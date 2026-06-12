Gran Premio de Barcelona: Colapinto superó a Gasly, pero no dudó en afirmar que fue “el peor viernes de la temporada”

BARCELONA (enviado especial).- Un día de sensaciones encontradas para el equipo Alpine en Montmeló. La sonrisa fue por la decisión de la FIA de validar el pedido para dejar sin efecto la sanción a Pierre Gasly en Mónaco, por lo cual el francés recuperó el tercer puesto y su lugar en el podio, después de haber sido penalizado y retrasado hasta la séptima posición. Después, las prácticas para el GP de Barcelona y la frase de Franco Colapinto: “Fue el peor viernes de la temporada”, tras ocupar el 15° puesto, por delante de Gasly (16°).

Mientras tanto, Lando Norris y su McLaren han sido los más rápidos tras las dos sesiones de entrenamientos libres en Montmeló, superando a George Russell (Mercedes) por sólo 9/1000 mientras Oscar Piastri, con el otro McLaren, fue tercero, a 48/1000 del campeón mundial.

Para Colapinto, quedó algo positivo: haber superado momentáneamente a Gasly, tal como lo había hecho en Miami y Canadá. Aunque ello no quita que la escuadra de Enstone dio un paso atrás. Un Colapinto firme en sus declaraciones, con un tono rayando la furia, trazaba un panorama tétrico ante Juan Fossaroli de ESPN para la prueba de clasificación de este sábado, a las 11, hora argentina.

J.F. –Otras veces han trabajado mucho en la noche y lo han revertido. ¿Vos pensás que es factible poder hacer eso?

—Sí, sorprendidos, pero muy para mal.

JF– ¿Sorprendidos para mal?

–Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. La verdad es que fue... fue el peor viernes de la temporada, creo. En cuanto a balance, velocidad del auto, creo que fue muy, muy malo. Y, digamos (también), muy mal en (ritmo de) carrera, en la qualy (seríamos) muy lentos también… Intentar, obviamente, dar un paso grande con el equipo, porque siento que nos falta mucho y en carrera, en especial, estamos a años luz. Hoy íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los autos de punta. Ojalá sea el setup y podamos cambiarlo y revertirlo… Hay que hacer cambios agresivos y arriesgados para intentar dar un paso grande, porque estamos mal.

"FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA". Franco Colapinto hizo el balance de las primeras dos prácticas libres del #BarcelonaGP.



📺 #BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vtu1iYpid8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

Recuperado en circuitos rápidos

Es la tercera ocasión desde el GP de Miami que Franco consigue imponerse, momentáneamente, a su experimentado compañero, aunque la situación de la escudería comienza a complicarse. Si bien Franco muestra un claro progreso en los trazados rápidos con curvas largas, Alpine ha dado un paso atrás. Ya lo había advertido Steve Nielsen después de la carrera de Canadá: que las mejoras que otros equipos podían introducir justamente en Montmeló les complicarían el resultado, como ha sido el caso este viernes de Racing Bulls, con Arvid Lindblad, 7º, y Liam Lawson, 13º; Audi, con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, 8º y 11º en la FP2; Haas con Oliver Bearman y Williams con Carlos Sainz, 14º.

Gracias a Franco, eso no parecía que fuera a ocurrir al comienzo de la jornada, en la FP1 (Free Practice 1), porque el argentino iba a acabar 10º, aunque Gasly ya denunciaba problemas de falta de “grip” en general y debía conformarse con ser 17º.

Pierre Gasly no tuvo un buen viernes, a pesar de la buena noticia en la previa, de que finalmente era podio en Mónaco Tom Baigent - Prensa ALPINE F1

Incluso antes de esa sesión Alpine recibía una buena noticia que se reveló en esta escena. Ya hacía calor. Los VIPs, periodistas y cámaras de TV se refugiaban del sol amontonándose en una lonja de sombra de metro y medio de ancho, contra las paredes de los camiones taller de los equipos. Estos están situados en el paddock del lado de los garajes. Enfrente tenían los hospitalities corporativos. A uno de ellos, el de Alpine, y a las 12.30 aproximadamente, llegaba el veredicto de la FIA aceptando la apelación contra los recargos de tiempo que había aplicado en Mónaco tanto a Gasly como a Colapinto y a otros pilotos.

Pocos minutos después, Steve Nielsen, el team principal de Alpine, salió del hospitality y comenzó a explicar qué había sucedido para que se reinstalase a Gasly en la tercera posición de Mónaco.

La sanción era por excederse de velocidad (eso había sido el dictamen original) en la entrada al pit lane. Alpine había demostrado que la forma de medir la velocidad estaba equivocada. No se utilizaba un radar, sino que se tomaba una distancia de 26,92 metros y se calculaba el tiempo en recorrerla para calcular la velocidad, limitada a 60 km/h. Eso, que es correcto en las entradas a pit lane normales, dio lugar a un error en el circuito de Montecarlo, cuyo ingreso al pit lane (calle de boxes) tiene una curva a derecha y otra a izquierda. Este año se desplazó una barrera de guía para los coches y ello permitió que los pilotos cortaran esa curva, aunque circularan a 60 km/h o menos. Había una diferencia en la distancia, que era menor, y por ello el promedio calculado sobre la distancia original era mayor de 60 km/h.

Saying thanks to the team 💖 pic.twitter.com/saLHrIJaJv — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

Colapinto había quedado clasificado 14º a 4,5 segundos de Nico Hülkenberg, pero fuentes del equipo manifestaron a LA NACION que se había decidido no apelar su caso porque en su momento había que depositar una caución y que aun en caso de ganar la apelación (que sí se logró en el caso de Gasly), Franco no hubiese sumado punto alguno.

Sin embargo, enterados de la decisión de la FIA, McLaren y Red Bull comunicaron que iban a apelar en contra de la restitución a Gasly de la tercera posición. Es que, con el ascenso del francés, Isack Hadjar (Red Bull) perdía su primer podio con su equipo y Piastri quedaba en quinta posición.

Con los 15 puntos ganados por Gasly en Mónaco, Alpine tiene un flaco colchón de ventaja, pero tendrá que levantar la puntería. Necesita mejorar, con Franco o con Gasly, al menos 4/10 por vuelta en clasificación para volver a aspirar a los puntos. De lo contrario, su quinta posición entre los constructores y su diferencia a favor de 15 puntos sobre Racing Bulls y de 29 sobre Haas desaparecería en un par de Grandes Premios. Soluciones drásticas, como pide Colapinto.

Poco clima futbolero

Los fanaticos argentinos de Franco Colapinto lo acompañaron también en Barcelona Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Mientras Nielsen explicaba el tema a los periodistas, en el extremo oeste sur de la tribuna de recta un grupo de argentinos, todavía muy pocos, intentaba olvidarse del sol y la temperatura (30 ºC) agitando una bandera albiceleste que decía: “Colapinto, amigo, Argentina está contigo”. Sus cánticos eran los clásicos futboleros, pero en el resto del circuito no había indicios de que ya se hubiese comenzado a disputar el Mundial de fútbol. Es que el caso español es muy especial con su equipo internacional.

La selección española de fútbol, que debutará en el Mundial el lunes 15 contra Cabo Verde, no es una cuestión de estado en su país. El entusiasmo y el foco que se pone en “la Roja”, ganadora del Mundial 2010, ni se compara con toda la pasión que mueve la albiceleste. Ni en Madrid ni en Barcelona hay una presencia masiva o una expresión popular reseñable que anticipe clima de Mundial, como en nuestro país. Solo trascienden los carteles publicitarios de empresas asociadas al equipo y algunos concursos de marcas populares, pero pocos.

Franco Colapinto llegó a Cataluña con una camiseta especial de la selección argentina Gentileza: @CarburandoTV

El jueves, en la conferencia de prensa de la FIA, Kimi Antonelli, absoluto protagonista por sus cinco victorias consecutivas, abrió el micrófono y fue directo al grano: “Ah, de Italia no me pregunten, ¿eh?” Risas, por obvias razones: Italia no forma parte de este Mundial.

Por su parte, Carlos Sainz decía: “Yo espero que España gane el Mundial y, si no es posible, hacerlo lo mejor posible”.

Fernando Alonso opinaba: “Somos campeones de Europa y tenemos un equipo muy fuerte. En cuanto a las principales amenazas, diría que (es) Francia, porque tiene un gran equipo, aunque siempre hay sorpresas en los Mundiales.”

El mexicano Sergio Pérez, piloto de Cadillac, subió a Instagram una foto suya ataviado con la “playera” de la “tri” (por los colores de la bandera) junto a la pantalla de TV con una escena del partido que México ganó 2 a 0. El mensaje de “Checo” decía: “¡Vamos México!!!! Mostremos al mundo el gran país que somos.”