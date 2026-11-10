La FIA aseguró que está “perfectamente preparada” para llevar la Fórmula 1 a Qatar y Abu Dhabi

Uno de los puntos de discusión más fuerte en las últimas semanas giró en torno a la realización de las dos últimas carreras de la temporada de la Formula 1, ya que las tensiones en Medio Oriente suponían complicaciones para la organización. Sin embargo, en las últimas horas, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dice estar “perfectamente preparada” para los dos últimos Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, según aseguró este martes su presidente, Mohammed Ben Sulayem.

“Estamos listos para Qatar y Abu Dhabi ”, afirmó Ben Sulayem en su cuenta de Instagram, en respuesta a los rumores de cancelación de las dos últimas pruebas de la temporada, previstas para los fines de semana del 29 de noviembre y del 6 de diciembre.

Y continuó: “Estamos perfectamente preparados y decididos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales, así como una definición espectacular al Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA. Estamos deseando recibir a los pilotos, los equipos y los aficionados en estos dos circuitos emblemáticos para un final de temporada inolvidable”.

Los conflictos bélicos en Medio Oriente, con las consecuencias militares que aparejan en los países del Golfo desde febrero, alteraron las competiciones de deportes de motor en la región, con la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, así como competencias de rally y de resistencia.

Además la FIA y los organizadores locales asumieron la empresa, ya que nadie quiere asumir la responsabilidad de cancelar unilateralmente un Gran Premio, a riesgo de perder decenas de millones de dólares. “Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para asegurarnos de que todo esté listo para nuestros pilotos, nuestros equipos y nuestros aficionados”, explicó Ben Sulayem.

Desde hace algunas semanas que se está anunciando la realización de estos dos Grandes Premio. Incluso, a comienzos de octubre, el máximo dirigente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ya había anunciado el mantenimiento de los dos últimos GP de la temporada en Qatar y Abu Dhabi, pese a las fuertes tensiones geopolíticas en la región.

"Avec les informations qu'on a, tout est confirmé pour rester au Qatar et à Abu Dhabi" 🚨



Stefano Domenicali nous confirme le bon déroulé de la fin de cette saison 2026 ! #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/yPpg5ZKb4M — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 3, 2026

Es más, el cuádruple campeón del mundo, Max Verstappen, llegó a considerar que, “con una guerra cerca no deberíamos ir al Golfo”. No obstante, el MotoGP logró organizar su Gran Premio de Qatar, el fin de semana último sin contratiempos, aunque el fabricante japonés Yamaha renunció a desplazarse.

En principio quedan tres Grandes Premios de Fórmula 1 en el calendario: Las Vegas (19-21 de noviembre), Qatar (27-29 de noviembre) y Abu Dhabi (4-6 de diciembre).