Horarios del GP de Italia de la Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 (F1) tendrá actividad este fin de semana con el Gran Premio (GP) de Italia en el Autódromo Nacional de Monza, donde se disputará la fecha 15 del calendario. El argentino Franco Colapinto, que hace poco fue confirmado como piloto de Alpine de la temporada 2017, será uno de los 22 drivers que buscarán ser protagonistas.

El cronograma comenzará a desarrollarse este viernes con los dos primeros entrenamientos, a las 7.30 (hora argentina) y 11. El sábado habrá una última práctica y, desde las 11, la clasificación para la definición del domingo a las 10.

Kimi Antonelli es el líder del campeonato de la Fórmula 1 2026, pero largará último en el GP de Italia ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Toda la actividad se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium. Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; dispondrá de relatos de las pruebas y emitirá imagénes en diferido.

Cronograma del GP de Italia

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 4 de septiembre

7.30: Práctica 1.

11: Práctica 2.

Sábado 5 de septiembre

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Sábado 6 de septiembre

10: Carrera.

IT'S RACE WEEK IN ITALY! 🥰🇮🇹



We're back for Round 13 at Monza 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/t7xF4y2L7B — Formula 1 (@F1) August 31, 2026

Lo saliente es que el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), comenzará la carrera en el último puesto más allá de lo que haga en la clasificación porque recibió una penalización por haber cambiado el motor de su monoplaza.

El italiano manda en el certamen con 242 puntos y tiene dos escoltas que son su compañero de equipo, George Russell y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 183 tantos. Cuarto se ubica Lando Norris (McLaren), quien ganó las últimas dos carreras del año, con 159 unidades. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no sumó en el GP de Países Bajos y se mantiene 12° en la general de conductores con 19 puntos.

En la tabla de constructores, Mercedes sigue dominando con 425 tantos gracias a Antonelli y Russell. Por detrás continúa Ferrari con 338 mientras que Alpine marcha sexto con 63.

Lando Norris ganó las últimas dos carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1 Darko Bandic - AP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza).

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Países Bajos

Tabla de posiciones de constructores