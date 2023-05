Ianina Zanazzi: de ser la primera vencedora de hombres en el automovilismo argentino a las patadas al auto de un rival

escuchar

Primera mujer en doblegar a hombres en el automovilismo nacional. Un supuesto sabotaje contra ella en un test en Río Cuarto que fue denunciado ante la Justicia. Pruebas en el equipo español que resultó trampolín del bicampeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso. Alejarse de la actividad durante 15 años para desandar el rol de madre, regresar a las pistas, competir, ser campeona de la Copa Porsche. Y también, ser protagonista de encontronazos en un autódromo con palabras altisonantes. Un punteo de la hoja de ruta de Ianina Zanazzi.

La oriunda de Chacabuco, de 41 años, fue citada a declarar para este jueves, a las 14, en las oficinas de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino, luego del informe que presentaron los comisarios deportivos actuantes en la competencia del pasado fin de semana en Concordia, donde se desarrolló la quinta fecha del calendario de la Clase 3 del Turismo Nacional (TN). La Subcomisión de Penalidades resolverá si recibirá una sanción, una multa económica o los dos correctivos. Además, el Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo (APAT), la convocó a una audiencia por video para el mismo día, pero dos horas más tarde.

Zanazzi se inició en el automovilismo en el karting, a los 14 años; después de 15 temporadas alejada de las pistas regresó y fue campeona de la Copa Porsche, en 2018. Pilar Bustelo

Un incidente con Mauricio Geymonat desencadenó la furia que Zanazzi (Ford Focus) descargó contra el Toyota Corolla del piloto uruguayo. La maniobra de superación terminó en un toque y un fortísimo golpe contra un paredón por parte de la chaquebuquense, que luego de descender pidió explicaciones al rival y segundos después emprendió un ataque a patadas al auto Nº 81. “Sale mal, lo paso, le gano la posición y ahí es cuando te da bronca que no sepan perder. Yo me estoy adaptando a la categoría, al manejo del auto, y cuando me toca estar atrás me la banco y trabajo. Veo cómo mejorar, pero no le j... la carrera a nadie. No soy una persona que avanza eliminando a otros autos, entonces me duele cuando no saben perder. Es eso lo que j...: el auto quedó destruido, me pegué un golpe fortísimo contra el paredón, se rompió todo el motor, se prendió fuego... Todo, porque un tipo no se sabe bancar que salió mal de una curva y perdió la posición. Recuperala después o bancátela. Cuando yo me mando una macana o ando mal, me la banco”, apuntó Zanazzi en diálogo con el programa Carburando.

Al ser consultada sobre si había recibido explicaciones de Geymonat, fue contundente: “Fui a hablar, me respondió una estupidez y ahí es donde me tengo que acordar de que no se puede resolver las cosas a las trompadas, aunque uno tenga ganas y bronca, y confiar en las autoridades que están para juzgar lo que nosotros hacemos en la pista. Hay un reglamento que habla de lo que es deportivo y lo que es antideportivo y la maniobra está recontra clara, así que hay que confiar en esto. Pero [tengo] mucha impotencia, porque a mí me cuesta un montón: desde lo económico, desde lo familiar... Estoy creciendo dentro de la categoría sin j... a nadie, pero no me voy a bancar que me j... a mí, tampoco”.

La maniobra y la reacción de Zanazzi en Concordia

La planilla oficializada por el área deportiva no muestra que Zanazzi y Geymonat hayan recibido una sanción: el uruguayo fue clasificado en el puesto 31, y la piloto, una posición detrás. No hubo recargos, apercibimientos ni exclusiones, pero la bonaerense deberá declarar, por partida doble. El oriundo de Colonia, Uruguay, señaló el día del incidente: “Me metió el auto por dentro y empezó a buscar el radio [de giro] ideal, pero yo no tenía más lugar y se terminaron tocando las ruedas. Fue ella la más perjudicada. Se produjo un accidente feo, pero no tuve intención de dejarla fuera de carrera”.

En abril de 2021, Zanazzi lanzó toda su artillería verbal contra algunos rivales, después de una maniobra en la que se vieron involucrados varios protagonistas en la final de la primera carrera del año de Top Race Series, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires. “Es una lástima que el hombre se sienta menos hombre porque una mujer le gane una posición. Me parece que hay muchos hombres que tienen las b... de sobra. Que las usen a fin de año para decorar el árbol de Navidad. Si no les gusta que una mujer esté adelante, que empiecen a sacar cita con los psicólogos”, disparó quien comenzó en el karting a los 14 años y luego pasó a los autos de fórmula.

En 1998 se batió con Gabriel Ponce de León y Mariano Altuna en la Fórmula Renault 2.0, y al año siguiente dio el salto a la categoría superior: Súper Renault. Ahí inscribió en la historia su nombre, al convertirse en la primera mujer en ganar, cuando doblegó a Ezequiel Toia y a Mariano Bainotti en el autódromo Ciudad de Río Cuarto.

El auto con el que compitió en la Fórmula 3 Sudamericana y con el que se despistó en el presunto atentado en Río Cuarto; en 2000 fue campeona de la clase Light de la categoría regional.

El circuito cordobés fue también el escenario de un momento oscuro y extraño en el año 2000, que finalizó en una denuncia en la Justicia. El 1° de junio, los pilotos Martín Di Cola, Altuna y Zanazzi ensayaron con autos de Fórmula 3 Sudamericana. La chaquebuquense se despistó en las prácticas de la mañana, por lo que pidió girar por la tarde, en un horario no establecido. Lo hizo con el auto de Altuna (Dallara-Mitsubishi) y en la primera curva –no se la ve desde los boxes– se topó con una mancha de una mezcla de gasoil y lubricante, que cubría el pavimento.

El auto patinó, dibujó un trompo y rompió algunas partes de la carrocería, pero la maniobra no le provocó lesiones a Ianina. De todos modos, se descubrió un hueco en el alambrado y huellas en la tierra que conducían hacia un tacho que contenía el producto esparcido en la pista. Primeramente se pensó en un atentado y la Justicia provincial actuó de oficio, mediante el fiscal de instrucción Jorge Medina, que caratuló el proceso como “daño”. Zanazzi apuntó a Bainotti como sospechoso del acto en el programa radial Vuelta Previa; otra versión expuso que se trataba de un autosabotaje del equipo. “Es duro y triste a la vez. Quiero pensar que no fue para mí”, sostenía la piloto, entonces de 18 años.

Ianina y el trofeo tras el histórico triunfo en la Fórmula Súper Renault: con 17 años, se convirtió en la primera mujer en ganar en una categoría nacional.

Subcampeona de la clase Light de la Fórmula 3 Sudamericana, partió a Europa, donde compitió en varias categorías promocionales de autos de fórmula hasta dar con el equipo del recordado Adrián Campos, mentor de Fernando Alonso. Realizó un par de prácticas y, aunque no fue seleccionada, contó con el apoyo del español, que le consiguió nuevas pruebas. Incluso él fue quien la llamó cuando Renault quería acercar a una mujer a la Fórmula 1. En ese tiempo, Zanazzi estaba embarazada de su primer niño y tuvo que desistir.

La familia se convirtió en prioridad –Ianina tiene tres hijos– y después de 15 años de inactividad Zanazzi decidió el regreso. Lo hizo a lo grande, con el título de campeona de la Copa Porsche GT3 de Argentina. Las categorías de la ACTC, el Top Race y el Turismo Nacional son los espacios habituales en el automovilismo para la chaquebuquense que dejó la danza clásica y el zapateo americano, no celebró el tradicional cumpleaños de 15 para comprarse un kart y tampoco hizo el viaje de egresados con los compañeros del colegio, porque utilizó ese dinero para viajar a una carrera de IndyCar.

