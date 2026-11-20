La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) va llegando a su fin y en esa recta final asume el Gran Premio (GP) de Las Vegas, que se corre en horarios nocturnos y por eso, casi todas las instancias se verán en la madrugada argentina. La actividad comenzó este jueves y la clasificación tendrá lugar en la madrugada de este sábado en el circuito callejero de la “Ciudad del Pecado”.

El Gran Circo, que ya conoce al ganador del Campeonato de Pilotos, Kimi Antonelli y al de Constructores, Mercedes, desanda sus últimas dos fechas del calendario. La qualy iniciará a la 1 de la mañana de este sábado 21 de noviembre en la Argentina y se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Franco Colapinto no suma desde hace rato y confía en que Las Vegas sea una gran oportunidad RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante, tanto de las instancias preliminares como de la clasificación y carrera, programada para el mismo horario, pero del domingo.

Cronograma del GP de Las Vegas

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jueves 19 de noviembre

21.30: Práctica 1.

Viernes 20 de noviembre

1: Práctica 2.

21.30: Práctica 3.

Sábado 21 de noviembre

1: Clasificación.

Domingo 22 de noviembre

1: Carrera.

El piloto italiano de 20 años, Kimi Antonelli, ya es el campeón de la Fórmula 1, el más joven en lograrlo JIM WATSON - AFP

El líder de la tabla de posiciones de conductores y campeón hace ya dos jornadas es Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano acumula 390 puntos y su inmediato perseguidor es Max Verstappen (Red Bull) con 279, ya sin chances de alcanzarlo al igual que el tercero que es su compañero George Russell con 262.

Con las unidades que consiguieron Antonelli y el británico Russell, Mercedes se coronó campeón de constructores. La escudería que dirige Toto Wolff tiene 652 tantos contra 512 de Ferrari producto de las actuaciones de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó 13° en la última carrera en Brasil y no pudo sumar puntos por quinta carrera seguida en el que es su peor momento en la temporada. Lo único positivo es que sigue 12° en la general de pilotos con 27 unidades. Su compañero Pierre Gasly está décimo en la clasificación y, juntos, ubican en el sexto lugar a Alpine.

Franco Colapinto lleva cinco carreras sin sumar puntos en la Fórmula 1 Rudy Carezzevoli - Getty Images South America

Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026