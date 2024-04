TC en Centenario: Manu Urcera festejó con Ford por primera vez y es el puntero del campeonato

Escuchar

Debutó con Torino, saltó a Chevrolet y ahora desanda con Ford la temporada de Turismo Carretera. Ganó con las tres marcas y, si se le suman los triunfos en las series, se agrega Dodge a la lista de fabricantes de la cadena de éxitos. En épocas en que la categoría entró en una renovación, con el ingreso de las primeras unidades de la denominada Nueva Generación, José Manuel Urcera festejó con el Falcon, mientras en el taller del Moriatis Competición alistan un Mustang.

La contundente victoria en Centenario, Neuquén, en la tercera fecha de la Etapa Regular del certamen, catapultó al piloto, de 32 años, a lo más alto del campeonato y selló uno de los requisitos ineludibles que tiene el reglamento: un triunfo en el año para validar el título. “Es mérito del equipo: ganó en TC Pista [Jeremías Olmedo, Ford] y ahora en TC. Trabajaron muchísimo desde antes del receso: Juan Cruz Aventín a la cabeza, Diego Montero, todos los ingenieros y mecánicos. No es sencillo: marca nueva, equipo nuevo y triunfo en la tercera carrera y punta del campeonato… Se lo debo al grupo de trabajo”, relató Manu, que elevó a siete las victorias en el TC.

Séptima victoria en el Turismo Carretera para Manu Urcera, que es el noveno piloto que gana con tres marcas diferentes: antes con Torino y Chevrolet, ahora con Ford Prensa ACTC

Desde los cuatro años, el deporte motor atrapó a Urcera, que se inclinó primero por el motociclismo y más tarde optó por el automovilismo. La pasión por los fierros, el deseo de progresar, aprender y desarrollar una preparación que posibilité batallar por la corona en el TC o el Turismo Nacional empujan al piloto a realizar desde hace un puñado de calendarios pretemporadas en Europa, junto al Campos Racing. La experiencia ofrece recompensas: fue campeón de TC en 2022, devolviéndole la gloria a Torino, tras 51 años, y dos veces monarca en el TN. El arribo a Neuquén, donde en parte siente el acompañamiento del público -nació en San Antonio Oeste, Río Negro- era un examen para entender el crecimiento del proyecto, porque a pesar del quinto puesto que logró en Viedma, en la fecha anterior, Urcera intuía que restaban detalles para celebrar. “Es un arranque muy bueno, debemos seguir mejorando porque todavía no estamos en el nivel de poder ganar. Fuimos a cada carrera con autos distintos, que no pudimos probar, de una marca con la que nunca corrí… No tengo todavía experiencia para colaborar con los ingenieros en la puesta a punto”, dijo Urcera a SoloTC, en Río Negro. La victoria, sin embargo, se cumplió antes de lo que reseñaba el pronóstico.

La prueba de clasificación tuvo sinsabores para el rionegrino, que aseguró el tiempo en una vuelta y cuando intentó pulsear por la pole falló. “Quedamos sexto en la clasificación, estaba un poco caliente, porque no fue la vuelta ideal. Es un circuito difícil, hay muchos lugares que te invitan a ir un poco más allá del límite y te engañan. La estrategia fue dar una vuelta al 90 por ciento y en la segunda dar un poco más, pero perdí el auto y perdí el tiempo. Por suerte, en el momento más importante del fin de semana no fallamos y nos llevamos el triunfo”, analizó Manu, que esta temporada se alejó del Maquin Parts y se sumó al Moriatis Competición, en charla con Carburando.

Para 2024, Manu Urcera se sumó al Moriatis Competicion y en su tercera carrera festejó; la estructura ganó por partida doble en Centenario: Jeremías Olmedo celebró en TC Pista Prensa ACTC

Un golpe de escena ofreció la carrera en los primeros metros. Facundo Chapur (Chevrolet), en la grilla, anticipó que el auto evidenció una falla cuando dieron la vuelta de formación. La partida, en movimiento, descubrió al cordobés dibujando un trompo en la segunda curva del trazado y cuando el auto se puso nuevamente en sentido de la pista el mendocino Julián Santero (Ford) no logró esquivarlo.

El impacto provocó el abandono del piloto de la marca del Óvalo, que llegó a la cita de Centenario como puntero de la Etapa Regular del campeonato. El incidente pasó a la espalda de Urcera, que pulseó para quedarse con la cabeza de la carrera ante Elio Capraro (Dodge) -finalizó segundo, su mejor resultado en el TC- y en el relanzamiento enseñó que tenía la mejor herramienta del parque.

💥El momento del abandono de Julian Santero en la final del TC en Neuquén luego de un accidente con Facundo Chapur, por suerte ambos pilotos sin consecuencias fisicas



🎥ACTC#TCenNeuquen pic.twitter.com/MGVWg4zHvy — Carburando (@CarburandoTV) April 7, 2024

El campeón 2022 hizo la serie más veloz de la mañana y emparejó un récord histórico de uno de los ídolos del TC: Manu ganó, al igual que Luis Rubén Di Palma, al menos una serie con cada una de las cuatro marcas que trazaron el camino de la categoría: Torino, Chevrolet, Dodge y Ford. El siguiente paso era imponerse en la carrera final y lo hizo en un escenario que le trae recuerdos imborrables, porque en 2011 y en Neuquén festejó por primera vez en el TC Neuquino, la categoría que lo impulsó en el automovilismo: antes era piloto de motocross y participó en los campeonatos de AMA en los Estados Unidos.

Con el éxito, Urcera rompió con una sequía de 17 meses sin festejos, desde el 30 de octubre de 2022, cuando doblegó a Mariano Werner (Ford) en San Nicolás, una victoria que resultó determinante para la consagración en el circuito de Villicum, en San Juan. “El TC es así, cuando fui campeón gané dos carreras y fue el único año que repetí una victoria. En los tres años anteriores había ganado solamente una vez… y después de ganar el título no volví a festejar”, repetía el vencedor, en diálogo con la televisión oficial. Urcera cumplió con el requisito reglamentario y se puede animar a soñar.

