Santiago Mangoni publicó un video en sus redes donde negó rotundamente haber consumido drogas se molestó con la producción del programa donde emitieron su entrevista.

El piloto de Turismo Carretera Santiago Mangoni fue acusado falsamente en redes sociales de haber tomado cocaína durante una entrevista para el programa Máxima Velocidad, de Canal 26, por lo que tuvo que salir a desmentir tales rumores y manifestó que jamás en su vida consumió drogas.

En el programa sobre automovilismo, se vio como el piloto de 31 años nacido en Balcarce besaba a su perra un segundo antes de ser entrevistado y algunos usuarios de Twitter apuntaron contra él en redes, ya que alegaban que, en lugar de haber acercado su cara a su mascota, Mangoni había consumido cocaína.

Sin embargo, el deportista que conduce para Chevrolet, publicó un video en sus redes, donde aclara la situación y niega rotundamente haber consumido drogas. "Para todos los que me tratan de que me estaba drogando anoche en el programa ese, que no es capaz de salir a mostrar la imagen previa, que seguramente la tienen porque es un programa grabado. Eso se grabó alrededor de las 8 de la noche y salió en vivo a las 11", expresó Mangoni contra la producción de ciclo televisivo.

Asimismo, comentó: "Yo la verdad que ni lo miré ni lo voy a mirar nunca más porque tienen la posibilidad de salir a mostrar la imagen previa, donde se ve que estoy con mi perra y, antes de bajarla, cuando me hacen salir al aire, le doy un beso y la bajo". En ese sentido, el balcarceño les deseó "buena vida" a quienes lo acusan y comentó que se hará análisis para comprobar que nunca consumió ningún tipo de drogas.

El piloto contó además que su familia estaba detrás del teléfono y explicó que salió a desmentir los rumores "para que toda la gente se quede tranquila y sepa quien es Santiago Mangoni". A su vez, anheló que la próxima vez que tenga que hablar en sus redes "sea por un resultado deportivo y no por esto".

La respuesta del programa

Por su parte, desde el programa Máxima Velocidad sacaron un comunicado hoy martes en el que negaron que Mangoni haya tenido alguna actitud sospechosa. En ese sentido, aclararon que el piloto, al que llamaron vía Skype para hacer un móvil "con motivo de la gran performance obtenida" en la carrera de Buenos Aires de Turismo Carretera el domingo 4 de octubre, "se encontraba junto a su perro esperando ser entrevistado".

"Solo una persona malisiosa [sic], que no conoce la integridad de un piloto de elite como Mangoni, se puede poner a imaginar que intenta perjudicar su salud y encima en vivo en un programa de televisión", continuó el comunicado, al tiempo que planteó que la producción "jamás generaría un contenido que afecte la integridad personal de un deportista de nuestro automovilismo".

Por último, Máxima Velocidad concluyó: "La viralidad de la información hace que el comunicado salga a estas horas, la magnitud de los sucedido excedió cualquier tipo de análisis para todos".