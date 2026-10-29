Franco Colapinto ya piensa en mejorar: cómo cree que la altura puede influir en la carrera del domingo

Hasta el Gran Premio de Azerbaiyán, en setiembre pasado, Franco Colapinto no había abandonado en ninguna carrera de Fórmula 1 este año. Parecía estar en el jardín de rosas descrito en su libro de cabecera “El monje que vendió su Ferrari”, de Robin Sharma.

Después, se impuso la cruda realidad que a todo piloto le ha tocado: una racha de carreras sin puntos. No logró punto alguno y tuvo la desilusión de tres abandonos en cuatro carreras consecutivas, el más reciente en el Gran Premio de Estados Unidos la semana pasada. El equipo Alpine también tuvo su dosis de sabor amargo: Racing Bulls se escapó a 33 puntos en la quinta posición de la tabla de constructores y Pierre Gasly solo sumó un punto en las últimas cuatro carreras. La misión ahora es recuperarse, sumar puntos y pensar ya en marzo próximo.

El circuito azteca recibió a los pilotos el jueves para el día de la prensa, con algunos cientos de aficionados locales mostrando la bandera de su país e invocando a Sergio Pérez, su ídolo favorito, a quien Cadillac acaba de renovarle el contrato para 2027.

Colapinto habló en México

Colapinto no solo ha tenido a Sergio como uno de los héroes de su infancia, sino que gusta mucho de México y de la calidez de su gente. Por eso, un fuerte mensaje suyo de adhesión en el “modelito” que lució cuando llegó al paddock de la pista que antes se denominaba Magdalena Mixhuca: remera larga verde, evocando la bandera mexicana, del lado derecho y una banda con los colores albicelestes y logos de la selección argentina de fútbol sobre el lado izquierdo. El piloto de Pilar no girará temprano este viernes. En la FP1 de México será el enjuto francés Gabriele Mini, piloto reserva de Alpine, quien utilizará su butaca en la mañana del viernes.

Pensando en 2027

Ya en el hospitality de Alpine, recibió a la prensa gráfica internacional.

–¿Qué esperas de esta pista? ¿Crees que será un circuito fuerte para Alpine?

–Creo que necesitamos entender un par de cosas y luego, por supuesto, reaccionar rápidamente a lo que vayamos descubriendo… La altitud va a ser muy complicada para la presión del turbo. Los turbos van a sufrir aquí… Va a ser bastante difícil solucionarlo rápido y entender cómo está afectando a la potencia y al rendimiento (del motor) en las rectas. Y luego está el sobrecalentamiento; esta siempre ha sido una pista muy conocida por eso. Debido también a la altitud y al aire fino, va a dañar más los neumáticos. Ya tenemos problemas de temperatura en pistas normales, así que aquí el efecto será mayor. Pero, por otro lado, creo que es un circuito que beneficia a nuestro coche por la gran cantidad de rectas y curvas lentas. Creo que somos lo suficientemente fuertes, así que espero que el coche sea competitivo desde el principio y podamos pelear bien… Ya vimos un poco el efecto de la altitud en Austria, que también está en alto, pero aquí es peor. Creo que las tandas largas serán aún más complicadas dependiendo de cuán consistente sea la potencia.

–¿Esperan ganar posiciones en la recta?

–Sí, llegaremos bastante rápido, creo, porque tenemos toda la potencia en la última curva. Así que nos jugaremos mucho en la curva uno.

En México debería ocurrir una hecatombe para que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) no se consagre como el campeón de Fórmula 2 más de la historia. Hay varias combinaciones matemáticas posibles en las que sume dos puntos o más y con ello la corona sería suya.

Por eso, le preguntaron sobre su cordial rival.

–¿Qué opinas de la temporada de Kimi? ¿La forma en que manejó la presión, siendo joven y siendo líder tanto tiempo…?

–Es muy fuerte. Creo que no es ningún secreto que es un piloto súper bueno, por la edad que tiene y también por lo mucho que mejoró de una temporada a otra… y se lo merece todo. Para ser un chico tan joven, lo hizo extremadamente bien bajo la presión de ser el líder del campeonato durante tanto tiempo. Y siguió cumpliendo y rindiendo todos los fines de semana.

Franco Colapinto y un rato de distracción, con un poco de béisbol Alpine

–Estamos a la mitad del segundo triplete de carreras finales y ustedes están al límite… ¿Qué tan duro es físicamente para jóvenes y veteranos?

-Ha sido un año largo… una segunda mitad de temporada muy larga. Incluso los fines de semana en los que no corríamos, estábamos en la fábrica. Así que no hemos tenido mucho tiempo libre. Pero bueno, amo lo que hacemos, así que lo disfruto. Si pudiera correr todos los fines de semana, lo haría.

–Esta es tu primera temporada completa y has mostrado mucha mejora, particularmente respecto a la pasada también. ¿Estás tomando mucha inspiración de Kimi (Antonelli) en ese aspecto?

–Estamos trabajando con lo que tenemos e intentando maximizarlo. Creo que la situación de Kimi es un poco especial porque no suele pasar muy a menudo, en tu segunda temporada, tener un paquete ganador de campeonatos y estar a ese nivel. Creo que a cualquier piloto le encantaría estar en esa posición. Aquí estamos trabajando como equipo para mejorar. Dimos grandes pasos desde la temporada pasada y tenemos que dar más para la próxima.

Franco Colapinto, sobre la pista del circuito Hermanos Rodríguez Alpine

–¿Cuánto personal de Alpine está centrado ya en el coche del año que viene? ¿Hay cosas que le has comentado al equipo y que te gustaría tener el año que viene en cuanto a cambios?

–Todo nuestro enfoque está ya en el coche del próximo año… ya no estamos desarrollando el coche de esta temporada. Ojalá demos buenos pasos adelante. Con suerte, mayores que los de los demás equipos.

–¿Qué piensas sobre compartir pista con Checo Pérez en su carrera número 300?

–Es increíble. No solo en la 300, sino en cualquier carrera en general, tener la oportunidad de compartir la pista con Checo desde que debuté. Ha sido increíble. Lo he dicho muchas veces, pero él ha sido mi ídolo desde que yo era muy chico. Era a quien más seguía. Me despertaba por las mañanas para verlo correr. Y hoy en día, poder correr contra él, al igual que contra Lewis o Fernando, es simplemente surrealista.

Camiseta mezcla de México y Argentina, y el infaltable mate para Colapinto (AP Photo/Moises Castillo) Moises Castillo - AP

Escenario sin oxígeno

La pista mexicana se encuentra en torno a los 2.200 metros sobre el nivel del mar y la densidad del oxígeno, la vital savia de los motores de combustión, es baja y reduce la potencia de los motores.

Por ello, tradicionalmente, los equipos han utilizado paquetes de alta carga aerodinámica, a pesar de la recta principal de 1,2 km, pero aun así logran alcanzar algunas de las velocidades más altas debido a la menor resistencia del aire.

En Austin, el Alpine a sus mandos fue el más rápido, cronometrado a 351 km/h. El director técnico de Alpine, David Sánchez, responsable del A526, ha preferido diseñar una carrocería y alas de baja resistencia en general para dar prioridad a la velocidad máxima, aunque eso va en detrimento del agarre en curva. Se trata de un delicado equilibrio al que cabe juzgar por los resultados. En Monza, este año, ese criterio fue eficaz para Colapinto y podría serlo nuevamente en el escenario mexicano.

El fin de semana trae un emotivo recuerdo para la estructura de Enstone, ya que en 1986, cuando se denominaba equipo Benetton, obtuvo con el austríaco Gerhard Berger su primera victoria en la Fórmula 1.

Igualmente, no se vive de recuerdos: hay que funcionar aquí y ahora, y esto parece ya predeterminado por la superioridad -no apabullante pero sí clara- de los Racing Bulls, que le birlaron al optimista Flavio Briatore, “consejero ejecutivo” de Alpine, la quinta posición entre los constructores desde el GP de Hungría.

Más aún: se han sumado a la batalla por insertarse en los primeros 10 puestos de las pruebas de clasificación los Audi de Gabriele Bortoleto y Nico Hülkenberg. Aun así, parece difícil que Audi o Haas le quiten a Alpine la sexta posición final, ya que Haas está a 23 puntos y Audi a 30 por detrás.

Esto explica y justifica en parte que no solo Colapinto, sino todo Alpine ya tenga la mirada puesta en el 2027. Y hasta que llegue, a remar con lo que se tiene.