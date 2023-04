TC: Germán Todino se dibujó una sonrisa y le devolvió la alegría a Dodge en Concepción del Uruguay

escuchar

Las particularidades que enseña el Turismo Carretera se multiplican a lo largo de su rica historia y la quinta fecha del calendario 2023 ofreció un nuevo ejemplo. La victoria de Germán Todino rompió con la racha de 30 carreras que acumulaba Dodge sin triunfos, que justamente había celebrado por última vez en el circuito de Concepción del Uruguay, con Jonatan Castellano. El Pinchito había liderado aquel 17 de abril de 2021 también el último 1-2 de la marca, escoltado por Diego Ciantini.

Ahora, el piloto de Lobería ocupó el segundo escalón del podio, que completó Julián Santero (Ford), quien se marchó de Entre Ríos como nuevo puntero de la Etapa Regular del campeonato, que cumplió la mitad del recorrido antes de clasificar a los mejores 12 pilotos para la Copa de Oro, el mini torneo de cinco carreras que consagra al monarca de la popular categoría del automovilismo nacional.

Germán Todino triunfó en Concepción del Uruguay y cortó la racha de 30 carreras sin victoria que acumulaba Dodge en Turismo Carretera Prensa TC

De 22 años, Todino se estrenó en el TC en 2021. No era un desconocido en el ambiente, porque transitó el camino que la categoría naturalizó para que los pilotos logren un asiento en la elite. El ascenso no tuvo pausa: debutó en 2017 en el TC Pista Mouras y, al año siguiente, con un Ford preparado por el Azul Sport Team, se coronó en el TC Mouras. El título lo habilitó a saltar al TC Pista, donde mantuvo el aprendizaje mientras se ilusionaba con codearse con las estrellas de la máxima categoría.

El sueño de debutar en el TC se cumplió en 2021 y el cuarto puesto, en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, una señal del talento del riverense –partido de Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires- que, en el Gran Premio Coronación, de esa temporada, en Villicum, abrazó el primer éxito, con Torino. Con esa victoria igualó el récord de Santiago Mangoni –actual piloto del JP Carreras-, que ganó en las cuatro categorías de automóviles de la ACTC.

Las mejores maniobras de Todino y Castellano en Concepción del Uruguay

German Todino: IM YOU BUT STRONGER



Y gano en Concepción 🚬pic.twitter.com/Stsf8D0Z4m https://t.co/9GdjLAYfe4 — Puma (@Pumadeltuiter) April 30, 2023

El año pasado también se anotó un triunfo, en Concordia, y después de ser líder de la Etapa Regular durante tres carreras se clasificó para la Copa de Oro; el final del calendario lo descubrió como el mejor sexto piloto del TC. Piloto del Maquin Parts Racing, la estructura que la familia Soljan levantó con esfuerzo y éxito en Venado Tuerto y que en 2022 se consagró campeón con Manu Urcera -quebrando la racha de 51 años sin coronas de Torino-, para el actual curso y analizando las bondades reglamentarias que recibiría Dodge las partes concluyeron que era beneficioso cambiar de marca.

Estaba la oportunidad de participar con Toyota, aunque el Gaucho de Rivera –combina con el automovilismo las tareas en el campo al volante de una cosechadora o dedicarse al frigorífico familiar- la desestimó. Las dos primeras carreras del año –Viedma y Centenario- le dieron la razón: una rápida adaptación se reflejó en el clasificador, con un quinto y 12do lugar, respectivamente.

“Nunca había manejado una Dodge, pero creo que estamos bien. Nosotros en particular tenemos que seguir trabajando, porque el auto no está al cien por ciento”, afirmaba antes de que el TC enfilara hacia Toay, para la tercera fecha del año. La Pampa y la visita a El Calafate no lo tuvieron entre los protagonistas, rol que cumplió en Concepción del Uruguay. “Una carrera impresionante. Fui a fondo toda la carrera para correrlo al Pincho, que tenía más auto que yo. A lo guapo lo ganamos. En el primer relanzamiento lo medí y en el segundo lo pude pasar. Necesitaba este resultado, estaba un poco mal anímicamente, así que esto sirve muchísimo para levantar el ánimo”, afirmó sonriente, en charla con Campeones, quien trepó desde el quinto puesto para sumar su tercer triunfo en el TC.

La felicidad de Germán Todino: el Gaucho de Rivera divide el automovilismo con las tareas en el campo y el frigorífico familiar Prensa TC

La carrera tuvo candidatos esporádicos. Castellano marcó la pole, pero perdió la serie con Mariano Werner. El entrerriano lideró los primeros metros de la final, hasta que un auto sin balance se convirtió en una máquina indómita: despiste, la rotura del babero de la trompa y luego la temperatura del motor provocó el abandono. Julián Santero heredó la cabeza de la carrera, pero perdió con Castellano en uno de los varios relanzamientos que tuvo la final del TC. “Pensé que era para nosotros. Hicimos buenas maniobras con Werner, Santero y Todino, al que no pude sostener. Lo felicito porque hizo una maniobra fenomenal”, apuntó el de Lobería, sobre el rebase que sentenció la pulseada por el triunfo.

Desde 2006, con Norberto Fontana, que Dodge no celebra un título. Castellano y Todino, entre los seis mejores del campeonato, presentan credenciales para batallar por la corona. El Gaucho de Rivera ya se anotó la victoria, requisito reglamentario, y se ilusiona.

LA NACION

Temas Turismo Carretera