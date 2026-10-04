Fuerte accidente en el TCR South America: una rueda salió despedida y golpeó a un espectador

Un fuerte accidente se produjo este domingo durante la primera carrera del TCR South America, un campeonato internacional de automovilismo de velocidad que se disputa en Sudamérica, en el Autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones. El piloto uruguayo Juan Manuel Casella se despistó e impactó violentamente contra los neumáticos utilizados como contención de la pista. Una de las ruedas salió despedida y golpeó a un espectador de 53 años, que tuvo que ser trasladado a un centro de salud.

En plena pelea por una posición, Camilo Trappa rozó el auto de Casella, un Hyundai Elantra del Uruguay Racing Team, que perdió el control y salió de la pista a toda velocidad. Una de las cubiertas contra las que impactó el piloto salió despedida hacia atrás y cayó sobre un hombre que presenciaba la carrera.

Accidente en el automovilismo: una persona herida

Según informaron medios misioneros, la víctima sufrió lesiones en el brazo derecho, recibió asistencia en el autódromo y posteriormente fue trasladada de manera preventiva al Hospital Escuela Ramón Madariaga para realizarse estudios.

Casella, en tanto, pudo salir del auto por sus propios medios y no sufrió lesiones de gravedad. La carrera debió ser neutralizada debido a la suciedad que quedó sobre la pista en la zona del accidente.

Los comisarios deportivos consideraron responsable del incidente a Trappa y le aplicaron una penalización de 10 segundos. El piloto había terminado quinto en pista, pero el recargo lo hizo retroceder en la clasificación definitiva.

Después de la carrera, Casella publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que apuntó directamente contra el piloto argentino: “Así me arruinó el fin de semana Camilo Trappa”.

El picante posteo del piloto uruguayo de TCR que tuvo un accidente tras el roce de un auto conducido por un argentino. @juanmaacasella

El piloto cordobés Néstor Girolami, a bordo de su Hyundai, logró un doblete este domingo al ganar las dos carreras de la octava fecha del TCR South America, disputada en el Autódromo Rosamonte de Posadas.