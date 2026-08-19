Isack Hadjar no correrá en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1

De cara al regreso de la acción en la Fórmula 1, este miércoles el equipo Red Bull sorprendió con una noticia que lo obliga a reconfigurar todo para el Gran Premio de los Países Bajos, ya que Isack Hadjar padece una lesión en una de sus muñecas, lo que le impide poder controlar a su monoplaza y en su lugar estará el neozelandés Liam Lawson.

“URGENTE: Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Holanda de este fin de semana debido a una lesión. Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull Racing. Esperamos ver a Isack pronto tras una rápida recuperación!“, comunicaron desde la F1 al anunciar la modificación.

Hadjar, que sufrió una lesión de muñeca durante una sesión de gimnasio, según reportó De Telegraaf, se perderá la carrera en Zandvoort, la pista que hasta ahora le dio su único podio en la Fórmula 1, tras finalizar tercero para Racing Bulls durante su temporada como debutante en 2025.

La ausencia del piloto francés obliga a Red Bull Racing a activar su plan de contingencia. Por lo tanto, Lawson tendrá la oportunidad de volver a ser compañero de equipo de Max Verstappen, después de haber compartido las dos primeras rondas de 2025 antes de ser “degradado” a Racing Bulls.

Lawson, de 24 años, impresionó con esta temporada en Racing Bulls: ocupa el noveno puesto tras 11 carreras, con puntos en todos los grandes premios salvo en tres. La reaparición de Lawson en el equipo principal tiene una carga simbólica. Su debut en la Fórmula 1 ocurrió precisamente en Zandvoort tres años atrás, cuando reemplazó a Daniel Ricciardo, que también sufrió una fractura en la muñeca durante ese fin de semana.

El movimiento dentro del equipo principal genera un efecto dominó en la estructura de la escudería. Tras el ascenso temporal de Lawson, su asiento en Racing Bulls quedará en manos del japonés Yuki Tsunoda, que actualmente se desempeña como piloto de pruebas y reserva.

El asiático de 26 años perdió su plaza titular a finales de 2025, cuando fue reemplazado por Hadjar, y desde entonces espera una nueva oportunidad para regresar a la parrilla. Con 111 participaciones en grandes premios, se convirtió en reserva de Red Bull, por lo que formará pareja con Arvid Lindblad en su antiguo equipo Racing Bulls para el último Gran Premio de los Países Bajos, antes de que sea eliminado del calendario del Gran Circo.

El regreso de la actividad de la Fórmula 1 será este fin de semana próximo y la expectativa se centrará en lo que pueda hacer el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, que lidera la tabla del campeonato de pilotos de la categoría.