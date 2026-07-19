La accidentada largada en el GP de Bélgica: George Russell quedó afuera tras un toque con Hamilton

La largada del Gran Premio de Bélgica fue accidentada y dejó a George Russell fuera de carrera tras la primera vuelta. El piloto de Mercedes había largado en el tercer lugar, pero se frustró cuando se desarrollaban los primeros compases en Spa Francorchamps, el circuito más largo de la temporada de Fórmula 1.

La accidentada largada en Bélgica: se tocaron Hamilton y Russell

La repetición de la primera vuelta mostró a Charles Leclerc adelantando a Russell a toda velocidad en la recta hacia Les Combes. En principio, Russell habría tenido problemas con el despliegue eléctrico e hizo una maniobra oportunista en la curva por el exterior de Lewis Hamilton, quien luego golpeó en la rueda trasera derecha. Poco después, el británico recibió una sanción de cinco segundos. Por el incidente hubo un safety car durante algunas vueltas, justo después de que Kimi Antonelli recuperara la punta, arrebatada momentáneamente a manos de Verstappen.

Toda esta situación fue aprovechada por Franco Colapinto, que había partido desde la posición 11° y llegó avanzar cuatro puestos, para luego afianzarse en el octavo puesto durante varias vueltas.