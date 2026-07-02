Horarios del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

La Fórmula 1 2026 continúa su actividad este domingo con el Gran Premio (GP) de Gran Bretaña, del que el argentino Franco Colapinto participará por segunda vez (el año pasado estuvo en las prácticas y en la clasificación, pero no pudo largar en la carrera por problemas mecánicos). Será un fin de semana con formato sprint, por lo que habrá dos posibilidades de sumar puntos para las tablas de posiciones de pilotos, en la que Andrea Kimi Antonelli se mantiene como único líder, y constructores, que tiene a Mercedes como puntero indiscutido.

La undécima fecha de este Campeonato Mundial (la cuarta, en Bahréin, y la quinta, en Arabia Saudita, fueron canceladas) tendrá así una práctica, la clasificación para el sprint, la propia carrera corta del sábado a las 8, la qualy y la carrera, programada para el domingo a las 11. Lo mismo ocurrió este año en China, Miami y Canadá, y volverá a pasar en Países Bajos y Singapur.

George Russell viene de ganar el Gran Premio de Austria y buscará volver a festejar en Gran Bretaña JOE KLAMAR - AFP

Franco Colapinto, que viene de quedar 16° en el GP de Austria, buscará mejorar su actuación. “Estoy listo para Silverstone”, dijo en diálogo con la página web de Alpine “Espero sentirme más cómodo con el auto”, afirmó. “Este fin de semana tenemos que ser rápidos desde el viernes porque hay carrera sprint y dos oportunidades de puntuar. Espero poder volver a los puntos”, completó.

Cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

8.30 : Práctica 1.

: Práctica 1. 12.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 4 de julio

8 : Carrera sprint.

: Carrera sprint. 12: Clasificación.

Domingo 5 de julio

11: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Características del Circuito de Silverstone

Es uno de los trazados más rápidos del calendario y se caracteriza por sus largas curvas de alta velocidad y sus constantes cambios de dirección. Hay pocos sectores idóneos para recuperar batería, por lo que la administración de la energía cobra especial relevancia para llegar lo mejor posible a las rectas. Al mismo tiempo, los neumáticos sufren un desgaste constante por las elevadas cargas laterales, por lo que la estrategia de cada equipo también será clave.

El podio del Gran Premio de Gran Bretaña 2025, con la sorprendente inclusión de Nico Hulkenberg Darko Bandic - AP

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con 6.812s de ventaja sobre su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri. El piloto con más victorias, con nueve, es el local Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2024). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cinco saben lo que es ganar en Gran Bretaña: Hamilton, Fernando Alonso (2006 y 2011), Carlos Sainz Jr. (2022), Max Verstappen (2023) y Norris.