Los pilotos explotaron tras el Gran Premio de Bahréin: ironías, quejas e incertidumbre para el futuro de la Fórmula 1

Los principales pilotos de Formula 1 no pudieron contener su fastidio por todo lo que pasó en el Gran Premio de Bahréin y en especial por el caos que se generó con los fallos de software en las unidades de potencia de los monoplazas que hicieron que la carrera en Malasia fue un auténtico descalabro. Muchos se quedaron por cómo la categoría tomó determinaciones que perjudicaron finalmente la conducción y que deberían alejarse de los motores híbridos. Incluso, Lando Norris calificó de “horribles” estos contratiempos, mientras de que Max Verstappen dijo irónicamente que lució como “una carrera de Lego”.

Lo que sucedió puntualmente es que se trató de la primera carrera en lluvia disputada con la generación de monoplazas de 2026, lo que expuso un error en el software que apareció cuando los pilotos circulaban a velocidades muy reducidas, provocado por el modo de lluvia del controlador de la unidad de potencia. Esto provocó que varios pilotos no pudieran hacer reaccionar a sus monoplazas en distintos momentos de las dos vueltas de formación previstas en Sepang. La FIA tuvo que programar rápidamente y distribuir un parche de software para que los 11 equipos lo instalaran durante la interrupción con bandera roja.

Max Verstappen, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli discussing the chaos at the start 😭

Max: “That’s the problem that we have. These engines are so complicated, a lot of software is implemented… I triggered it first, then I look in my mirror and I see, ‘Oh, what are they waiting… pic.twitter.com/hOIVKBuYk2 — paddockfiles (@paddockfiles) October 4, 2026

“Es simplemente horrible. No sé, esto demuestra que no deberíamos tener nada de todo eso, toda esa parte electrónica”, dijo Lando Norris, uno de los pocos pilotos con motor Mercedes que sufrió este desperfecto tecnológico. Mientras que su compañero de equipo, Oscar Piastri, con ironía dijo: “Nunca había visto que una carrera de F1 se retrasara por un ‘bug’. Esa sí que es nueva. Yo me quedé atrapado durante aproximadamente un segundo. Cuando el turbo no funciona en estos coches, casi sale más a cuenta empujar el coche que utilizar el motor. Fue bastante extraño. No dio una buena imagen”.

También Sergio Checo Pérez fue muy crítico con este tema: “Era como estar en un kart de alquiler y que se te acabara el tiempo. Pisabas el acelerador, intentabas acelerar y no pasaba absolutamente nada. Estoy seguro de que aprenderemos de esto como deporte. Pero lo que ha ocurrido hoy es totalmente inaceptable para este deporte”.

El piloto de Haas Oliver Bearman contó que le resultó desesperante no poder hacer reaccionar el monoplaza: “Nunca había visto nada parecido. Me quedé sorprendido. Ni siquiera sabía que la FIA podía controlar nuestro pedal del acelerador. La verdad es que fue bastante aterrador. Mi acelerador dejó de funcionar, aunque parece que también les ocurrió a todos los demás. El motor simplemente se quedó”.

El ganador de la carrera, Max Verstappen, también se sumó a las quejas por esta situacion y comparó el caos de la vuelta de formación con la carrera de karts de Lego celebrada en Silverstone. “Estos motores son muy complicados y llevan muchísimo software. Yo fui el primero en activarlo y entonces miré por el espejo retrovisor y pensé: ‘Esperá, ¿me están esperando a mí o qué está pasando...?’. Era como la carrera de Lego, íbamos a la misma velocidad. En un momento dado llegamos a estar cinco coches en paralelo en la recta porque no entendíamos qué estaba pasando. Después completamos una vuelta y vi que todavía había otros ocho coches avanzando a paso de tortuga”.

George Russell fue uno de los más contundentes al calificar lo que pasó en Malasia: “Todo el día fue un poco caótico: el retraso, luego la bandera roja, después vueltas interminables tras el coche de seguridad... hoy no parecía F1. Las unidades de potencia son excepcionalmente complejas. Cuanto más complicadas hacés las cosas, más probabilidades hay de que algo falle, así que eso es algo que, obviamente, debemos tener en cuenta para el futuro. Me habría sentido un poco decepcionado si hubiera estado en las tribunas viendo cómo se desarrollaba todo ese caos”.

¡¡QUE COMPLICADA VIENE LA MANO!! Verstappen y Hamilton, quienes largan 1° y 2° respectivamente, tuvieron problemas con el acelerador y la vuelta de formación tuvo que ser suspendida...



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Carlos Sainz llevó el debate un paso más lejos y dejó en claro que el incidente de Malasia no debería analizarse únicamente como un problema puntual, sino como una oportunidad para revisar las decisiones de la FIA: “Debe hacerse un análisis profundo y ver cómo hemos llegado a esta situación. Está claro que el reglamento es extremadamente complejo para los pilotos, para los equipos, para las unidades de potencia y para los fabricantes. Es demasiado complicado. Una vez más, mi única duda es: ¿Quién decidió hace cinco años que este era el camino a seguir?“.