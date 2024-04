IndyCar: trompo y roce, los errores que hundieron la carrera de Agustín Canapino en Barber

Escuchar

La primera visita a un autódromo en la temporada, después de dos carreras en circuitos urbanos. El complejo Barber Motorsports Park, en Alabama, fue el escenario de la tercera fecha del calendario de IndyCar, categoría que llegó a la cita envuelta por el escándalo que salpicó al equipo legendario Penske en el estreno de la temporada: lejos de enredarse por las sanciones aplicadas, Scott McLaughlin, piloto de la escudería que recibió el castigo, se impuso en un vibrante final.

Agustín Canapino, del Juncos Hollinger Racing, tuvo un desempeño embarullado: un fallo en la calle de boxes y un toque que derivó en una penalización, fueron las situaciones que lo hundieron en el 20° puesto en el clasificador. Una carrera con múltiples banderas amarillas y un acto insólito, como la caída desde un puente de una muñeca, cuyo nombre es Georgina, una de las varias figuras decorativas como leones, arañas, hormigas… que se presentan en el gigantesco parque en el que se emplaza el circuito.

El peor clasificador del año obtuvo Agustín Canapino en Barber: en mayo, IndyCar desandará dos carreras en Indianápolis, la segunda será las míticas 500 Millas Colin Mayr Grindstone Media Group/Action Sports Photography - Grindstone Media Group/Action Sports Photography

Una clasificación en la que el auto no se sintió bien relegó a Canapino al vigésimo puesto. El monoplaza N°78 se había enseñado más fiable en los entrenamientos, aunque el arrecifeño relató que lo invadía cierta incomodidad. El Warm-up lo ubicó noveno, una posición que podía ofrecer expectativa para el rendimiento durante las 90 exigentes vueltas al circuito de 17 curvas, algunas desafiantes, ciegas, donde el error se paga con despistes, saltos o golpes contra las barreras de contención. La largada tuvo rispideces entre los últimos autos del pelotón y el Titán salió airoso, toda una señal de las dificultades que le enseñaría el recorrido.

De un inicio aceptable, con neumáticos blandos, los enredos y un par de maniobras de superación –sobre Alexander Rossi (Arrow-McLaren) y el rookie Tom Blomqvist (Meyer Shank Racing)- le posibilitaron escalar al 14° puesto. Un avance que entusiasmó, aunque desde la segunda detención en los boxes empezó a complicarse el panorama y, seguramente, el error en la siguiente detención le minó la confianza. La bandera amarilla que la dirección de carrera dispuso por la salida de la rueda trasera izquierda del auto de Rossi, debido a un mal ajuste en el recambio, agitó la tarea en el pit-lane. Canapino hizo el ingreso y, en el momento en que aplicó la potencia para reiniciar la marcha, perdió el control del auto y por poco no impacta contra Blomqvist y sus mecánicos.

Momento insólito de la carrera: la caída de la muñeca Georgina

We truly have seen everything now.#INDYCAR pic.twitter.com/nJ5z5wyjtI — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 28, 2024

La tensión que se enseñaba la pulseada por escalar en el clasificador en diferentes sectores del pelotón tuvo un pasaje insólito, cuando el maniquí que es parte de la decoración del circuito se desprendió del puente que cruza la pista: la muñeca cayó al lado de la cinta asfáltica y uno de los autos no alcanzó a esquivarla y le cortó la mano izquierda. La nueva neutralización alteró las estrategias y la carrera tuvo tres tipos de planificaciones para firmar la victoria. Mientras varios elegían por regresar a los pits, otros se mantenían en la pista, entre ellos Canapino. El argentino avanzó hasta el quinto casillero, con 16 vueltas para el desenlace.

La táctica indicaba un último paso por los boxes, que los especialistas especulaban de mínimo tiempo. Perdió diez posiciones, aunque la aspiración de escalar plazas estaba intacta. Hasta que llegó el derrumbe: la ambición por superar a Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing) lo condenó a un mal cálculo y en la frenada impactó con el auto del danés. El error fue sancionado y Canapino cayó a la posición 22ª, con 11 giros por delante: las oportunidades de avanzar se diluyeron y la bandera a cuadros lo descubrió vigésimo, el mismo casillero desde donde partió 90 vueltas antes. El peor clasificador de las tres fechas y también de la carrera exhibición en Thermal, California, donde fue décimo.

Agustín Canapino ocupa el puesto 20 del campeonato de IndyCar, la posición en a que terminó y largo en la carrera en Barber Colin Mayr Grindstone Media Group/Action Sports Photography - Grindstone Media Group/Action Sports Photography

“Un auto que estuvo rápido con las gomas rojas. El equipo hizo un gran trabajo con la estrategia, pero lamentablemente cometí un error saliendo del pit, por lo que pido disculpas. Después recibí una penalización con la que no estoy para nada de acuerdo, porque me chocaron así el año pasado y no sancionaron. Una pena porque el auto estaba como para pelear el top-ten”, dijo Canapino, desencantado por una oportunidad perdida de realizar una cosecha importante de puntos. “Muchas banderas amarillas, inusual en este circuito, y arriesgamos con el auto N°78 a una estrategia de tres paradas. Estaba funcionando muy bien, pero tuvimos complicaciones. No era el puesto que esperábamos, porque el auto era rápido. No tuvimos un buen balance en la clasificación”, fue el análisis de Ricardo Juncos, propietario del equipo, sobre la tarea del arrecifeño.

El resumen de la carrera en Barber

En la batalla por la victoria, el último relanzamiento, con dos vueltas para el final, encontró en un mano a mano a McLaughlin y Will Power, dos de los tres pilotos del Team Penske que fueron sancionados. En el duelo entre neozelandeses se impuso el primero, que marcó la pole y fue descalificado en el estreno en St. Petersburgo, donde había terminado tercero; en aquella primera cita del año, el vencedor fue Josef Newgarden, al que también alcanzó el castigo por utilizar ilegalmente el sistema Push to Pass y perdió el primer puesto. Un escándalo que no alteró el calendario, aunque le quita crédito a IndyCar: el propietario del equipo que estuvo sospechado es Roger Penske, dueño de IndyCar Series y del Indianapolis Motor Speedway.

IndyCar entrará en el mes más agitado y mítico del calendario: la próxima cita será el 11 de mayo, con el Indianápolis Road Course, una singular previa para las legendarias 500 Millas de Indianápolis, que se correrán dos semanas después.

LA NACION