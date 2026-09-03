Copa Argentina: Boca y Vélez empezaron con los homenajes a Lionel Messi

Como informó AFA este miércoles en su Boletín Oficial, el encuentro entre Boca y Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina, tuvo su primer homenaje a Lionel Messi tras el comunicado del lunes en el que informó su retiro de la selección argentina. El estadio Mario Alberto Kempes brindó, entonces, aplausos, reverencias y alguna ovación por parte de las dos hinchadas. Incluso el árbitro Sebastián Zunino, apenas anunció el freno momentáneo, se dispuso a aplaudir.

MINUTO 10 Y PARTIDO DETENIDO PARA HOMENAJEAR A MESSI



Zunino detuvo el juego entre Boca y Vélez para ovacionar al Capitán, que anunció su retiro de la Selección Argentina. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NawG4igUOe — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Fue todo un cimbronazo lo ocurrido el lunes. Si bien el día de su alejamiento llegaría pronto, por la naturaleza de sus 39 años, el astro decidió comunicar en el arranque de esta semana su despedida del combinado nacional. Aclarando que sus líneas fueron escritas dos días después de la final del mundo perdida frente a España y que la pérdida de su padre Jorge lo convenció todavía más a no forzar ninguna aventura adicional con la camiseta albiceleste. Sin embargo, conmovió al mundo, con la especial nostalgia de su tierra.

Entonces, más allá de ponerse entre los planes futuros el partido homenaje, probablemente, en el estadio Monumental, la que fue mayoritariamente la casa de la selección en sus más de 20 años formando parte, la AFA informó en las primeras horas de la presente jornada el primer acto para homenajearlo: que durante el fin de semana, todas las categorías del fútbol argentino frenen sus respectivos encuentros cuando el cronómetro llegue a 10 para “un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina”.

Los aplausos finales de Leandro Paredes, amigo y compañero de Lionel Messi desde 2019 hasta la reciente final en Nueva Jersey. Juan José García - FOTOBAIRES

Por supuesto, se realiza en alución al número que portó desde el 28 de marzo de 2009, cuando Diego Armando Maradona tuvo su debut como entrenador de la selección y determinó que el rosarino debía llevar ese dorsal. Así las cosas, tanto en el fútbol masculino como en el femenino se llevará a cabo. Con una pauta extra a respetar: los estadios que cuenten con pantallas, “deberán, previo al inicio de los encuentros, difundir el video institucional de la asociación [que referencia el retiro de Messi de la Albiceleste]”.

Sin embargo, Claudio Tapia y sus pares no quisieron dejar pasar la oportunidad de comenzar a realizar los homenajes este mismo miércoles, con el gran encuentro entre xeneizes y fortineros, de gran convocatoria en Córdoba por la llave que depositará al vencedor entre los ocho mejores del certamen más federal del país.