es decir dejando que se acercara y acelerando para alejarse nuevamente cuando lo deseaba. De esa manera cuidaba también sus neumáticos. El último avance de ambos Alpine ocurrió cuando Charles Leclerc (Ferrari) se salió de la pista en la vuelta 62 y abandonó.

“Demostramos ser mejores”

Ante un pequeño grupo de periodistas europeos donde se había integrado LA NACION, Franco contó esta versión de su carrera:

—¿Cómo fue el fin de semana?

—Fue muy positivo. Creo que fue una carrera muy buena, muy sólida. Como equipo demostramos que éramos realmente fuertes y que dimos vuelta un resultado complicado. Creo que demostramos que éramos mejores.

—Sin embargo, el auto ayer parecía que no estaba para lograr puntos.

—Seguimos trabajando, por supuesto, e intentando mejorar para la próxima carrera. El auto no se siente bien y tenemos muchas cosas que mejorar y entender.

—¿Qué explica el nivel de ritmo de hoy comparado con el de ayer?

—El auto se veía bastante horrible desde el onboard de ayer. Hoy también se veía bastante horrible. Creo que teníamos un poco menos de apoyo que los demás. Seguramente todos sufrieron bastante. Nosotros sufrimos un poco más hoy. Éramos un poco más competitivos y estábamos más cerca de los autos de adelante. Así que creo que fue un mejor día. Por supuesto, hay que seguir construyendo y mejorando.

—Hubo un pequeño debate por radio entre vos y los pits sobre dejar pasar a Pierre. ¿Estabas de acuerdo con eso? ¿Sentiste que no era tu postura?

—Creo que para el auto que está adelante siempre es más frustrante. Quizás yo quiero no perder una posición y termino perdiendo tres segundos. Ellos tienen una visión mucho más amplia desde el garaje. Por supuesto que entiendo la decisión. Seguimos trabajando de cara al futuro. Siempre es un día muy positivo. Sumamos puntos con los dos autos, muchos puntos de nuevo. Seguimos trabajando. El equipo viene con una buena racha de puntos. Los buenos resultados están llegando. Las mejoras están en camino.

La sanción de la FIA

Hora y media después de finalizada la carrera llegaba la ducha de agua fría con la sanción de 10 segundos de la FIA. Los comisarios declaraban que, aunque el piloto redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla simple, no redujo de forma apreciable la velocidad dentro del sector afectado. Así perdía Franco dos posiciones en la clasificación y además recibía un punto de penalización en su carnet de piloto de F1. La próxima carrera será dentro de dos semanas en el Red Bull Ring en Austria. Allí llegará Franco tranquilo porque su posición en el seno del equipo se ve cada vez más afianzada pese a rumores, sobre todo provenientes de fuentes italianas, que hablan de un posible (pero muy improbable) regreso de Fernando al redil de Flavio Briatore.

🚨 OFICIAL



Franco Colapinto recibe una penalización de 10 segundos (+1 punto de penalización en su superlicencia)



Termina en la 10.ª posición



😓😓😓😓 pic.twitter.com/7KFUVrpVa2 — Alpine Club (@alpineclub_esp) June 14, 2026

Al nivel de Gasly y más

La elevación del estatus del argentino en Alpine llegó en cuanto dispuso de componentes técnicos iguales a los de su compañero Gasly. Y esto merece ser explicado:

A partir del Gran Premio de Miami Franco recibió un chasis nuevo más liviano. Ese chasis contó a partir de la carrera en Canadá con el nuevo alerón trasero que Gasly había utilizado en Miami. Franco había sufrido en las tres primeras carreras con Gasly superándole en las pruebas de clasificación, Australia, China y Japón.

La diferencia promedio se había situado en 390/1000. Una diferencia demasiado amplia por lo cerradas que son las posiciones de los equipos del medio pelotón, Audi, Racing Bulls, Williams y Haas. Japón había sido particularmente doloroso porque había quedado a más de 7/10 por detrás de Pierre. Pero en Miami Franco aventajó a Pierre por 048/1000 y el escenario comenzó a cambiar. En el G.P. de Mónaco, el punto débil de Franco eran las curvas lentas. Con ambos Alpine en crisis, perdía solo 233/1000 en la Q2 frente a Gasly.

Una semana más tarde, aquí en Montmeló, circuito con curvas de media y alta velocidad y de larga duración, Franco volvía a descollar. Le ganaba a Pierre el sábado por 070/1000. La diferencia a favor del argentino es mínima, como también lo está siendo la del francés cuando supera a su compañero. En las últimas 4 pruebas de clasificación, Miami, Canadá, Mónaco y Barcelona la diferencia promedio entre ambos ha sido de 054/1000 favorable a… Franco, que le ganó a Pierre en tres de 4 oportunidades en la nueva etapa. Y ahora, con los coches iguales ambos pilotos se quejan de lo mismo así que el juicio del argentino se está ganando también el respeto de sus ingenieros. A pesar del sinsabor de la sanción de este domingo, el viaje hacia las colinas cercanas a Spiel