Franco Colapinto terminó 14° la última práctica para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

El Gran Premio de Barcelona no tiene más margen para probar. La última práctica libre dejó muchas conclusiones en esta segunda estación de la parte europea del calendario, luego de la siempre particular experiencia del callejero de Mónaco. Mientras se espera la crucial clasificación, a las 11 de nuestro país, una actividad sin contratiempos dejó a George Russell como el más rápido. Franco Colapinto, en tanto, finalizó 14°, un escalón por debajo de su compañero, Pierre Gasly, que en el final lo superó por poco. Oscar Piastri y Charles Leclerc escoltaron a Russell.

Con varios remolones a la hora de salir a la pista, Colapinto afrontó el entrenamiento con gomas blandas, pese al calor, que deja el asfalto a altísima temperatura. El argentino puso proa con su Alpine a falta de 38 minutos y enseguida quedó 9° a 1.9 de la punta. Pero aparecieron los Mercedes y se metieron por delante de todos. Russell primero y Antonelli luego marcan el dominio que se viene dando a lo largo de la temporada. El británico se había impuesto en la práctica 1 (la dos fue para Lando Norris).

George Russell viene mostrando buen rendimiento con su Mercedes en Barcelona MANAURE QUINTERO - AFP

A falta de 25 minutos se dio el primer incidente de una actividad que había sido muy tranquila: el despiste de Valtteri Bottas, que se quedó sin frenos y terminó con el Cadillac en la leca, lo que motivó una bandera roja para retirar el monoplaza.

Para Pierre Gasly no fue una buena jornada, estuvo mucho tiempo en los boxes y sus registros estuvieron muy por debajo de la punta. Lejos quedó la alegría de hace algunas horas, cuando la FIA le devolvió el tercer puesto logrado en Mónaco. El compañero de Colapinto, además, recibió su auto con chasis nuevo, para el que Alpine trabajó toda la noche, rompiendo el toque de queda.

Pierre Gasly logró en el final un tiempo que lo ubicó 13°, por encima de Franco Colapinto JOSEP LAGO - AFP

A falta de 8 minutos, Franco volvió a exigir a fondo a su Alpine, pero apenas pudo ganar un par de posiciones, el tiempo fue alto y lo dejó 13°. Sin embargo, en el final, Gasly arremetió y lo bajó un escalón a su compañero.

El que quedó frustrado fue Kimi Antonelli, la gran estrella de la temporada. Ganador de cinco carreras consecutivas, el italiano se molestó porque no pudo mejorar en el final, cuando el tráfico le impidió hacer un buen registro, y finalizó séptimo.

Lo mejor de la última práctica