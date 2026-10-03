La Fórmula 1 confirmó que cerrará la temporada en Qatar y Abu Dhabi pese al conflicto en Oriente Medio

La Fórmula 1 mantendrá a Qatar y Abu Dhabi como escenarios de las últimas dos carreras de la temporada 2026, pese a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente. Stefano Domenicali, director ejecutivo de la categoría, confirmó este sábado que el calendario continuará tal como estaba previsto, aunque la organización conserva a Imola como alternativa ante un eventual deterioro de la situación.

“Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos Grandes Premios serán en Qatar y Abu Dhabi”, aseguró Domenicali en declaraciones a Sky Sport Italia durante el fin de semana de competencia en Malasia. La primera de esas pruebas está prevista para el 29 de noviembre, mientras que la definición del campeonato tendrá lugar el 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina.

La decisión termina, al menos por ahora, con varios meses de incertidumbre alrededor del cierre de la F1. La escalada bélica en la región ya había obligado a modificar considerablemente el campeonato: los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron anulados a raíz de la guerra iniciada entre Israel y Estados Unidos en Irán. La fecha de Bahréin finalmente fue recuperada este fin de semana en Sepang, Malasia.

Las declaraciones se dieron durante este fin de semana, que se corre el Gran Premio de Bahréin, en el que Franco Colapinto largará 21° JADE GAO - AFP

Domenicali explicó que la determinación de sostener las dos competencias previstas originalmente llegó a partir de las evaluaciones realizadas por la categoría. “Esta es la dirección que hemos tomado, con la información de la que disponemos y con las garantías que necesitamos tener. Esta es la estrategia que tendremos que aplicar hasta finales de año”, señaló.

En otra entrevista, con Canal+ Francia, el dirigente italiano ratificó esa postura: “Basándonos en la información que tenemos, todo está confirmado para que sigamos en Qatar y Abu Dabi”. Además, insistió en que “todo estaba en orden” y que tanto los equipos como los pilotos estaban al tanto de la situación.

La oposición de Max

Sin embargo, la confirmación no despeja todas las inquietudes dentro del paddock. Max Verstappen, tetracampeón mundial y poleman para la carrera de este domingo en Sepang, expresó durante la semana su oposición a disputar las últimas dos pruebas en el Golfo mientras continúe el conflicto.

“Normalmente estoy feliz por ir a Qatar y Abu Dhabi, pero cuando hay una guerra cercana y con algunos de los países en conflicto entre ellos, creo que no deberíamos ir”, sostuvo el neerlandés. Y agregó: “Entonces no importa si hay o no un contrato, creo. Pero no depende de mí”.

Max Verstappen logró este sábado la pole para el Gran Premio de Bahréin I-HWA CHENG - AFP

Mientras el plan oficial permanece intacto, la Fórmula 1 todavía tiene a Imola como plan B y existe un acuerdo para que el circuito italiano pueda recibir la definición del campeonato el 6 de diciembre si finalmente las condiciones impiden competir en Medio Oriente. Incluso, según informan algunos medios especialistas, los preparativos en Italia avanzaron durante las últimas semanas, con la instalación de gradas y el equipamiento necesario para que el autódromo esté en condiciones de organizar un Gran Premio. Además, la categoría estaría dispuesta a asumir los gastos derivados de esos trabajos si finalmente no fuera necesario trasladar allí la carrera.

La Fórmula 1 cuenta además con un antecedente inmediato dentro del mismo grupo empresario. MotoGP ya confirmó que correrá en Qatar el 8 de noviembre, tres semanas antes de la visita prevista de la máxima categoría del automovilismo. Ambas competencias pertenecen a Liberty Media y la decisión del campeonato de motociclismo había sido interpretada como una primera señal sobre el camino que podía tomar la F1.