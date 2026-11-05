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LA NACION

Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 2026: horarios de las prácticas, qualy y carrera del domingo

La fecha 21 del calendario tendrá lugar este fin de semana en el circuito de Interlagos; Kimi Antonelli ya se aseguró el título de pilotos

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La Fórmula 1 se definió en el Gran Premio de México con el título de Kimi Antonelli
La Fórmula 1 se definió en el Gran Premio de México con el título de Kimi AntonelliDaniel Becerril - Pool Reuters

La Fórmula 1 (F1) llegó a Sudamérica porque este fin de semana se disputará el Gran Premio (GP) de Brasil en el circuito de Interlagos, en San Pablo, correspondiente a la fecha 21 del calendario; con la participación de los 22 pilotos de las 11 escuderías.

  • La actividad comenzará el viernes a 12.30 (hora argentina) con los dos primeros entrenamientos. El sábado, en tanto, tendrá lugar la última práctica y, luego, la clasificación para la carrera del domingo a las 14.

Cronograma del Gran Premio de Brasil

Viernes 6 de noviembre

  • 12.30: Práctica 1.
  • 16: Práctica 2

Sábado 7 de noviembre

  • 11.30: Práctica 3.
  • 15: Clasificación.

Domingo 8 de noviembre

  • 14: Carrera
El circuito de Interlagos en San Pablo, donde se disputará la fecha 21 de la Fórmula 1 2026
El circuito de Interlagos en San Pablo, donde se disputará la fecha 21 de la Fórmula 1 2026

Todas las instancias del GP se podrán ver en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El campeonato de pilotos ya está definido para Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano ganó nueve de las 19 carreras que se desarrollaron -el GP de Arabia Saudita se canceló por la Guerra en Medio Oriente- y acumula 380 puntos contra 261 de su único escolta, Max Verstappen (Red Bull). El neerlandés ganó la última prueba en México y, con su tercera victoria en las últimas cuatro pruebas, escaló hasta el segundo lugar.

  • El torneo de constructores, en contrapartida, está abierto, aunque casi definido para Mercedes que domina con 630 tantos y Ferrari lo persigue con 504.
Max Verstappen ganó tres de las últimas cuatro carreras en la Fórmula 1 2026
Max Verstappen ganó tres de las últimas cuatro carreras en la Fórmula 1 2026CARL DE SOUZA - AFP

Franco Colapinto, por su parte, llegó octavo en México y volvió a sumar, pero fue sancionado luego de la carrera y quedó 15°, por lo que perdió las unidades y se mantiene 12° con 27. El pilarense competirá en Brasil con el objetivo de dejará atrás los varios traspié que acumela en el cierre del torneo y con el atenuante de que cientos de argentinos lo acompañarán en las tribunas porque es el GP más próximo a su tierra del calendario.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

  • GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
  • GP de Austria: George Russell (Mercedes).
  • GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
  • GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
  • GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
  • GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
  • GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Tabla de posiciones de pilotos de la F1 2026

Así quedó la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de México
Así quedó la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de MéxicoFormula 1

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Así quedó la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el GP de México
Así quedó la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el GP de MéxicoFormula 1
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