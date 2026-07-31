Gran Premio de los Países Bajos: cuándo se corre la fecha 13 de la Fórmula 1 2026

El receso por el verano europeo le puso pausa a la Fórmula 1 2026, que no tendrá actividad por un mes, tiempo suficiente para que los diferentes equipos trabajen a destajo para mejorar los autos. Los motores volverán a sonar el fin de semana del 23 de agosto, fecha en la que está programado el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, que contará con la participación del local Max Verstappen (Red Bull), el líder de la tabla de posiciones Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), entre otros 19 pilotos.

En lo que va del certamen, Antonelli es el que más Grandes Premios ganó, con seis (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica). Lo sigue su compañero de equipo, George Russell, con dos (Australia y Austria), y Lewis Hamilton (Barcelona), Charles Leclerc (Gran Bretaña) y Lando Norris (Hungría), con uno. Esto demuestra el poderío y la clara ventaja de las dos escuderías animadoras de este año, Mercedes y Ferrari.

Lewis Hamilton es el principal competidor de Andrea Kimi Antonelli en la pelea por el título afp - AFP

Restan 12 jornadas para que concluya el Campeonato Mundial de la categoría más importante del automovilismo. Kimi Antonelli se perfila como el gran candidato a la consagración en su segunda temporada en F1, aunque tiene varios perseguidores que fecha a fecha se pelean por descontarle puntos al joven italiano. La ventaja es considerable ya que le saca 50 puntos al segundo, Hamilton, heptacampeón del mundo, quien hasta ahora compite por el segundo puesto con Russell.

Para ponerlo en consideración, transcurridas las primeras 12 carreras de 2025 el puntero Oscar Piastri (McLaren) le sacaba apenas 15 unidades de ventaja a su escolta y compañero de escudería, Lando Norris. El británico justamente fue quien le arrebató el título al australiano al concluir la temporada. Sin embargo, la diferencia que acumula Antonelli no se compara con la que a esta altura le había sacado Max Verstappen a Norris en 2024, ya que después de 12 fechas estaba 84 puntos por delante y ya se encaminaba a la que meses más tarde pasaría a ser su cuarta coronación consecutiva.

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026

Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 219 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari): 169

George Russell (Mercedes): 160

Charles Leclerc (Ferrari): 138

Lando Norris (McLaren): 128

Max Verstappen (Red Bull): 109

Oscar Piastri (McLaren): 92

Isack Hadjar (Red Bull): 68

Liam Lawson (Racing Bulls): 43

Pierre Gasly (Alpine): 42

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 23

Franco Colapinto (Alpine): 19

Oliver Bearman (Haas): 18

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Nico Hulkenberg (Audi): 2

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Constructores