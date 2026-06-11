Horarios del GP de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1 2026

Mientras los amantes del deporte posan sus ojos en el Mundial de fútbol que se disputa en Norteamérica, la Fórmula 1 (F1) continúa con el calendario de la temporada 2026 que tiene programado para este fin de semana el Gran Premio (GP) de Barcelona en el circuito de Cataluña, correspondiente a la novena fecha.

La actividad para los 22 pilotos de las 11 escuderías comenzará este viernes con las dos primeras prácticas. El sábado se realizará el tercer entrenamiento y, luego, la clasificación para la carrera del domingo a las 10 (hora argentina).

Todas las instancias se transmitirán en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del Gran Premio de Barcelona

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 12 de junio

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 13 de junio

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 14 de junio

10: Carrera.

Andrea Kimi Antonelli ganó las últimas cinco carreras de la Fórmula 1 2026 y es la gran sensación de la temporada GABRIEL BOUYS - AFP

El circuito de Cataluña es uno de los trazados más completos del calendario, por lo que fue utilizado para los test de pretemporada a principios de este año. Tiene una combinación de curvas rápidas, sectores de media velocidad y una extensa recta principal. Esa variedad exige un auto equilibrado, capaz de mantener un buen ritmo sin resignar la velocidad punta. Además, la sucesión de curvas largas somete a los neumáticos a una elevada carga lateral, por lo que la gestión del desgaste será clave para sostener el rendimiento a lo largo de la carrera.

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con 2.471s de ventaja sobre su compañero de escudería, el británico Lando Norris. Los pilotos con más victorias, con seis, son el alemán Michael Schumacher (1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004) y el británico Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cuatro saben lo que es ganar en Cataluña: Hamilton, Max Verstappen (2016, 2022, 2023 y 2024), Fernando Alonso (2006 y 2013) y Piastri.

El dominador del Campeonato de Pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes). El joven italiano de 19 años ganó cinco de las seis carreras, la última el fin de semana pasado en Mónaco, y lidera la tabla de posiciones con 156 puntos, 66 más que Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell (Mercedes) está tercero con 88 unidades y Charles Leclerc (Ferrari), cuarto con 75.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, marcha 12° en la F1 2026 con 15 puntos que cosechó en los GP de China, Miami y Canadá, donde se ubicó sexto y logró su mejor posición desde que compite en el Gran Circo.

En la tabla de constructores Mercedes continúa en lo más alto con 244 tantos gracias a Antonelli y Russell. Su escolta sigue siendo Ferrari con 165 mientras que Alpine figura quinto con 41, los 15 cosechados por el argentino y otros 26 que obtuvo Pierre Gasly.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La carrera en Barcelona será apenas la séptima del año porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. También, será la segunda de nueve GP consecutivos en Europa. Antes de que termine junio se volverá a correr en Austria mientras que en julio habrá actividad en Silverstone, Bélgica y Hungría. La única prueba en agosto será la de Países Bajos y en septiembre la F1 llegará a Italia y Madrid, antes de mudarse a Asia para el GP de Azerbaiyán en Bakú.