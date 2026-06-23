La buenas sensaciones de Franco Colapinto y Pierre Gasly de cara al Gran Premio de Austria de Fórmula 1

La Fórmula 1 no detiene su marcha. La expectativa por ver nuevamente en acción el Gran Circo va en aumento porque la próxima parada será en el Gran Premio de Austria, ya que es uno de las pruebas más especiales de todo el calendario. En ese contexto, Alpine aparece como una de las escuderías que está en un momento positivo dentro de la gira europea tras las tareas destacadas de Franco Colapinto y Pierre Gasly en las últimas carreras.

Las cuatro carreras sobre las últimas seis en la que sumó puntos, potencian la expectativa sobre un posible buen desempeño del piloto argentino en el circuito de Spielberg, que tiene como particularidad que es un trazado con marcados desniveles y curvas de alta velocidad. En la antesala de esta competencia, Colapinto habló con los medios y explicó: “Fue positivo para el equipo asegurar otro doble final en los puntos en Barcelona la última vez. Hay un muy buen presentimiento en el equipo ahora que estamos bien encaminados en Europa. Estoy deseando que llegue la próxima doble cita que comienza esta semana en Spielberg”.

2️⃣2️⃣ points scored by these two at the previous double header 💪



Time to see what we get this time round 🤘 pic.twitter.com/KvSzS5GqqZ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 22, 2026

Los antecedentes del argentino en Spielberg alimentan la ilusión de que pueda resultar una buena carrera para él. Es que se trata de un trazado que conoce, ya que en la Fórmula 3 logró un tercer lugar en la sprint del 2022, mientras que en la Fórmula 2 consiguió un segundo puesto en la feature del 2024. “He tenido cierto éxito en el pasado en Spielberg, incluido un podio en la carrera principal de la Fórmula 2 en 2024, y un podio en mi temporada de novato en la Fórmula 3 en 2022”, recordó Colapinto.

Además, habló acerca de la precisión que se requiere para la clasificación, porque al ser el circuito más corto de la temporada, todo se define por milésimas de segundos: “Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo que lo hace sentir implacable, el ritmo a una sola vuelta tiene que ser fuerte porque las diferencias probablemente serán más pequeñas que en la mayoría de los circuitos”.

Y agregó: “Nos gustaría seguir luchando por los puntos y, más que nunca, necesitaremos empezar con el pie derecho para seguir compitiendo bien con nuestros rivales”.

Para el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, las sensaciones a bordo del monoplaza de Alpine resultaron muy alentadoras: “Decir que las últimas semanas han sido una montaña rusa emocional sería quedarse corto. Estoy muy orgulloso del esfuerzo que ha realizado el equipo últimamente, tanto adentro como afuera de la pista, y ha sido fantástico mantener nuestra racha de sumar puntos. Barcelona nos planteó sus retos, sobre todo en la clasificación, que es un aspecto en el que debemos seguir trabajando. La carrera fue mucho mejor, el ritmo fue bueno, pero seguimos estando demasiado lejos de los cuatro equipos de cabeza y debemos seguir esforzándonos para reducir esa diferencia".

See you soon, Austria 🇦🇹🔜 pic.twitter.com/M4qmOzpTBD — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 21, 2026

Y continuó: “Austria es un circuito exigente en el que apenas hay respiro al volante. Es de alta velocidad, con muchos cambios de desnivel, zonas de frenada bruscas y bastante corto, lo que significa que hay que ser impecable, ya que cualquier pequeño error se nota mucho en el tiempo por vuelta, donde los márgenes son muy ajustados”.

El plan de desarrollo de Alpine

No sólo los pilotos hablaron acerca de la mejora de los monoplazas de la escudería, sino que el director deportivo de la organización, Steve Nielsen, explicó que los últimos resultados les permitieron identificar las áreas de mejora y tienen un plan para seguir evolucionando para lo que resta de la temporada.

Nielsen reconoció que la sesión de clasificación es la clave fundamental sobre la que deben trabajar y el punto central que deben solucionar. “Ha sido un comienzo muy intenso de la gira europea de la temporada, en la que hemos podido sumar más puntos a nuestro total de la temporada. Ahora que ya estamos bien metidos en esta campaña, empezamos a ver algunos patrones y tendencias tanto en los primeros puestos como en los últimos. Por nuestra parte, sabemos cuáles son los puntos fuertes y débiles de nuestro paquete y en qué áreas debemos centrarnos. Está claro que la clasificación es un aspecto en el que tenemos que mejorar. Dicho esto, incluso con los monoplazas en posiciones desfavorables en la parrilla, nos hemos recuperado bien los domingos y hemos conseguido sumar puntos, que, al fin y al cabo, es lo que cuenta en cada fin de semana de Gran Premio".

El ingeniero británico de Alpine, Steve Nielsen, charla con Franco Colapinto

Y concluyó: “Incorporaremos nuevos componentes al monoplaza en algunas de las próximas carreras, mientras seguimos esforzándonos por mejorar el rendimiento. Esperamos con ilusión la carrera de Austria de este fin de semana, la carrera local de nuestro patrocinador principal, BWT, antes de poner rumbo a Silverstone para el Gran Premio de casa de Enstone la semana siguiente. Es una época muy ajetreada y sé que todo el mundo en el equipo está motivado para conseguir más buenos resultados, sobre todo Pierre y Franco, que están haciendo un gran trabajo en estos momentos para llevar adelante al equipo. Ambos quieren sacar más partido al paquete y depende de nosotros seguir buscando mejoras y permitirles brillar".