Horarios del GP de España de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madrid, que se estrena este año y donde los 22 pilotos de las 11 escuderías tendrán su primera vez por lo que es una incógnita lo que puede ocurrir en el trazado semiurbano de 5,4 kilómetros con 22 curvas.

La actividad se extenderá entre el viernes y domingo, con el cronograma tradicional de tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Todas las instancias se podrán ver en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Horarios del GP de España

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 11 de septiembre

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 12 de septiembre

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 13 de septiembre

10: Carrera.

Meet MADRING 🙌



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El líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes). El joven italian o llegó a las 267 unidades con su victoria en Monza y le sacó aun más ventaja a su compañero de equipo, George Russell, su escolta con 201. Lewis Hamilton (Ferrari) tiene 191 unidades y el último campeón, Lando Norris (McLaren), 171. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, acumula 21 tantos y figura 12° en la que es su mejor temporada en el Gran Circo.

En la tabla de constructores, Mercedes domina con 468 puntos gracias a lo hecho por Antonelli y Russelll contra los 346 que tiene Ferrari producto de las actuaciones de Hamilton y, en menor medida, Charle Leclerc. Alpine, en tanto, está sexto con 62. Los otros 41 puntos los cosechó Pierre Gasly.

Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieron un gran fin de semana en Monza con el francés en la pole position dpa - PA Wire DPA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine