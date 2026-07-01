Franco Colapinto ya piensa en el Gran Premio de Silverstone y recibió la visita de la ilustre Ellie Kildunne

El equipo Alpine es de origen francés y con licencia de ese país compite en la Fórmula 1. Pero su sede y su fábrica principal están en Gran Bretaña, donde este fin de semana se desarrollará la novena fecha del campeonato mundial. Por eso para la escudería es como volver a casa y ese entusiasmo alcanza a sus pilotos, entre ellos Franco Colapinto, quien tendrá la posibilidad de buscar puntos en dos carreras, ya que en Silverstone se corre, además, una sprint el sábado.

Uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo y cuna del certamen, ya que albergó la primera competencia de la historia de la categoría en 1950, Silverstone evolucionó a lo largo de los últimos 76 años, pero el circuito de 5,891 km sigue siendo una cita permanente del calendario. En aquel entonces, el circuito contaba con ocho curvas, algunas de las cuales todavía permanecen en el trazado actual que se extendió a 18, como Woodcote, Copse, Maggots, Becketts y Stowe. No obstante, actualmente se llega a girar a velocidades increíblemente altas, para deleite del fiel público británico, que acude año tras año por cientos de miles.

Tanto Colapinto como su compañero, el francés Pierre Gasly, buscarán encontrar ya el viernes en la única tanda de entrenamientos libres el equilibrio en sus autos para ofrecer una buena actuación y recuperarse tras un complicado fin de semana en Austria, hace unos días. Y lo intentarán a apenas 40 kilómetros de la fábrica de Enstone, lo que implica la presencia de gran parte del equipo que trabaja lejos del Paddock el resto de la temporada.

Alpine es local este fin de semana en Enstone, donde este miércoles el equipo recibió la visita de la jugadora de rugby Ellie Kildunne Tom Baigent - BWT Alpine Formula One Team

“Me siento listo para volver al buen camino este fin de semana en Silverstone después de una carrera complicada en Austria. Espero sentirme un poco más cómodo con el auto, ya que este año pude conducir el A526 en Silverstone durante una jornada de filmación y, sin dudas, supone una prueba interesante con este nuevo modelo", fueron las primeras impresiones del piloto argentino, en su mirada hacia adelante.

“Creo que nos fuimos de Austria con un poco de mala suerte, ya que terminamos fuera de los puntos, lo que obviamente no era el resultado que el equipo esperaba. La carrera fue difícil para nosotros y nos costó encontrar el equilibrio durante todo el fin de semana. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades para adaptarnos al auto y ya estuve en el simulador preparándome”, continuó Colapinto su análisis, compartido por la escudería en su página oficial.

Franco Colapinto buscará recuperar la sonrisa este fin de semana en Silverstone, donde se disputará la novena fecha del Mundial de F1 Denes Erdos - AP

“Tenemos que empezar con fuerza, ya que es un Gran Premio que incluye la sprint y necesitamos ser rápidos desde el viernes, con el objetivo de sumar puntos durante el fin de semana aprovechando las dos oportunidades que hay para hacerlo", agregó Franco, que además le dejó un mensaje a los fanáticos: “Siempre son increíbles y, como es la carrera de local del equipo, cerca de la fábrica, habrá muchos miembros entre el público que habrán viajado desde Enstone. Espero poder darles un buen resultado y volver a terminar en los puntos”.

En la espera del inicio de la actividad, Colapinto y todo el equipo recibió una visita de lujo este miércoles: Ellie Kildunne, una de las mejores jugadoras de rugby del mundo e integrante del equipo de las Red Roses, la selección de Inglaterra, en la que debutó en 2017. Reconocida como una de las deportistas más destacadas del Reino Unido, estuvo en la planta de Enstone, donde se animó a manejar el simulador y, más tarde, se subió a un auto de Fórmula 1, y conversó sonrientemente con el argentino.

Ellie Kildunne visitó la sede de Enstone y se animó a manejar el simulador de Alpine, ante las sonrisas de todos Tom Baigent - BWT Alpine Formula One Team

Franco le explicó las exigencias físicas y mentales que implica manejarlo y le contó cómo se prepara para afrontar el fin de semana en Silverstone, uno de los circuitos más veloces. Además, le dio detalles de cómo trabaja junto a los ingenieros y mecánicos durante la semana previa a un Gran Premio, desde las sesiones en el simulador hasta el análisis de datos y la preparación física para soportar las altas cargas que genera un vehículo de ese tipo.