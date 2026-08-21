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Franco Colapinto vuelve a correr en la práctica libre para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1
Tras el parate por el verano en el hemisferio norte, la máxima categoría regresa con un único entrenamiento; más tarde, será el turno de la clasificación para la carrera sprint del sábado
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En el tradicional circuito de Zandvoort, la Fórmula 1 vuelve al ruedo luego de la pausa de mitad de año que sirvió para reformular estrategias y cargar las pilas de cara a lo que resta de la temporada. Este viernes se lleva a cabo la única práctica libre programada para el Gran Premio de Países Bajos, en tanto que desde las 11.30 habrá clasificación para la carrera sprint de este sábado.
Franco Colapinto estará a bordo de un Alpine que todavía no recibirá las mejoras esperadas. Según se supo de parte de la escudería francesa, será sólo Pierre Gasly quien pueda usufructuar las actualizaciones en su auto, por lo que se espera que el argentino tenga las modificaciones recién en Monza.
Ferrari, McLaren y también Aston Martin son otros equipos que prometen ofrecer un panorama diferente, por lo que se espera que el escenario cambie de acuerdo con lo visto en la última cita antes de la pausa, en Hungaroring.
La novedad más saliente de este lapso sin actividad fue, sin dudas, la renovación de contrato de Max Verstappen con Red Bull, con el que seguirá al menos hasta 2030. El equipo austríaco tendrá una baja para Zandvoort: Isack Hadjar, con una lesión en una muñeca, no participará de la actividad este fin de semana y su butaca será ocupada por Liam Lawson, piloto de Racing Bulls; en tanto que en el lugar del neozelandés estará un viejo conocido de la categoría, el japonés Yuki Tsunoda.
La práctica
Franco Colapinto salió con neumáticos intermedios y giró durante siete minutos antes de volver al pitlane. El argentino, de entrada hizo un tiempo de 1:25.843.
Mercedes, el equipo más poderoso en lo que va del campeonato, tiene a sus dos autos bien adelante. Kimi Antonelli lidera con 1:15.351, con récord en todos los sectores.
Colapinto volvió a salir con neumáticos duros. Mejoró su tiempo: 1:18.876, aunque muy lejos del pelotón de vanguardia. El análisis de las actualizaciones de las que goza Gasly quedarán para después del fin de semana; por el momento, el argentino muestra mejor rendimiento que su compañero.
Carlos Sainz fue el primer en tener un percance, cuando perdió el control de su Williams y atravesó la leca en la curva 13. Sin embargo, retomó la pista y volvió a su box para evaluar si hubo algún daño. Curiosamente, volvió a tener problemas y protagonizó otro leve despiste.
Carlos Sainz finds the gravel on the approach to the banking 😮— Formula 1 (@F1) August 21, 2026
The Williams driver returns to the pits to check for damage 👀#F1 #DutchGP pic.twitter.com/sXAkqj4uM4
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