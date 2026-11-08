Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Lando Norris en el GP de Brasil

Lando Norris (McLaren) logró este domingo el triunfo en el Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Interlagos y correspondió a la fecha 21 del calendario y se arrimó a los puestos de vanguardia de una tabla de posiciones de pilotos cuyo líder y campeón es Kimi Antonelli (Mercedes).

El británico largó desde la pole position y, en una carrera muy cambiante y amenazada por la lluvia que no afectó en demasía el desarrollo más allá de las continuas especulaciones, llegó adelante de todos seguido de los Red Bull de Max Verstappen -largó 21° y ganó 19 lugares- e Isack Hadjar.

Norris obtuvo 25 puntos y sigue quinto en la general con 246. Antonelli, que cruzó la meta en el quinto lugar por detrás de su compañero George Russell, tiene 390 y afrontó la carrera luego de haber conquistado el título la semana pasada en México. Con las unidades que consiguieron el italiano y el británico, Mercedes se coronó campeón de constructores porque Ferrari ya no puede alcanzarlo en la tabla. La escudería que dirige Toto Wolff tiene 652 tantos contra 512 de su escolta producto de las actuaciones de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, séptimo y noveno, respectivamente, en San Pablo.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó 13°, posición en la que largó, y no pudo sumar por quinta carrera seguida. Así, sigue 12° en la general de pilotos con 27 puntos. Su compañero Pierre Gasly se ubicó 14° y está décimo en la clasificación.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026