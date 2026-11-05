Franco Colapinto y los problemas de su Alpine: “Es como poner una curita arriba de donde tenés un poco lastimado”

SAN PABLO (enviado especial).- Franco Colapinto se mostró optimista sobre el futuro de Alpine y confió en que el equipo podrá dar otro salto de calidad en 2027, aunque advirtió que para conseguirlo serán necesarios cambios profundos en el monoplaza. En la conferencia de prensa previa al Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, el argentino hizo un balance positivo de la temporada y utilizó una metáfora para las limitaciones de las mejoras que pueden introducirse durante el campeonato: “Es como poner una curita arriba de donde tenés un poco lastimado”.

“En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después, mejorando, y el equipo con lo que ocurrió el año pasado dio un salto muy grande”, señaló el piloto de Pilar, que reconoció que todavía existen aspectos por corregir. Aunque la pelea con Racing Bulls por el quinto puesto del campeonato de constructores parece ya perdida, consideró que el balance sigue siendo favorable por los avances conseguidos y el conocimiento acumulado sobre el funcionamiento del auto. “Seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos aprendiendo un poco más del auto. Creo que para el año que viene tenemos un claro panorama de dónde hay que mezclar y eso es positivo”, sostuvo.

Al profundizar sobre los problemas técnicos, Colapinto explicó: “Por lo general, cuando vas mejorando cosas durante el año es como poner una curita arriba de donde tenés algo lastimado y donde tenés que mejorar un poco, pero es muy difícil mejorar el problema fundamental del auto sin hacer un cambio grande”. En ese sentido, remarcó que el equipo ya identificó los aspectos sobre los que debe trabajar y que buena parte de esas soluciones deberán esperar hasta el próximo campeonato.

El argentino también se refirió a los aspectos de su rendimiento que todavía busca perfeccionar. “La velocidad siempre está, pero a veces es la consistencia, el poder repetir los fines de semana y el poder estar cómodo más rápido con el auto”, explicó. Y agregó: “Cuando va todo bien es muy fácil, pero cuando a veces se complica un poco una sesión nos cuesta encontrar la razón”.

Colapinto destacó las horas posteriores a los entrenamientos como esenciales: “La noche del viernes al sábado siempre es muy importante para dar un paso grande, es donde más analizás los datos y donde más encontrás problemas para mejorar para el día siguiente”. También destacó que en las últimas carreras logró sentirse más cómodo con el auto, una evolución que espera sostener durante el fin de semana en Interlagos.

Franco Colapinto llega al paddock en San Pablo junto a Marco, el padre del campeón Kimi Antonelli @alpinef1team

Otro de los asuntos que abordó fue la complejidad de los monoplazas bajo el reglamento técnico vigente. “Prácticamente los pilotos hoy en día tienen que ser ingenieros también, porque hay mucho que leer, hay muchos datos que entender”, sostuvo. Según explicó, esa dificultad también afecta a los espectadores, porque algunas diferencias de rendimiento no resultan fáciles de interpretar.

Colapinto valoró la posibilidad de afrontar por primera vez una pretemporada completa con su continuidad asegurada en Alpine, a diferencia de sus experiencias anteriores. “Creo que es una buena base para mi carrera el año que viene”, expresó. Y anticipó sus expectativas: “Tengo ganas también de dar un salto grande para el año que viene”.

De todos modos, el argentino evitó establecer una proyección concreta sobre el rendimiento que podrá alcanzar la escudería francesa.