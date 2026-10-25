En qué canal pasan el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Franco Colapinto (Alpine) compite este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin y corresponde a la fecha número 18 del calendario de la Fórmula 1 con el anhelo de volver a sumar puntos después de tres carreras muy por debajo de sus espectativas.

La prueba inicia a las 17 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Only looking ahead to tomorrow. pic.twitter.com/lsDVna3WfZ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 24, 2026

El argentino larga 21° porque, a pesar de que clasificó 15°, tiene una penalización de 10 puestos y cayó hasta el penúltimo lugar de la grilla -no quedó último porque Gabriel Bortoleto (Sauber) está castigado con 20 posiciones-. Desde el fondo, el pilarense intentará superar rivales y llegar entre los 10 mejores, tarea para nada sencilla más allá de las bondades de un trazado que es rápido y con muchas zonas de sobrepaso.

Colapinto se ubica 12° en la tabla de posiciones de pilotos con 27 unidades, 14 menos que su compañero Pierre Gasly, quien larga décimo en Estados Unidos.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

GP de Bélgica: 10°

GP de Hungría: 15°

GP de Países Bajos: 14°

GP de Italia: 9°

GP de España: 7°

GP de Azerbaiyán: Abondonó.

GP de Bahréin en Malasia: 13°

GP de Singapur: Abondonó.

Franco Colapinto clasificó 15°, pero larga 21° por una penalización que acarrea afp - AFP

Quien larga adelante de todos es Kimi Antonelli (Mercedes), el líder absoluto del certamen y, salvo imponderables, futuro campeón. El italiano logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años y se convertira en el más joven de la historia en hacerlo, hito que puede alcanzar incluso este domingo si se le dan ciertos resultados.

Antonelli manda con 340 unidades y le sacó 102 a su compañero de equipo, George Russell. Así, será campéon en Austin si gana la carrera y Russell termina no más allá del noveno lugar. También, en ese caso, necesitará que Lewis Hamilton (Ferrari), tercero en la general con 229 unidades, acabe no más adelante del quinto puesto. El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, tiene 578 puntos y Ferrari, 444.

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Grilla de partida del GP de Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar (Red Bull).

Charles Leclerc (Ferrari).

Lewis Hamilton (Ferrari).

George Russell (Mercedes).

Oscar Piastri (McLaren).

Lando Norris (McLaren).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Pierre Gasly (Alpine).

Nico Hülkenberg (Sauber).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Oliver Bearman (Haas).

Arvid Lindblad (Racing Bulls) -Penalización de 5 puestos-

Esteban Ocon (Haas).

Lance Stroll (Aston Martin).

Carlos Sainz (Williams).

Alex Albon (Williams).

Sergio Pérez (Red Bull).

Valtteri Bottas (Sauber).

Franco Colapinto (Alpine) -Penalización de 10 puestos-

Gabriel Bortoleto (Sauber) -Penalización de 20 puestos-