Horario del GP de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1

El Gran Premio (GP) de Barcelona de la Fórmula 1 (F1) es la novena fecha del calendario trastocado por la suspensión de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente y se disputará este domingo en el circuito de Cataluña con la participación de los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos, Franco Colapinto en Alpine.

La prueba, para la que los competidores clasificaron este sábado, tendrá lugar desde las 10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

George Russell (Mercedes) hizo la pole position y largará adelante de todos con Lewis Hamilton (Ferrari) detrás. Kimi Antonelli (Mercedes), el ganador de cinco carreras de las seis que tuvo el certamen y líder absoluto de la tabla de posiciones, comenzará tercero. El último campeón, Lando Norris (McLaren), iniciará cuarto por delante del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull).

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó 13° en la clasificación y, aunque no quedó conforme y manifestó que no pudo controlar el auto como quiere porque no le está funcionando, tiene herramientas para ir a buscar puntos. Su compañero Pierre Gasly iniciará detrás de él.

Grilla de partida del GP de Barcelona-Cataluña

George Russell (Mercedes).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Kimi Antonelli (Mercedes).

Lando Norris (McLaren).

Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar (Red Bull).

Oscar Piastri (McLaren).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Nico Hülkenberg (Audi).

Charles Leclerc (Ferrari).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Pierre Gasly (Alpine).

Oliver Bearman (Haas).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Esteban Ocon (Haas).

Alexander Albon (Williams).

Sergio Pérez (Cadillac).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Lance Stroll (Aston Martin).

Fernando Alonso (Aston Martin).

RUSSELL TAKES POLE IN BARCELONA!! 🇪🇸🎉



A MIGHTY LAP FROM GEORGE 💪#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/J0EaZl5mE3 — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

El circuito de Cataluña es uno de los trazados más completos del calendario, por lo que fue utilizado para los test de pretemporada a principios de este año. Tiene una combinación de curvas rápidas, sectores de media velocidad y una extensa recta principal. Esa variedad exige un auto equilibrado, capaz de mantener un buen ritmo sin resignar la velocidad punta. Además, la sucesión de curvas largas somete a los neumáticos a una elevada carga lateral, por lo que la gestión del desgaste será clave para sostener el rendimiento a lo largo de la carrera.

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con 2.471s de ventaja sobre su compañero de escudería, el británico Lando Norris. Los pilotos con más victorias, con seis, son el alemán Michael Schumacher (1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004) y el británico Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cuatro saben lo que es ganar en Cataluña: Hamilton, Max Verstappen (2016, 2022, 2023 y 2024), Fernando Alonso (2006 y 2013) y Piastri.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026