Fuerte crítica de Carlos Sainz contra Franco Colapinto por una maniobra al comienzo de la carrera: “Casi nos lleva puestos”

Escuchar

En el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 -que terminó con el piloto de McLaren Lando Norris en el primer lugar-, Franco Colapinto consiguió quedarse con el puesto 11 en el circuito callejero nocturno de la Marina Bay. Con un arranque en la 12a. posición, el pilarense de la escudería Williams realizó una increíble maniobra en la que logró escalar tres posiciones pocos segundos después del comienzo de la carrera y quedar noveno. Este accionar -que recibió elogios de otros competidores, como Sergio “Checo” Pérez- provocó la molestia del español Carlos Sainz (Ferrari), que cuestionó al argentino y consideró que “hay que tener cuidado”.

“En la curva 1 tenia que tener cuidado con Charles [Leclerc], pero llegó un Williams frenando tardísimo... Creo que era Franco, casi nos lleva puestos a dos o tres ”, criticó.

Así, tras quedar séptimo en al final de la carrera de este domingo, el piloto de Ferrari siguió: “Son riesgos que tomas cuando eres rookie y cuando no sabes en dónde frenar en la curva 1. Cuando te estás jugando el campeonato y tantos puntos con el equipo tenés que tener cuidado con coches que tienen menos que perder y les va la vida en la salida. Hay que tener más cuidado”.

La cuestionada maniobra del pilarense de 21 años le permitió quedar por delante del mexicano “Checo” Pérez, que empezó a seguirlo desde muy cerca. El piloto de Red Bull, a diferencia de Sainz, elogió la actitud y dijo: “ Es muy bueno. Difícil de pasar Colapinto ”.

La largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur, avanzando tres posiciones. De P12 a P9. Viendo el on board debo decir que la pasé mal. Está loco. pic.twitter.com/DxSb6MOdFQ — 𝙅𝘿 (@JuannDis) September 22, 2024

“Yo hice todo lo más que pude, lo mejor que pude, creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó (Checo) Pérez, sino no me hubiera pasado. Creo que lo podría haber aguantado porque tenía un poco menos ritmo que yo. Me costó mucho la carrera, pero podría haber llevado unos puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, dijo Colapinto en diálogo con ESPN tras su tercera carrera en la Fórmula 1.

Y amplió: “Creo que fue una buena primera carrera de Singapur, que es muy dura. Más allá de no haberme llevado puntos, es positivo. Me da bronca no haber sumado en una carrera tan dura, pero igualmente sirve para experiencia”. También, habló de las condiciones y de la hidratación: “La bebida en el auto estaba muy caliente, había mucho calor. Con el azúcar y el líquido caliente es una mezcla medio rara para el cuerpo, pero con todo terminé la carrera”.

Respecto del halago que recibió del piloto mexicano, agregó: “Checo es un pilotazo, no me podía pasar porque estamos en Singapur. Si estábamos en otra pista me hubiera pasado. Pero me pasó en los boxes, lamentablemente. Pero igual me voy contento porque fue una buena experiencia acá. Es una de las carreras más duras del año; Qatar y Singapur son las más duras. Ahora, a descansar y a recuperarme un poco”.

LA NACION