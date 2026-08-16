Djokovic despierta dudas tras su caída en Cincinnati: nervios, calor y la sentencia del excoach de Agassi

El court central del Masters 1000 de Cincinnati este sábado fue el escenario de dos historias muy opuestas en un mismo partido. Por un lado, el argentino Thiago Tirante (25 años, 50° del ranking) logró la victoria más destacada de su carrera, al batir a Novak Djokovic (actual 5°, 39 años). Por el otro, el legendario Nole perdió su sexto partido en la temporada (sólo 14 triunfos), sufrió dificultades físicas (y respiratorias) y su futuro en el tour aparece cada vez más espinoso.

“No fue un partido agradable para mí por cómo me sentía”, expresó el exnúmero uno mundial y máximo campeón de Grand Slams (24), durante la conferencia de prensa. “Es una cuestión de salud que me viene molestando durante los últimos años, sobre todo cuando hay calor y humedad, los nervios la empeoran y eso fue lo que pasó”, describió el serbio, que también elogió a Tirante. Durante el partido, por la segunda ronda de Cincinnati, se mostró afectado por el calor y la humedad de esa porción de Ohio, como también dolorido en la espalda y las rodillas.

La despedida de Novak Djokovic de Cincinnati tras perder en su debut con el platense Thiago Agustín EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A esta altura de su longeva carrera es sumamente lógico que Djokovic empiece a trastabillar y a menguar en su poderío atlético, sobre todo ante rivales más jóvenes. Además, está jugando pocos torneos al año: el partido frente a Tirante en Cincinnati fue el primero oficial desde el 10 de julio, cuando cayó en las semifinales de Wimbledon ante Jannik Sinner, el líder del ATP Tour.

Novak, tres veces campeón en Cincinnati, dijo no estar seguro de si volverá a competir en el torneo en 2027. “Desde luego, espero que sí, pero lamentablemente parece poco probable. Pero ya veremos qué nos depara el futuro”, apuntó Djokovic, que al enfrentarse con Tirante igualó al español Feliciano López en el número de participaciones en Masters 1000 (139).

Nole tuvo dificultades físicas y respiratorias

En varias oportunidades Nole ya dijo que uno de sus objetivos es disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¿Llegará? Es una duda que el circuito tenístico empieza a plantearse. Ayer, por ejemplo, tras la derrota del balcánico ante Tirante, Brad Gilbert (respetado entrenador estadounidense, en su momento junto a Andre Agassi, y actual comentarista de TV) escribió en su cuenta de X: “Va a ser cada vez más difícil para Djoker seguir a su nivel alto habitual, jugando tan pocos eventos. Cuando él estaba ganando y era más joven no había problema con un calendario limitado. Sí creo que los Slams son mucho mejores para él en este momento”.

El próximo desafío de Djokovic no será menor: el US Open, el último Grand Slam del año, que comenzará el 30 de este mes. Generalmente, en esa época del año, Nueva York tiene condiciones climáticas sofocantes, por el calor y la humedad, que se potencia en la superficie de cemento. Será interesante ver cómo lucha con esa circunstancia el serbio, especialmente si le toca competir de día.

Nole actuó en Flushing Meadows diecinueve veces, la primera en 2005. Y ganó el título en cuatro oportunidades: 2011, 2015, 2018 y 2023 (de hecho, fue el último trofeo major que obtuvo).