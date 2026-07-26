Por dónde pasan el GP de Hungría de la Fórmula 1 y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Hungría de la Fórmula 1. La decimotercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Hungaroring y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Será la undécima carrera de Franco Colapinto con Alpine en la temporada en curso. Hasta el momento fue 14° en Australia y Mónaco, 15° en Austria, 16° en Japón, y sumó puntos en China (10°), Miami (7°), Canadá (6°), Barcelona-Cataluña (10°), Gran Bretaña (9°) y Bélgica (10°). Este domingo saldrá en el 13° lugar de la parrilla, en la que Lando Norris (McLaren), el campeón de la última temporada, se quedó con la pole position.

Franco Colapinto en Hungaroring; el piloto argentino tuvo un accidente en la segunda práctica ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En lo que va del certamen, Antonelli es el que más Grandes Premios ganó, con seis (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica). Lo sigue su compañero de equipo, George Russell, con dos (Australia y Austria), y Lewis Hamilton (Barcelona) y Charles Leclerc (Gran Bretaña), con uno. Esto demuestra el poderío y la clara ventaja de las dos escuderías animadoras de este año, Mercedes y Ferrari.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: No participó.

No participó. Práctica libre 2: 21°.

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 14°.

14°. Clasificación: 13°.

Domingo 26 de julio

Carrera: 10.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de Hungría

El Gran Premio de Hungría se disputa este fin de semana en el circuito de Hungaroring, con la carrera programada para este domingo a las 10 de la Argentina. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026

Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 204 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari): 159

George Russell (Mercedes): 154

Charles Leclerc (Ferrari): 126

Lando Norris (McLaren): 103

Oscar Piastri (McLaren): 92

Max Verstappen (Red Bull): 91

Isack Hadjar (Red Bull): 60

Pierre Gasly (Alpine): 42

Liam Lawson (Racing Bulls): 39

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 22

Franco Colapinto (Alpine): 19

Oliver Bearman (Haas): 18

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Constructores